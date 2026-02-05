Bek £60 Juta Jeremy Jacquet Tak Goyahkan Posisi Virgil Van Dijk! Arne Slot Beri Sinyal Kontrak Baru Kapten Liverpool

Liverpool memang memiliki penerus jangka panjang untuk Van Dijk, dan Slot antusias dengan apa yang akan dibawa oleh kedatangan Jacquet – pemain berusia 20 tahun itu baru akan pindah ke Merseyside pada musim panas.

Manajer Liverpool itu mengatakan: “Tentu saja sangat menyenangkan. Dia adalah talenta yang sangat besar dan mungkin bahkan lebih dari sekadar talenta, tetapi kita berbicara tentang talenta karena usianya. Kedua, karena kami bukan satu-satunya yang tertarik padanya, jadi ini pujian besar bagi orang-orang yang bekerja sangat keras untuk merekrut pemain.”

“Dia adalah talenta besar dan contoh lain dari model yang kami gunakan di klub ini - pemain muda yang sangat berbakat, terkadang di awal karier mereka atau terkadang sudah beberapa tahun berkarier, tetapi selalu pemain muda yang dapat meningkatkan performa kami dalam jangka pendek tetapi juga pasti dalam jangka panjang. Kami telah merekrut banyak pemain seperti itu baru-baru ini dan seperti yang telah saya katakan berkali-kali, masa depan klub ini dalam jangka menengah hingga panjang, dan bahkan jangka pendek, berada di tempat yang sangat baik.”

Liverpool berharap dapat menawarkan kesempatan bermain di Liga Champions kepada Jacquet ketika ia tiba, dan tetap bersaing untuk meraih gelar juara Eropa lainnya musim ini. Namun, mereka telah turun ke posisi keenam di klasemen Liga Primer menjelang pertandingan penting melawan Manchester City, Minggu (8/2) malam WIB.