Bek Liverpool, Ibrahima Konate, menjadi target utama Real Madrid setelah bintang Borussia Dortmund turun dari daftar target klub raksasa La Liga

Madrid telah secara drastis mengubah strategi transfer musim panas mereka, dengan mengidentifikasi bek Liverpool, Konate, sebagai pemain kunci untuk memperkuat barisan pertahanan mereka, menurut laporan. Pemain internasional Prancis ini telah naik ke puncak daftar prioritas di Santiago Bernabeu saat klub bersiap untuk melakukan perombakan besar-besaran di lini pertahanan.

Langkah ini diambil saat Los Blancos berusaha mengamankan skuad untuk masa depan, yang berpotensi kehilangan duo veteran David Alaba dan Antonio Rudiger. Meskipun klub sebelumnya telah mengurangi minatnya pada mantan pemain RB Leipzig tersebut, serangkaian peluang yang terlewatkan di tempat lain telah membuat Florentino Perez dan tim rekrutmennya kembali mempertimbangkan bintang Premier League tersebut.