Rio Ngumoha Liverpool GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

Diterjemahkan oleh

Bebaskan Rio! Bintang muda Liverpool, Ngumoha, membutuhkan kesempatan bermain secara reguler saat Mohamed Salah dan Cody Gakpo terus berjuang

Arne Slot dengan bijak memanggil Rio Ngumoha untuk membantu Liverpool keluar dari situasi sulit di Nottingham Forest pada Minggu - namun, dengan melakukannya, remaja tersebut secara ironis justru menempatkan pelatihnya dalam posisi yang canggung. Slot telah menghabiskan sebagian besar musim ini berusaha mengelola waktu bermain Ngumoha dengan hati-hati - serta mengelola ekspektasi besar yang mengelilingi salah satu talenta paling menjanjikan di sepak bola Inggris.

Namun, setelah menyaksikan winger tersebut mengubah jalannya pertandingan di City Ground, pemain asal Belanda itu kini kehabisan alasan untuk menahan Ngumoha - dan bukan hanya karena dia sudah jelas mampu mengganggu bek sayap Premier League.

Pada tahap ini, produk akademi Chelsea ini juga terlihat sebagai ancaman serangan yang jauh lebih besar di sayap daripada Mohamed Salah dan Cody Gakpo. Seperti yang ditulis Daniel Sturridge di X setelah kemenangan krusial 1-0 di Nottingham, "Setiap kali saya menonton Rio Ngumoha, dia terlihat luar biasa. Langsung, tanpa rasa takut, selalu berusaha mempengaruhi pertandingan. Dia layak mendapatkan lebih banyak menit bermain. Sederhana saja."

  • Liverpool FC v Bayer 04 Leverkusen - UEFA Youth League 2024/25Getty Images Sport

    'Sangat kecewa karena kami tidak bisa ikut'

    Liverpool merasa puas secara diam-diam setelah berhasil meyakinkan Ngumoha untuk pindah dari Stamford Bridge ke Anfield pada musim panas 2024, namun The Reds tak heran berusaha sekuat tenaga untuk meredam hype yang mengelilingi pemain yang sudah dijuluki 'the new Raheem Sterling'.

    Namun, kekecewaan John Terry melihat Chelsea kehilangan "seorang pemain top, top" ke rival Premier League memberi tahu kita segala yang perlu kita ketahui tentang potensi kelas dunia Ngumoha.

    "Dia adalah anak muda yang sangat ambisius yang ingin bermain di tim utama dan percaya itu adalah jalannya untuk masuk ke tim utama Liverpool. Saya masih berhubungan dengannya, tapi dia benar-benar pemain yang fantastis," kata Terry kepada The Sun. "Kami memiliki tim U-14 yang sangat bagus dan dia adalah bagian penting dari itu. Anda tidak melihat banyak pemain yang semenarik dia lagi. Akan ada banyak pemain lain yang hilang dari akademi seiring berjalannya waktu, tapi selalu ada satu yang membuat Anda berpikir, 'Saya sedikit kecewa kita kehilangan yang satu itu.'

    "Dia adalah pemain yang sangat percaya diri, mengambil bola dengan kaki belakang, memiliki banyak kepribadian, dan sangat percaya diri pada dirinya sendiri. Sejak pemain seperti [Eden] Hazard dan Joe Cole, yang sangat percaya diri dan membuat penonton berdiri dari tempat duduknya... Saya pikir sepak bola menjadi sedikit membosankan dan sedikit taktis dalam empat atau lima tahun terakhir."

  • Liverpool v Accrington Stanley - Emirates FA Cup Third RoundGetty Images Sport

    Para penggemar menyukai apa yang mereka lihat.

    Tidak butuh waktu lama bagi Slot untuk sampai pada kesimpulan yang sama dengan Terry, bahwa Ngumoha adalah talenta langka yang disukai banyak orang dan mampu membingungkan para pemain senior dengan keterampilan menggiring bolanya yang mematikan.

    "Setiap kali dia berlatih bersama kami, kami melihat kualitasnya," kata Slot setelah Ngumoha, yang berusia 16 tahun, menjadi pemain termuda yang pernah mewakili Liverpool di Piala FA selama pertandingan putaran ketiga musim lalu melawan Accrington Stanley di Anfield. "Dia bisa menguasai situasi satu lawan satu, dia sangat cepat dalam bergerak, dan dia bisa mengubah arah dengan sangat cepat.

    "Jadi, saya selalu senang jika seorang pemain melakukan debutnya dan dia menunjukkan apa yang kami lihat di lapangan latihan, sehingga para penggemar juga bisa melihatnya. Dan Anda bisa merasakan hal itu dari reaksi para penggemar di stadion pada babak pertama dan saat saya menggantikannya - mereka menyukai apa yang mereka lihat."

    Mereka bahkan lebih terkesan dengan penampilan Ngumoha di pramusim musim panas lalu.

  • Newcastle United v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    'Membuktikan suatu hal'

    Ngumoha mencetak gol dalam kemenangan persahabatan melawan Stoke City, Yokohama F. Marinos, dan Athletic Club, tetapi yang benar-benar membuat para penggemar antusias adalah keberaniannya saat menguasai bola, keyakinan yang sangat jelas akan kemampuannya untuk menciptakan sesuatu setiap kali dia menguasai bola. Dia terlihat begitu baik, sehingga kepergian Luis Diaz yang ingin hengkang tidak terasa terlalu mengecewakan, terutama karena Cody Gakpo juga tampil tajam dalam pramusim.

    Dalam hal itu, mudah untuk setuju dengan keyakinan klub bahwa tidak ada kebutuhan nyata untuk merekrut pengganti langsung Diaz, karena Ngumoha akan menjadi cadangan yang sempurna untuk Gakpo. Pemuda itu benar-benar terlihat siap untuk membuat dampak besar selama musim 2025-26 - dan itulah yang dia lakukan pada 25 Agustus, ketika dia masuk sebagai pemain pengganti dan mencetak gol kemenangan yang indah pada menit ke-100 di Newcastle, menjadikannya pencetak gol termuda dalam sejarah Liverpool.

    "Saya berusia 16 tahun, tapi saya tidak ingin usia saya menunjukkan bahwa saya tidak bisa bermain dengan pemain yang lebih tua," kata Ngumoha setelah gol bersejarahnya di St. James' Park. "Saya ingin membuktikan bahwa saya bisa bermain tidak hanya dengan orang-orang seusia saya, tapi juga dengan mereka yang lebih tua... Ada orang-orang di klub yang selalu membantu saya, dan saya selalu belajar dan berkembang, jadi saya tidak bisa mengeluh."

    Namun, orang lain sudah lama mulai mengeluh atas nama Ngumoha, karena dia hanya bermain 88 menit di Premier League sejak kemenangan dramatis 3-2 di Tyneside.

  • Liverpool v Barnsley - Emirates FA Cup Third RoundGetty Images Sport

    'Sangat hati-hati'

    Slot benar sepenuhnya dalam melindungi Ngumoha dari ancaman kelelahan berlebihan. Tidak mengherankan bahwa beberapa remaja berbakat terbaik dalam sepak bola Inggris, seperti Michael Owen, Wayne Rooney, dan Sterling, sudah hampir habis tenaganya saat berusia 30 tahun, setelah terlalu sering dimainkan saat tubuh mereka masih dalam tahap perkembangan.

    Hal ini juga ditekankan oleh Slot saat membahas cedera yang dialami pemain muda Liverpool yang menjanjikan, Jayden Danns, sebelum pertandingan Piala FA melawan Barnsley bulan lalu.

    "Jayden belum cukup fit untuk bermain," kata pria Belanda itu kepada wartawan. "Dia bahkan tidak berlatih, jika saya tidak salah. Dia salah satu pemain yang mengalami patah tulang stres karena dia masih muda dan, menurut informasi yang kami terima, dia sedikit terlalu banyak berlatih. Itulah mengapa kami sangat berhati-hati dengan Rio Ngumoha, sehingga dia bisa istirahat dua hari dalam seminggu jika memungkinkan, agar tidak mengalami situasi yang sama."

    Ini tentu pendekatan yang bijaksana. Jika dirawat dengan baik, Ngumoha bisa menjadi aset yang sangat berharga bagi Liverpool selama 15 tahun ke depan, dan tidak boleh dilupakan bahwa, setelah memulai pertandingan melawan Barnsley, dia mengalami kram sebelum ditarik keluar pada menit ke-73.

    "Ini memberi tahu Anda - dan memberi tahu Rio - bahwa masih sangat sulit untuk siap bermain 90 menit di Premier League, yang bahkan lebih intens daripada [FA Cup]," jelas Slot. "Tapi itu sepenuhnya normal untuk seorang remaja 17 tahun, jangan salah paham tentang itu. Ini sudah luar biasa bagi dia, bagi Liverpool, dan bagi semua yang mengikuti kami bahwa seorang remaja berusia 17 tahun bisa bermain begitu banyak menit dengan seragam Liverpool.

    "Jadi, mari kita harap dia bisa terus berkembang dan kita bisa membawanya semakin dekat ke level 90 menit di Premier League."

  • Liverpool v Brighton & Hove Albion - Emirates FA Cup Fourth RoundGetty Images Sport

    Harus bergabung dengan tim.

    Yang jelas, tidak ada yang menyangkal bahwa Ngumoha seharusnya bermain setiap menit dalam setiap pertandingan Premier League pada usia yang begitu muda. Hal itu tidak akan bermanfaat bagi perkembangan fisiknya, sementara dari segi mental, akan sangat tidak adil jika dia dipandang sebagai penyelamat.

    Slot juga benar ketika dia mengatakan bahwa tidak ada pemain berusia 17 tahun lain yang mendapatkan waktu bermain sebanyak Ngumoha di Premier League musim ini - tetapi dia bahkan belum bermain total 90 menit dalam sembilan penampilannya selama enam bulan terakhir, jadi agak tidak jujur untuk berargumen bahwa dia bahkan berisiko kelelahan, terutama ketika mempertimbangkan bahwa dia hanya tampil empat kali di kasta tertinggi Inggris sejak Liverpool kalah 3-0 di kandang dari Nottingham Forest pada 22 November.

    Wajar saja, maka, para penggemar - dan mantan pemain - mendesak agar Ngumoha diberi lebih banyak waktu bermain, setelah dia menambahkan dimensi baru ke tim Slot saat masuk sebagai pengganti di menit-menit akhir laga tandang di City Ground pada Minggu.

    "Ngumoha melakukan lebih banyak dalam 15 menit daripada yang dilakukan Salah dan Gakpo sebelumnya," kata mantan bek Liverpool Jamie Carragher di Sky Sports. "Dia mengubah jalannya pertandingan dan harus menjadi starter. Saya pikir pada suatu saat, Rio Ngumoha harus masuk ke tim... Saya pikir penetrasi dan kecepatan Liverpool di area sayap benar-benar kurang."

    Performa Gakpo dan Salah memang menjadi masalah - hal ini hampir terjadi sepanjang musim ini.

  • Rio Ngumoha Liverpool 2025-26Getty

    Siap, bersedia, dan mampu untuk bermain lebih banyak.

    Gakpo tidak pernah dimaksudkan sebagai pengganti yang setara dengan Diaz, tetapi harapan adalah bahwa setelah tampil jauh lebih nyaman di sayap musim lalu, dia setidaknya akan menyamai produktivitas Diaz. Namun, hingga saat ini, pemain Belanda itu hanya terlibat langsung dalam 11 gol dari 35 penampilan, setelah mencetak 25 gol dari 49 penampilan selama Liverpool meraih gelar juara. Akibatnya, bukan hanya dribel Diaz yang dirindukan di sayap kiri, tetapi juga hasil akhirnya.

    Tentu saja, penurunan performa Gakpo tidak sebanding dengan yang dialami Salah, yang tahun lalu mengaktifkan 'mode dewa' dengan menyamai rekor gol dan assist (47) dalam satu musim Premier League - dan dalam jumlah pertandingan yang lebih sedikit - tetapi kini tampil seperti pemain biasa seperti Bukayo Saka (10 keterlibatan gol masing-masing musim ini).

    Penurunan drastis ini, ditambah dengan kesulitan Liverpool dalam situasi bola mati, menjelaskan mengapa tim yang dulu mendominasi liga kini kesulitan finis di lima besar. Hasil yang mengecewakan ini juga membuat sulit untuk membenarkan terus memainkan Salah - dan terutama Gakpo - dalam setiap pertandingan sementara Ngumoha hanya mendapat 10 menit bermain setiap tiga hingga empat minggu.

    Slot jelas memiliki berbagai masalah lain yang harus dipertimbangkan. Yang terpenting, dia harus memperlakukan Ngumoha dengan adil. Lagi pula, remaja kadang-kadang perlu dilindungi dari diri mereka sendiri. Namun, Ngumoha sendiri mengatakan bahwa dia siap, bersedia, dan - yang paling penting - mampu bermain lebih banyak pertandingan. Lebih jauh lagi, argumen Slot sebelumnya bahwa selalu ada opsi yang jauh lebih baik di sayap tidak lagi dapat dibenarkan. Penampilan yang sangat tidak efektif dari Salah dan Gakpo membuat hal itu jelas terlihat dalam pertandingan melawan Forest pada Minggu lalu.

    Jadi, meskipun Ngumoha tidak harus menjadi starter dalam dua pertandingan liga Liverpool berikutnya—di kandang melawan West Ham akhir pekan ini dan tandang ke Wolves pada Selasa—tidak ada alasan untuk menempatkannya di bangku cadangan dalam kedua pertandingan tersebut. Dia layak mendapatkan lebih banyak menit bermain; Gakpo jelas tidak. Saat memilih skuad untuk pertandingan Sabtu di Anfield, hal itu seharusnya sesederhana itu bagi Slot.

