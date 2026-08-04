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Bek sayap USMNT dan Columbus Crew, Max Arfsten, menuntaskan transfer senilai $7,5 juta ke Middlesbrough
- Getty Images Sport
Kepindahan itu
Untuk merekrut Arfsten, Middlesbrough akan membayar Crew biaya transfer hingga $7,5 juta, menurut sumber kepada GOAL, dengan nilai tersebut juga mencakup add-on dan bonus. Sementara itu, Crew akan mempertahankan klausul penjualan kembali.
Boro sudah mengincar Arfsten cukup lama sebelum menuntaskan kesepakatan ini. Klub tersebut sempat mengejar bek/sayap berusia 25 tahun itu pada musim panas lalu, sementara klub Prancis Toulouse juga mengajukan tawaran untuk merekrut Arfsten pada 2025.
Apa yang dikatakan
"Saya sangat senang berada di sini dan ingin melakukan segala yang saya bisa untuk membuat basis suporter ini bangga," kata Arfsten dalam sebuah pernyataan. "Ketika saya mendengar tentang ambisi klub, seperti apa mereka sebagai pribadi dan arah yang sedang dituju klub, hal itu membuat saya tertarik.
"Saya sudah ingin datang ke sini sejak beberapa waktu lalu, dan sekarang saya sudah tidak sabar untuk berlatih bersama tim dan langsung tancap gas."
- Icon Sportswire
Kaitan dengan Amerika
Arfsten menjadi pemain USMNT ketiga di skuad Middlesbrough, dan ketiganya memiliki hubungan dengan Columbus.
Morris bergabung dengan klub itu pada 2024 dan telah menjadi salah satu bagian terpenting Boro, membantu membawa tim ke play-off promosi musim lalu. Namun, mereka akhirnya gagal di partai final, yang memastikan mereka tetap bermain di Championship musim ini.
Untuk melanjutkan upaya mereka memburu tempat di Premier League, klub itu baru-baru ini merekrut Berhalter dari Vancouver Whitecaps. Kontrak Berhalter sejatinya akan habis pada musim dingin, tetapi Boro mampu mengamankan jasanya pada musim panas ini dengan biaya sekitar $2 juta.
“Aidan terutama sudah memberi tahu saya tentang gaya bermain, kultur klub, dan basis penggemar di sini,” kata Arfsten. “Kehadiran Aidan dan Seb di sini akan membuat proses adaptasi lebih mudah, karena bergabung dengan klub baru selalu menjadi hal besar.
“Saya hanya antusias menghadapi tantangan baru, dan saya tidak sabar untuk segera memulainya.”
- Getty Images Sport
Perjalanan karier Arfsten sejauh ini
Arfsten telah berkembang menjadi salah satu bek sayap terbaik di MLS dalam beberapa tahun terakhir, dan terpilih masuk tim All-Star pada masing-masing dari dua musim panas terakhir. Awalnya direkrut oleh Crew dalam MLS Draft 2023, perkembangan pesat Arfsten membuatnya menjalani debut bersama USMNT pada 2025. Sejak itu, ia telah mencatatkan 21 penampilan dan menjadi bagian dari skuad Piala Dunia tim tersebut. Ia bermain dalam satu pertandingan di turnamen musim panas ini, masuk dari bangku cadangan saat melawan Belgia.
Apa yang terjadi selanjutnya?
Boro akan memulai laga kompetitif dengan pertandingan Piala EFL melawan Wrexham pada 7 Agustus sebelum musim Championship dimulai pada 15 Agustus melawan Lincoln City.
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