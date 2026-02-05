Getty
Bek £60 Juta Jeremy Jacquet Tak Goyahkan Posisi Virgil Van Dijk! Arne Slot Beri Sinyal Kontrak Baru Kapten Liverpool
Pengganti Van Dijk? Kapan kontrak bek Belanda itu berakhir
Liverpool bergerak cepat di akhir bursa transfer musim dingin untuk mendapatkan bek tengah lain. Di tengah persaingan untuk mendapatkan tanda tangan yang sangat diinginkan dari klub-klub seperti Chelsea dan Manchester United, The Reds berhasil memenangkan persaingan untuk mendapatkan bintang muda Rennes Jacquet.
Juara bertahan Liga Primer tersebut menyadari perlunya penyegaran skuad, terutama dengan Ibrahima Konate yang akan menjadi pemain bebas transfer dan kapten klub Van Dijk yang semakin tua.
Namun, Slot yakin bahwa Van Dijk, yang telah menjadi bagian dari tim The Reds sejak Januari 2018, bisa mendapatkan kontrak baru di Liverpool - dengan kontraknya saat ini berlaku hingga musim panas 2027.
- Getty
Slot dukung Van Dijk bertahan lebih lama di Anfield
Slot mengatakan ketika ditanya apakah panggilan rekrutmen baru-baru ini merupakan isyarat untuk menggantikan Van Dijk: “Semua yang dilakukan di sini tidak pernah dilakukan dengan panik, itu selalu merupakan ide jangka panjang atau sesuatu yang telah dipikirkan sejak lama."
“Tentu saja, kami menyadari fakta bahwa Virgil tidak akan bermain untuk klub ini selama sepuluh tahun lagi, tetapi dia memiliki kontrak satu setengah tahun tersisa sehingga dia akan bersama kami selama periode waktu tersebut dan mungkin bahkan lebih lama jika dia tetap bugar seperti sekarang. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, sungguh pujian yang luar biasa baginya di usianya untuk bermain setiap tiga hari sekali, tidak hanya untuk klubnya tetapi juga untuk negaranya."
“Semoga dia bisa tetap bugar seperti sekarang selama bertahun-tahun, tetapi klub ini, kami tidak bodoh, kami tahu bahwa di tahun-tahun mendatang akan ada kehidupan tanpa Virgil. Saya dapat mengatakan untuk setiap posisi bahwa klub ini tidak hanya memikirkan masa depan jangka pendek tetapi juga jangka menengah dan panjang dalam keputusan yang kami buat.”
Van Dijk dapat kritik dari ikon Belanda Gullit
Van Dijk menyadari bahwa ia perlu meningkatkan standar permainannya lagi agar bisa bertahan lebih lama di Liverpool. Legenda Belanda Ruud Gullit mengatakan kepada GamblingInsider tentang penurunan performa yang tidak biasa dari bek tengah yang tangguh tersebut di musim 2025/26: “Saya telah beberapa kali mengkritik Virgil van Dijk, karena dia adalah kapten Liverpool. Begini, jika ada orkestra di mana pemain biola tidak bermain dengan baik, saya tidak akan berteriak pada pemain biola, saya akan menunjuk jari pada konduktor. Dia berada di depan para pemainnya dan bertanggung jawab ketika terjadi kesalahan."
“Saya sangat menghargai Van Dijk, tetapi dia telah membuat banyak kesalahan musim ini, dengan banyak kesalahan aneh seperti handball melawan PSV dan tendangan yang salah di Bournemouth. Ini adalah hal-hal yang belum pernah saya lihat sebelumnya darinya. Saya sangat berharap Van Dijk melihat dan mengatasi kesalahan-kesalahan ini, menyadari bahwa dia belum bermain dengan baik, dan dapat segera kembali ke performa terbaiknya.”
- Getty/GOAL
Slot antusias dengan transfer Jacquet
Liverpool memang memiliki penerus jangka panjang untuk Van Dijk, dan Slot antusias dengan apa yang akan dibawa oleh kedatangan Jacquet – pemain berusia 20 tahun itu baru akan pindah ke Merseyside pada musim panas.
Manajer Liverpool itu mengatakan: “Tentu saja sangat menyenangkan. Dia adalah talenta yang sangat besar dan mungkin bahkan lebih dari sekadar talenta, tetapi kita berbicara tentang talenta karena usianya. Kedua, karena kami bukan satu-satunya yang tertarik padanya, jadi ini pujian besar bagi orang-orang yang bekerja sangat keras untuk merekrut pemain.”
“Dia adalah talenta besar dan contoh lain dari model yang kami gunakan di klub ini - pemain muda yang sangat berbakat, terkadang di awal karier mereka atau terkadang sudah beberapa tahun berkarier, tetapi selalu pemain muda yang dapat meningkatkan performa kami dalam jangka pendek tetapi juga pasti dalam jangka panjang. Kami telah merekrut banyak pemain seperti itu baru-baru ini dan seperti yang telah saya katakan berkali-kali, masa depan klub ini dalam jangka menengah hingga panjang, dan bahkan jangka pendek, berada di tempat yang sangat baik.”
Liverpool berharap dapat menawarkan kesempatan bermain di Liga Champions kepada Jacquet ketika ia tiba, dan tetap bersaing untuk meraih gelar juara Eropa lainnya musim ini. Namun, mereka telah turun ke posisi keenam di klasemen Liga Primer menjelang pertandingan penting melawan Manchester City, Minggu (8/2) malam WIB.
Iklan