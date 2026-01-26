"Begitu banyak kekuatan" - Mengapa kepindahan Christian Pulisic ke MLS akan menjadi ide yang buruk, seperti yang diungkapkan oleh legenda USMNT Brad Friedel dalam klaim kontrak AC Milan yang meminta mereka untuk "menyelesaikan masalah mereka"

Berbicara melalui SportsbookReview.com, yang dikenal karena mencantumkan dan meninjau penawaran seperti kode bonus BetMGM, mantan kiper timnas AS Brad Friedel mengatakan kepada GOAL saat ditanya apakah dia ingin melihat Pulisic bermain di MLS: “Di masa depan, ya. Begini saja - dari sudut pandang penggemar AS, saya ingin sebanyak mungkin pemain terbaik untuk tim nasional bermain di level kompetisi tertinggi yang mereka bisa, karena itu akan memastikan tim nasional bersaing lebih kuat melawan elit dunia. Tidak semua orang harus bermain di Eropa, tentu saja ada pemain MLS. Tapi jika semua pemain top berada di MLS, di mana secara mental liga ini jauh lebih mudah, standar Anda bisa menurun, tidak ada promosi atau degradasi, dan tidak ada tekanan untuk selalu waspada. Saya suka ketika pemain tidak tahu kapan kontrak berikutnya akan datang, mereka selalu memiliki pemain muda yang mendorong untuk mengambil posisi mereka, mereka harus selalu menjadi lebih baik.

“Jika ada pemain seperti Weston McKennie dan Christian Pulisic, mereka akan memiliki begitu banyak kekuatan di klub MLS, saya khawatir mereka tidak akan fokus untuk terus berkembang. Itu kekhawatiran saya. Tidak semua pemain seperti itu, beberapa bisa memotivasi diri sendiri, tapi banyak pemain yang tidak bisa.

“Saya kira bisa disamakan dengan: Apakah Anda lebih memilih pemain NBA bermain di Euro League atau NBA? Jika Anda memiliki kesempatan untuk bermain di Premier League dan memiliki kualitas untuk melakukannya, serta kualitas dan kemampuan untuk bermain di negara lain dan di Liga Champions, itu adalah acara terbaik untuk sepak bola klub saat ini. Jadi, uji dirimu dan lakukan. Itu adalah harapan saya untuk sebagian besar tim nasional AS. Tidak semua orang, dan pada akhirnya saya ingin melihat Christian dan Weston dan Tyler [Adams] kembali dan semua pemain ini mengakhiri karier mereka di MLS. Itu akan hebat. Tapi di puncak karier mereka, saya rasa MLS belum sampai di sana.”

