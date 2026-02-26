Bebaskan Rio! Bintang muda Liverpool, Ngumoha, membutuhkan kesempatan bermain secara reguler saat Mohamed Salah dan Cody Gakpo terus berjuang

Liverpool merasa puas secara diam-diam setelah berhasil meyakinkan Ngumoha untuk pindah dari Stamford Bridge ke Anfield pada musim panas 2024, namun The Reds tak heran berusaha sekuat tenaga untuk meredam hype yang mengelilingi pemain yang sudah dijuluki 'the new Raheem Sterling'.

Namun, kekecewaan John Terry melihat Chelsea kehilangan "seorang pemain top, top" ke rival Premier League memberi tahu kita segala yang perlu kita ketahui tentang potensi kelas dunia Ngumoha.

"Dia adalah anak muda yang sangat ambisius yang ingin bermain di tim utama dan percaya itu adalah jalannya untuk masuk ke tim utama Liverpool. Saya masih berhubungan dengannya, tapi dia benar-benar pemain yang fantastis," kata Terry kepada The Sun. "Kami memiliki tim U-14 yang sangat bagus dan dia adalah bagian penting dari itu. Anda tidak melihat banyak pemain yang semenarik dia lagi. Akan ada banyak pemain lain yang hilang dari akademi seiring berjalannya waktu, tapi selalu ada satu yang membuat Anda berpikir, 'Saya sedikit kecewa kita kehilangan yang satu itu.'

"Dia adalah pemain yang sangat percaya diri, mengambil bola dengan kaki belakang, memiliki banyak kepribadian, dan sangat percaya diri pada dirinya sendiri. Sejak pemain seperti [Eden] Hazard dan Joe Cole, yang sangat percaya diri dan membuat penonton berdiri dari tempat duduknya... Saya pikir sepak bola menjadi sedikit membosankan dan sedikit taktis dalam empat atau lima tahun terakhir."