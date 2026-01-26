Getty
Diterjemahkan oleh
"Begitu banyak kekuatan" - Mengapa kepindahan Christian Pulisic ke MLS akan menjadi ide yang buruk, seperti yang diungkapkan oleh legenda USMNT Brad Friedel dalam klaim kontrak AC Milan yang meminta mereka untuk "menyelesaikan masalah mereka"
Memperluas jangkauan: Messi dan kawan-kawan membangun merek MLS
Pada usia 27 tahun, Pulisic seharusnya berada di puncak kariernya. Ia telah menampilkan performa konsisten di Italia yang menunjukkan bahwa ia telah mengoptimalkan potensi penuh dalam permainannya. Rekor pribadi terbaiknya tercatat di lini serang, sementara ia juga menjadi sosok kunci bagi Rossoneri.
Posisi serupa juga ia nikmati di level internasional, sebagai anggota paling menonjol dalam skuad USMNT selama beberapa waktu. Ia akan kembali tampil di panggung global pada musim panas ini saat berlaga di Piala Dunia di kandang sendiri.
Acara tersebut akan membantu mengembangkan sepak bola Amerika lebih lanjut, terutama dengan kehadiran pemain seperti Lionel Messi, pemenang Ballon d’Or delapan kali, yang membantu membangun merek MLS. Legenda Argentina ini tidak menunjukkan tanda-tanda melambat di Inter Miami.
Lebih banyak nama besar diharapkan akan menyeberang ke Amerika Utara, dengan rumor transfer selalu mengiringi, tetapi Friedel tidak yakin bahwa pemain seperti Pulisic harus mengikuti jalur tersebut dalam waktu dekat.
- Getty
MLS menjelaskan mengapa sebaiknya menghindari Pulisic untuk saat ini.
Berbicara melalui SportsbookReview.com, yang dikenal karena mencantumkan dan meninjau penawaran seperti kode bonus BetMGM, mantan kiper timnas AS Brad Friedel mengatakan kepada GOAL saat ditanya apakah dia ingin melihat Pulisic bermain di MLS: “Di masa depan, ya. Begini saja - dari sudut pandang penggemar AS, saya ingin sebanyak mungkin pemain terbaik untuk tim nasional bermain di level kompetisi tertinggi yang mereka bisa, karena itu akan memastikan tim nasional bersaing lebih kuat melawan elit dunia. Tidak semua orang harus bermain di Eropa, tentu saja ada pemain MLS. Tapi jika semua pemain top berada di MLS, di mana secara mental liga ini jauh lebih mudah, standar Anda bisa menurun, tidak ada promosi atau degradasi, dan tidak ada tekanan untuk selalu waspada. Saya suka ketika pemain tidak tahu kapan kontrak berikutnya akan datang, mereka selalu memiliki pemain muda yang mendorong untuk mengambil posisi mereka, mereka harus selalu menjadi lebih baik.
“Jika ada pemain seperti Weston McKennie dan Christian Pulisic, mereka akan memiliki begitu banyak kekuatan di klub MLS, saya khawatir mereka tidak akan fokus untuk terus berkembang. Itu kekhawatiran saya. Tidak semua pemain seperti itu, beberapa bisa memotivasi diri sendiri, tapi banyak pemain yang tidak bisa.
“Saya kira bisa disamakan dengan: Apakah Anda lebih memilih pemain NBA bermain di Euro League atau NBA? Jika Anda memiliki kesempatan untuk bermain di Premier League dan memiliki kualitas untuk melakukannya, serta kualitas dan kemampuan untuk bermain di negara lain dan di Liga Champions, itu adalah acara terbaik untuk sepak bola klub saat ini. Jadi, uji dirimu dan lakukan. Itu adalah harapan saya untuk sebagian besar tim nasional AS. Tidak semua orang, dan pada akhirnya saya ingin melihat Christian dan Weston dan Tyler [Adams] kembali dan semua pemain ini mengakhiri karier mereka di MLS. Itu akan hebat. Tapi di puncak karier mereka, saya rasa MLS belum sampai di sana.”
Mencari taruhan sepak bola yang lebih cerdas? Dapatkan ulasan ahli, prediksi berbasis data, dan wawasan pemenang dengan GOAL Tips di Telegram. Bergabunglah dengan komunitas kami yang terus berkembang sekarang!
Drama kontrak: Apakah Pulisic ingin mencoba lagi di Premier League?
Pulisic harus membuat keputusan besar mengenai masa depannya, karena hingga saat ini belum ada kesepakatan baru yang dicapai di AC Milan. Kontraknya di San Siro akan berakhir pada 2027, dengan opsi perpanjangan selama 12 bulan.
Pembicaraan tentang kemungkinan hengkangnya Pulisic telah muncul, dengan klub-klub Premier League dilaporkan tertarik pada mantan bintang Chelsea tersebut. Ketika ditanya apakah Pulisic tertarik untuk kembali bermain di kasta tertinggi Inggris, Friedel mengatakan: “Saya tidak mengenal Christian secara pribadi, dia selalu bermain bersama tim senior saat saya masih di tim nasional muda. Saya kembali membaca banyak kutipannya, sepertinya dia merasa kesulitan di luar lapangan saat di Chelsea. Saat dia pindah ke Italia, situasinya sedikit lebih mudah di luar lapangan. Sekarang dia sudah beberapa tahun lebih tua dan lebih matang, jadi mungkin dia akan melakukannya.
“Apakah dia memiliki talenta untuk itu? Ya, dia memiliki talenta, pasti. Paket kontraknya mungkin akan menjadi masalah bagi banyak klub di Premier League sekarang karena dia tidak mendapatkan gaji kecil dan tidak akan meminta gaji kecil. Tapi, saya tidak tahu. Dia menemukan tempat di mana dia bermain dengan sangat baik, jadi apakah dia akan pindah dari sana? Apakah rumput selalu lebih hijau di sebelah? Itu keputusan yang sulit.
“Akan ada banyak pembicaraan internal dengan keluarganya dan penasihatnya. Fakta bahwa dia belum menandatangani kontrak membuat dunia berpikir dia mungkin sedang mencari klub lain. Buktinya ada di mana kontrak itu ada atau tidak saat ini. Masalah lain adalah AC Milan juga memiliki masalah internal. Mungkin dia ingin tetap tinggal, tapi klub juga harus membenahi diri. Jika mereka melakukannya dan bisa membuktikannya, maka dia akan menandatangani kontrak. Itu juga bisa jadi kemungkinan.”
- Getty
Jendela Piala Dunia: Pulisic bisa menarik perhatian di panggung global
Milan tetap menjalin komunikasi dengan Pulisic dan perwakilannya, dengan harapan dapat mencapai kesepakatan yang memuaskan semua pihak. Saat ini, pemain asal Pennsylvania yang pernah menjuarai Liga Champions tersebut fokus pada perannya dalam upaya merebut gelar Serie A - dengan pentingnya menghindari gangguan di luar lapangan.
Masalah-masalah tersebut dapat dibahas kembali pada musim panas, dengan kemungkinan Pulisic akan menggunakan Piala Dunia sebagai ajang untuk memamerkan kemampuannya kepada klub-klub yang mencari inspirasi serangan tambahan. Kembalinya ke Amerika Serikat dapat menjadi bagian dari perencanaan jangka panjang.
Iklan