BBC mengungkap julukan menyakitkan yang diciptakan pemain Chelsea untuk Liam Rosenior

Setelah lima kekalahan beruntun di liga, dewan direksi Chelsea memutuskan pada Rabu untuk memecat Rosenior, yang telah memimpin klub sejak Januari. BBC Sport mengetahui bahwa para pemain Chelsea sudah meragukan kemampuan Rosenior.

Bahkan, ada satu pemain yang memberinya julukan: "guru pengganti", sesuatu yang menunjukkan kurangnya otoritas dan prestise di dalam klub. Ruang ganti pun terpecah belah. Terutama para pemain berbahasa Spanyol yang dilaporkan tidak yakin dengan Rosenior.

Titik terendahnya adalah saat penata rambut Marc Cucurella, yang sebelum pertandingan melawan Brighton & Hove Albion di X mengungkapkan bahwa Cole Palmer dan João Pedro tidak akan bisa bermain.