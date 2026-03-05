Bek Manchester United, Harry Maguire, dilaporkan menolak membayar suap sebesar £50.000 kepada polisi Yunani 'yang akan membuat tuduhan penyerangan di Mykonos menghilang'

Maguire menghabiskan dua malam di tahanan polisi setelah insiden yang terjadi saat ia sedang berlibur di pulau Mykonos. Pengacaranya mengklaim bahwa dua pria menyuntikkan zat yang tidak diketahui ke tubuh adiknya, Daisy, yang menyebabkan dia pingsan.

Maguire mengatakan kepada BBC pada 2020: “Dua pria mendekati adik perempuanku. Mereka menanyakan darimana dia berasal dan dia menjawab. Pacarku, Fern, melihat mata adik perempuanku melotot ke belakang kepalanya. Dia pingsan. Dia masuk dan keluar dari kesadaran.”

Tim pembelanya kemudian menyatakan bahwa ketika Maguire dan kelompok keluarganya memanggil transportasi untuk membawa Daisy ke rumah sakit terdekat, mereka malah dibawa ke kantor polisi dan diduga diserang oleh petugas polisi berpakaian sipil.

Maguire mengatakan tentang insiden tersebut: “Pikiran pertama saya adalah kami akan diculik. Kami berlutut. Kami mengangkat tangan ke udara. Mereka mulai memukul kami. Mereka memukul kaki saya, mengatakan karier saya sudah berakhir. Tidak ada lagi sepak bola: ‘Kamu tidak akan bermain lagi.’ Pada saat itu, saya berpikir tidak ada kesempatan. Ini polisi, atau saya tidak tahu siapa mereka. Jadi saya mencoba melarikan diri. Saya dalam keadaan panik, takut, dan khawatir akan nyawa saya sepanjang waktu itu.”

Maguire menyebut tuduhan bahwa dia mendorong seorang polisi yang mencoba memborgolnya—menyebabkan cedera kaki dan punggung—serta tawaran suap kepada petugas sebagai “konyol”.

Dia menambahkan tentang insiden yang tidak menyenangkan itu: “Itu mengerikan. Itu bukan sesuatu yang ingin saya lakukan lagi. Ini pertama kalinya saya masuk penjara, dan saya tidak ingin hal itu terjadi pada siapa pun. Saya tidak merasa perlu meminta maaf kepada siapa pun. Maaf adalah ketika Anda melakukan sesuatu yang salah.

“Apakah saya menyesal berada dalam situasi ini? Jelas, situasi ini telah membuat segalanya sulit, dan saya bermain untuk salah satu klub terbesar di dunia, jadi saya menyesal telah membuat para penggemar dan klub mengalami ini. Tapi saya pikir hal ini bisa terjadi di mana saja. Saya mencintai Yunani. Saya pikir pemain sepak bola sering mendapat kritik karena mencoba menjauhi sorotan publik. Itu bukan cara saya ingin hidup.

“Saya sangat percaya pada hukum Yunani. Sidang ulang akan memberi kita lebih banyak waktu untuk mengumpulkan bukti, memungkinkan saksi hadir di pengadilan, dan saya benar-benar yakin bahwa kebenaran akan terungkap.”