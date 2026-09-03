Asencio telah sepenuhnya dibebaskan dari dakwaan terkait distribusi tanpa persetujuan atas sebuah video eksplisit seksual yang menampilkan seorang perempuan dan seorang gadis berusia 16 tahun. Pada Kamis, pengadilan Spanyol membebaskan Asencio setelah jaksa mencabut seluruh tuduhan terhadapnya. Menurut laporan ESPN, kasus itu berpusat pada rekaman hubungan seksual di sebuah beach club di Kepulauan Canary pada Juni 2023.

Meski Asencio tidak dituduh merekam insiden tersebut, ia menghadapi dakwaan karena diduga menyebarkan rekaman itu. Mantan rekan setimnya di tim junior Real Madrid, Andrés García, Ferrán Ruiz, dan Juan Rodríguez, mengaku bersalah dan masing-masing menerima hukuman penjara satu tahun yang ditangguhkan, perintah larangan mendekat selama dua tahun, serta larangan bekerja dengan anak di bawah umur selama tiga tahun.