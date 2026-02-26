Bebaskan Rio! Bintang muda Liverpool, Ngumoha, membutuhkan kesempatan bermain secara reguler saat Mohamed Salah dan Cody Gakpo terus berjuang

Slot benar sepenuhnya dalam melindungi Ngumoha dari ancaman kelelahan berlebihan. Tidak mengherankan bahwa beberapa remaja berbakat terbaik dalam sepak bola Inggris, seperti Michael Owen, Wayne Rooney, dan Sterling, sudah hampir habis tenaganya saat berusia 30 tahun, setelah terlalu sering dimainkan saat tubuh mereka masih dalam tahap perkembangan.
Hal ini juga ditekankan oleh Slot saat membahas cedera yang dialami pemain muda Liverpool yang menjanjikan, Jayden Danns, sebelum pertandingan Piala FA melawan Barnsley bulan lalu.
"Jayden belum cukup fit untuk bermain," kata pria Belanda itu kepada wartawan. "Dia bahkan tidak berlatih, jika saya tidak salah. Dia salah satu pemain yang mengalami patah tulang stres karena dia masih muda dan, menurut informasi yang kami terima, dia sedikit terlalu banyak berlatih. Itulah mengapa kami sangat berhati-hati dengan Rio Ngumoha, sehingga dia bisa istirahat dua hari dalam seminggu jika memungkinkan, agar tidak mengalami situasi yang sama."
Ini tentu pendekatan yang bijaksana. Jika dirawat dengan baik, Ngumoha bisa menjadi aset yang sangat berharga bagi Liverpool selama 15 tahun ke depan, dan tidak boleh dilupakan bahwa, setelah memulai pertandingan melawan Barnsley, dia mengalami kram sebelum ditarik keluar pada menit ke-73.
"Ini memberi tahu Anda - dan memberi tahu Rio - bahwa masih sangat sulit untuk siap bermain 90 menit di Premier League, yang bahkan lebih intens daripada [FA Cup]," jelas Slot. "Tapi itu sepenuhnya normal untuk seorang remaja 17 tahun, jangan salah paham tentang itu. Ini sudah luar biasa bagi dia, bagi Liverpool, dan bagi semua yang mengikuti kami bahwa seorang remaja berusia 17 tahun bisa bermain begitu banyak menit dengan seragam Liverpool.
"Jadi, mari kita harap dia bisa terus berkembang dan kita bisa membawanya semakin dekat ke level 90 menit di Premier League."