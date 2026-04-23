Pada hari Rabu, diumumkan bahwa Liam Rosenior telah dipecat dari jabatannya sebagai manajer Chelsea setelah serangkaian hasil yang mengecewakan. BBC Sport mengetahui bahwa pendapat para pemain tim asal London tersebut mengenai pelatih berusia 41 tahun itu terpecah belah.
BBC mengungkap julukan menyakitkan yang diciptakan pemain Chelsea untuk Liam Rosenior
Setelah lima kekalahan beruntun di liga, dewan direksi Chelsea memutuskan pada Rabu untuk memecat Rosenior, yang telah memimpin klub sejak Januari. BBC Sport mengetahui bahwa para pemain Chelsea sudah meragukan kemampuan Rosenior.
Bahkan, ada satu pemain yang memberinya julukan: "guru pengganti", sesuatu yang menunjukkan kurangnya otoritas dan prestise di dalam klub. Ruang ganti pun terpecah belah. Terutama para pemain berbahasa Spanyol yang dilaporkan tidak yakin dengan Rosenior.
Titik terendahnya adalah saat penata rambut Marc Cucurella, yang sebelum pertandingan melawan Brighton & Hove Albion di X mengungkapkan bahwa Cole Palmer dan João Pedro tidak akan bisa bermain.
Meskipun pada awalnya Rosenior masih melanjutkan fondasi yang dibangun oleh pendahulunya, Enzo Maresca, ia ternyata tidak mampu menerapkan filosofi permainannya sendiri. Misalnya, ia memilih untuk bermain dengan satu gelandang bertahan, bukan dua. Akibatnya, Moisés Caicedo harus berlari terlalu jauh.
Rosenior juga mendapat banyak kritik internal atas pilihannya dalam dua leg melawan Paris Saint-Germain di babak 16 besar Liga Champions. Ia memilih untuk menempatkan Mamadou Sarr (20) sebagai starter. Kesalahan yang dilakukannya menyebabkan kekalahan 0-3 di kandang.
Selain itu, Chelsea kini sudah lima pertandingan Premier League berturut-turut tidak mencetak gol. Itu adalah periode tanpa gol terpanjang klub dalam 114 tahun.
Pada akhirnya, kekalahan 3-0 dari Brighton menjadi pukulan fatal bagi Rosenior. Pihak manajemen Chelsea berharap ia dapat menjaga tim tetap stabil hingga akhir musim, namun kurangnya semangat juang dalam pertandingan melawan Brighton terbukti menjadi titik puncaknya.
Rosenior gagal membangun hubungan yang baik dengan manajemen, yang berujung pada pemecatannya. Klub berpendapat bahwa peluang untuk lolos ke kompetisi Eropa dan memenangkan Piala FA akan lebih besar jika ada orang lain yang memimpin tim dari pinggir lapangan.
Calum McFarlane akan menyelesaikan musim ini sebagai pelatih sementara di Chelsea. Untuk musim depan, beberapa nama telah disebut-sebut, di mana Andoni Iraola (AFC Bournemouth), Marco Silva (Fulham), dan Edin Terzic (tanpa klub) tampaknya menjadi kandidat terkuat.