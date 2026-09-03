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Bek Real Madrid Raúl Asencio dibebaskan dari dakwaan terkait video eksplisit seorang di bawah umur
Pengadilan membebaskan bek itu dari semua dakwaan
Asencio telah sepenuhnya dibebaskan dari dakwaan terkait distribusi tanpa persetujuan atas sebuah video eksplisit seksual yang menampilkan seorang perempuan dan seorang gadis berusia 16 tahun. Pada Kamis, pengadilan Spanyol membebaskan Asencio setelah jaksa mencabut seluruh tuduhan terhadapnya. Menurut laporan ESPN, kasus itu berpusat pada rekaman hubungan seksual di sebuah beach club di Kepulauan Canary pada Juni 2023.
Meski Asencio tidak dituduh merekam insiden tersebut, ia menghadapi dakwaan karena diduga menyebarkan rekaman itu. Mantan rekan setimnya di tim junior Real Madrid, Andrés García, Ferrán Ruiz, dan Juan Rodríguez, mengaku bersalah dan masing-masing menerima hukuman penjara satu tahun yang ditangguhkan, perintah larangan mendekat selama dua tahun, serta larangan bekerja dengan anak di bawah umur selama tiga tahun.
- Getty Images Sport
Para korban memaafkan para pemain untuk mengakhiri proses hukum
Proses peradilan berakhir pada Kamis setelah dua perempuan muda yang tampil dalam video tersebut mengonfirmasi kepada pengadilan bahwa mereka telah memaafkan para pemain. Sebuah pernyataan dari pengadilan Las Palmas de Gran Canaria merinci penyelesaian kasus itu: "Setelah mendengar para korban mengonfirmasi bahwa mereka memaafkan para terdakwa dan laporan dari perwakilan Kantor Kejaksaan yang mencabut dakwaan terhadap salah satu dari mereka serta mengurangi tuntutan hukuman terhadap tiga lainnya, hakim menjatuhkan putusan berdasarkan persetujuan sesuai dengan laporan jaksa."
Pengadilan menambahkan: "Putusan ini bersifat final dan secara definitif mengakhiri proses ini, karena para pihak telah menegaskan bahwa mereka menerimanya dan tidak akan mengajukan banding."
Mourinho menanggapi masalah disipliner terpisah di luar lapangan
Meski Asencio telah dibebaskan dari dakwaan distribusi video, saat ini ia menghadapi tindakan disipliner internal dari Real Madrid menyusul pelanggaran lalu lintas yang terpisah. Pada Rabu, bek tersebut dinyatakan bersalah karena mengemudi di bawah pengaruh alkohol, yang berujung pada pencabutan izin mengemudi selama delapan bulan dan denda €14.400.
Real Madrid kemudian membuka proses disipliner terhadapnya. Membahas situasi tersebut pada Kamis, pelatih kepala José Mourinho berkata: "Selama proses itu masih berjalan, saya melihatnya sebagai pemain Real Madrid. Dia cedera dan akan tetap menepi selama beberapa pekan. Itu membantu saya karena saya tidak harus menangani masalah ini sekarang."
- Getty Images Sport
Apa langkah berikutnya untuk Asencio?
Asencio belum bermain pada musim ini karena cedera otot dan akan tetap menepi untuk sementara waktu. Sejak dipromosikan ke tim utama pada awal kampanye 2024-2025, bek tersebut telah mencatatkan 80 penampilan di semua kompetisi, mencetak dua gol, dan memenangi Piala Interkontinental FIFA bersama Real Madrid. Setelah pulih, ia harus membangun kembali kepercayaan Mourinho dan menjalani proses disipliner klub yang masih berlangsung.
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