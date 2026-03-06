"Begitu buruk" - Alan Shearer mengkritik habis-habisan Manchester United dan tidak percaya bahwa "buruk" Red Devils akan lolos ke Liga Champions

Kritik tidak hanya berhenti pada formasi taktis tim, karena Shearer juga menyinggung penolakan publik yang mengejutkan dari ikon United, Paul Scholes, terhadap mantan rekan setimnya, Carrick. Ketegangan antara dua gelandang legendaris ini menambah lapisan misteri dalam drama yang sedang berlangsung di Old Trafford pada fase krusial musim ini.

Shearer mencatat ketegangan tersebut, mengatakan: "Paul Scholes mengatakan sesuatu seperti Manchester United bermain sangat buruk dalam beberapa pertandingan di bawah Michael Carrick. Mungkin mereka memang buruk, tapi mereka tetap mendapatkan hasil. Saya kira ketika Anda bermain seperti itu malam tadi, dan mereka tidak bermain baik, Anda akan mendapat kritik. Saya tidak tahu apakah ada persahabatan antara Scholes dan Carrick, saya kira ketika mereka mantan rekan setim yang pernah berjuang bersama di lapangan, maka hal itu mungkin sedikit mengejutkan. Tapi kita tahu bagaimana dunia bekerja sekarang dan saya tidak menduga hal itu akan mengganggu Michael."