Bek Manchester United, Harry Maguire, dilaporkan menolak membayar suap sebesar £50.000 kepada polisi Yunani 'yang akan membuat tuduhan penyerangan di Mykonos menghilang'
Sidang ulang Maguire ditunda sebanyak empat kali.
Maguire awalnya dijatuhi hukuman 21 bulan, tetapi vonis tersebut dibatalkan melalui banding berdasarkan hukum Yunani. Sidang ulang ditunda empat kali - pertama kali pada Mei 2023 karena pengacara pembela pria berusia 33 tahun tersebut tidak tersedia, kemudian pada Februari 2024 akibat aksi mogok pengacara di Yunani, dan dua kali lagi pada Maret dan Oktober 2025.
Maguire - yang pada saat dugaan penyerangan sedang berlibur bersama delapan orang lain, termasuk saudara perempuannya, saudara laki-lakinya, dan istrinya - diperkirakan akan mengajukan banding ke Mahkamah Agung Yunani setelah satu hakim menyatakan dia tidak bersalah dan dua hakim lainnya menjatuhkan vonis bersalah. Dia menyebut putusan terbaru tersebut "kacau balau".
Polisi Yunani diduga telah mengajukan tawaran penyelesaian.
Sambil terus berusaha membersihkan namanya, The Sun melaporkan bahwa Maguire telah diberitahu bahwa pembayaran sebesar £50.000 akan menyelesaikan kasus ini, dengan sumber yang mengklaim bahwa “pengacara untuk polisi undercover yang terlibat dalam konfrontasi larut malam” telah “berulang kali menawarkan kesepakatan di luar pengadilan”.
Sumber internal The Sun mengklaim bahwa: “Mereka menawarkan untuk menghilangkan kasus ini jika dia membayar £50.000. Dia lebih memilih dinyatakan bersalah daripada membayar suap. Tidak akan ada permintaan maaf atau pembayaran, dan Harry akan membersihkan namanya. Dia tidak akan berhenti berjuang sampai hal itu terjadi dan akan pergi ke Mahkamah Agung jika diperlukan.”
Mereka melanjutkan: “Ini selalu tentang membayar uang. Dia belum membayar sepeser pun dan tidak akan pernah melakukannya. Dia tetap pada pendiriannya dan nilainya dan tidak akan mundur. Selama enam tahun mereka berulang kali mengatakan bahwa ini bisa diselesaikan jika dia membayar £50.000. Alasan mengapa ini menjadi serumit ini adalah karena Harry tidak mau melakukannya. Semua akan terungkap dalam dokumenternya yang akan datang.”
Saat menginterogasi otoritas Yunani, sumber The Sun mengatakan: “Pernyataan yang diterjemahkan dari polisi memiliki kualitas seperti siswa sekolah dasar. Hanya tebakan belaka untuk memahami apa yang mereka katakan telah terjadi.”
Apa yang dikatakan Maguire tentang insiden tersebut
Maguire menghabiskan dua malam di tahanan polisi setelah insiden yang terjadi saat ia sedang berlibur di pulau Mykonos. Pengacaranya mengklaim bahwa dua pria menyuntikkan zat yang tidak diketahui ke tubuh adiknya, Daisy, yang menyebabkan dia pingsan.
Maguire mengatakan kepada BBC pada 2020: “Dua pria mendekati adik perempuanku. Mereka menanyakan darimana dia berasal dan dia menjawab. Pacarku, Fern, melihat mata adik perempuanku melotot ke belakang kepalanya. Dia pingsan. Dia masuk dan keluar dari kesadaran.”
Tim pembelanya kemudian menyatakan bahwa ketika Maguire dan kelompok keluarganya memanggil transportasi untuk membawa Daisy ke rumah sakit terdekat, mereka malah dibawa ke kantor polisi dan diduga diserang oleh petugas polisi berpakaian sipil.
Maguire mengatakan tentang insiden tersebut: “Pikiran pertama saya adalah kami akan diculik. Kami berlutut. Kami mengangkat tangan ke udara. Mereka mulai memukul kami. Mereka memukul kaki saya, mengatakan karier saya sudah berakhir. Tidak ada lagi sepak bola: ‘Kamu tidak akan bermain lagi.’ Pada saat itu, saya berpikir tidak ada kesempatan. Ini polisi, atau saya tidak tahu siapa mereka. Jadi saya mencoba melarikan diri. Saya dalam keadaan panik, takut, dan khawatir akan nyawa saya sepanjang waktu itu.”
Maguire menyebut tuduhan bahwa dia mendorong seorang polisi yang mencoba memborgolnya—menyebabkan cedera kaki dan punggung—serta tawaran suap kepada petugas sebagai “konyol”.
Dia menambahkan tentang insiden yang tidak menyenangkan itu: “Itu mengerikan. Itu bukan sesuatu yang ingin saya lakukan lagi. Ini pertama kalinya saya masuk penjara, dan saya tidak ingin hal itu terjadi pada siapa pun. Saya tidak merasa perlu meminta maaf kepada siapa pun. Maaf adalah ketika Anda melakukan sesuatu yang salah.
“Apakah saya menyesal berada dalam situasi ini? Jelas, situasi ini telah membuat segalanya sulit, dan saya bermain untuk salah satu klub terbesar di dunia, jadi saya menyesal telah membuat para penggemar dan klub mengalami ini. Tapi saya pikir hal ini bisa terjadi di mana saja. Saya mencintai Yunani. Saya pikir pemain sepak bola sering mendapat kritik karena mencoba menjauhi sorotan publik. Itu bukan cara saya ingin hidup.
“Saya sangat percaya pada hukum Yunani. Sidang ulang akan memberi kita lebih banyak waktu untuk mengumpulkan bukti, memungkinkan saksi hadir di pengadilan, dan saya benar-benar yakin bahwa kebenaran akan terungkap.”
Maguire fokus pada Manchester United dan upayanya untuk masuk ke skuad Inggris di Piala Dunia.
Maguire tidak diharuskan hadir dalam sidang di mana putusan ulang kasusnya dibacakan, dengan tim pengacaranya yang mewakilinya. Bek berpengalaman yang masih berharap bisa masuk skuad Inggris untuk Piala Dunia 2026, justru sedang mempersiapkan diri untuk pertandingan Liga Premier Manchester United melawan Newcastle di St James’ Park - dengan The Red Devils menelan kekalahan 2-1 dari The Magpies yang bermain dengan 10 pemain.
