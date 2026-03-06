Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
"Begitu buruk" - Alan Shearer mengkritik habis-habisan Manchester United dan tidak percaya bahwa "buruk" Red Devils akan lolos ke Liga Champions
Shearer mengkritik keras kurangnya kualitas Manchester United.
Berbicara kepada Betfair, Shearer memberikan kritik tajam terhadap penampilan terbaru Manchester United, mengatakan: "Penampilan Manchester United pada Rabu [dalam kekalahan 2-1 dari Newcastle] mirip dengan apa yang kita lihat saat mereka dilatih oleh Ruben Amorim. Selain Bruno Fernandes, mereka terlihat sangat lesu. Saya rasa tidak ada yang menonjol di posisi penyerang. Saya tahu Aaron Ramsdale melakukan beberapa penyelamatan bagus, salah satunya dengan sundulan yang hebat, tapi bahkan begitu, perubahan yang dicoba Michael Carrick tidak berhasil. Saya terkejut melihat seberapa buruknya Man Utd. Saya mengharapkan lebih dari mereka. Mereka berada di posisi ketiga dan saya benar-benar tidak berpikir mereka adalah tim yang bagus. Mereka memiliki peluang bagus untuk finis di zona Liga Champions, yang luar biasa jika mengingat seberapa buruknya permainan mereka musim ini."
- Getty Images Sport
Gesekan Carrick dan Scholes
Kritik tidak hanya berhenti pada formasi taktis tim, karena Shearer juga menyinggung penolakan publik yang mengejutkan dari ikon United, Paul Scholes, terhadap mantan rekan setimnya, Carrick. Ketegangan antara dua gelandang legendaris ini menambah lapisan misteri dalam drama yang sedang berlangsung di Old Trafford pada fase krusial musim ini.
Shearer mencatat ketegangan tersebut, mengatakan: "Paul Scholes mengatakan sesuatu seperti Manchester United bermain sangat buruk dalam beberapa pertandingan di bawah Michael Carrick. Mungkin mereka memang buruk, tapi mereka tetap mendapatkan hasil. Saya kira ketika Anda bermain seperti itu malam tadi, dan mereka tidak bermain baik, Anda akan mendapat kritik. Saya tidak tahu apakah ada persahabatan antara Scholes dan Carrick, saya kira ketika mereka mantan rekan setim yang pernah berjuang bersama di lapangan, maka hal itu mungkin sedikit mengejutkan. Tapi kita tahu bagaimana dunia bekerja sekarang dan saya tidak menduga hal itu akan mengganggu Michael."
Posisi yang tertekan di Anfield
Meskipun United berada di posisi ketiga, masa depan Arne Slot di Liverpool menjadi sorotan setelah kampanye domestik yang mengecewakan. Shearer percaya bahwa pelatih asal Belanda itu harus memastikan finis di lima besar untuk memastikan dia tetap berada di bangku cadangan Anfield musim depan, terutama setelah The Reds gagal mempertahankan tantangan serius untuk gelar Premier League setelah kesuksesan sebelumnya.
Shearer mengatakan: "Kunci bagi Arne Slot untuk tetap di Liverpool musim depan adalah memastikan partisipasi di Liga Champions. Dengan apa yang Liverpool habiskan di musim panas, kekecewaan terbesar mereka adalah tidak mampu menantang gelar liga lagi. Kapal itu sudah berlayar bagi mereka tiga atau empat bulan lalu. Jika mereka tidak finis di lima besar, maka tanpa ragu, orang akan mempertanyakan apakah Slot akan tetap di posisinya musim depan. Bagi klub sebesar itu, dengan seberapa banyak yang mereka habiskan setelah memenangkan liga, tidak finis di lima besar akan membuatnya berada di bawah tekanan."
- Getty Images Sport
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Manchester United?
Manchester United akan berusaha bangkit dan memperkuat posisinya di peringkat ketiga klasemen Premier League seiring dengan semakin ketatnya persaingan untuk lolos ke Liga Champions. The Red Devils akan menghadapi ujian berat saat mereka bersiap menjamu Aston Villa di Old Trafford pada 15 Maret, dengan tim asuhan Unai Emery berada tepat di bawah mereka di klasemen. Dengan musim memasuki fase krusial, United menyadari bahwa kemenangan dapat memainkan peran penting dalam mempertahankan keunggulan mereka dalam persaingan untuk finis di empat besar dan menjaga ambisi Liga Champions mereka tetap di jalur yang tepat.
Iklan