Getty
Diterjemahkan oleh
Bek Liverpool, Ibrahima Konate, menjadi target utama Real Madrid setelah bintang Borussia Dortmund turun dari daftar target klub raksasa La Liga
Los Blancos mengalihkan fokus ke bek Liverpool
Madrid telah secara drastis mengubah strategi transfer musim panas mereka, dengan mengidentifikasi bek Liverpool, Konate, sebagai pemain kunci untuk memperkuat barisan pertahanan mereka, menurut laporan. Pemain internasional Prancis ini telah naik ke puncak daftar prioritas di Santiago Bernabeu saat klub bersiap untuk melakukan perombakan besar-besaran di lini pertahanan.
Langkah ini diambil saat Los Blancos berusaha mengamankan skuad untuk masa depan, yang berpotensi kehilangan duo veteran David Alaba dan Antonio Rudiger. Meskipun klub sebelumnya telah mengurangi minatnya pada mantan pemain RB Leipzig tersebut, serangkaian peluang yang terlewatkan di tempat lain telah membuat Florentino Perez dan tim rekrutmennya kembali mempertimbangkan bintang Premier League tersebut.
- AFP
Perubahan rencana di ibu kota Spanyol
Pengejaran Madrid terhadap Konate kembali menguat akibat minimnya alternatif di pasar transfer. Klub tersebut gagal mendapatkan Marc Guehi, yang bergabung dengan Manchester City pada Januari, dan Dayot Upamecano, yang baru-baru ini memutuskan untuk bergabung dengan Bayern Munich.
Perkembangan ini telah berdampak langsung pada Nico Schlotterbeck dari Borussia Dortmund. Menurut BILD, pemain internasional Jerman tersebut tidak lagi menjadi prioritas utama klub Spanyol tersebut, yang kini beralih fokus untuk merekrut pemain Liverpool.
Memecahkan teka-teki pertahanan
Faktor utama dalam pergeseran strategis ini adalah kelayakan finansial dari operasi tersebut. Situasi Konate saat ini di Anfield menjadikannya pilihan yang menarik bagi hierarki Madrid dibandingkan dengan biaya tinggi yang terkait dengan target-target elit lainnya.
Meskipun Dortmund kemungkinan akan meminta biaya sekitar €40 juta untuk Schlotterbeck, Konate mewakili solusi yang jauh lebih ekonomis. Bek mantan RB Leipzig ini akan tersedia secara gratis pada bursa transfer musim panas ini, memungkinkan Madrid mengalokasikan anggaran mereka ke area lain di lapangan.
- Getty Images Sport
Menyongsong musim panas yang krusial
Kebutuhan mendesak untuk merekrut bek tengah kelas atas semakin mendesak akibat kekhawatiran tentang kondisi fisik Rudiger dan Alaba. Ketidakhadiran duo veteran ini sepanjang musim ini telah memicu spekulasi bahwa mereka mungkin tidak akan ditawari perpanjangan kontrak sebelum kontrak mereka saat ini berakhir pada Juni - dengan kedua pemain tersebut hanya tampil dalam 17 pertandingan La Liga secara gabungan.
Meskipun manajemen Madrid akan terus bekerja di belakang layar terkait transfer Konate, tim Alvaro Arbelo akan terus mengalami kesulitan di lapangan musim ini. Los Blancos telah menderita dua kekalahan beruntun di liga, membuat mereka tertinggal empat poin dari pemimpin klasemen Barcelona. Madrid kini akan berusaha kembali ke jalur kemenangan saat mereka bertandang ke Celta Vigo.
Iklan