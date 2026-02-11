Bek Barcelona Ronald Araujo Buka Suara Terkait Kesehatan Mental: Bangkit Dari Depresi & Tekanan Media Sosial

"Hal-hal telah berubah cukup banyak karena saya belajar begitu banyak selama masa ini. Saya merasa berbeda dan saya bahagia karenanya, karena saya lebih tenang dan lebih bahagia. Sekarang saya bisa menikmati apa yang saya cintai, yaitu bermain sepakbola, dan itu sangat membantu saya untuk melangkah maju," ujar Araujo.

"Saya merasa seolah-olah masa terburuk telah berlalu, dan sekarang saya melihat segala sesuatunya dari perspektif yang berbeda. Waktu istirahat yang saya ambil memiliki alasan kuat, karena pada akhirnya saya bisa menyelesaikannya bersama para profesional, keluarga, dan secara spiritual. Saya merasa seperti orang yang sepenuhnya berbeda hari ini."

"Saya telah menghadapi kecemasan selama satu setengah tahun yang kemudian berubah menjadi depresi, dan saya tetap bermain dalam kondisi seperti itu. Itu tidak membantu, karena di lapangan Anda tidak benar-benar merasa seperti diri sendiri. Saat itu saya menyadari bahwa saya perlu berbicara dengan profesional dan klub agar mereka bisa membantu saya."

"Pada akhirnya, kami adalah manusia di luar profesi sebagai pesepakbola. Ini bukan hanya soal uang atau ketenaran. Kami juga menderita karena hal-hal yang terjadi di lapangan. Kita harus memahami bahwa di balik setiap pemain, ada perasaan dan sosok manusia yang nyata yang butuh dukungan."