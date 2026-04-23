BBC membatalkan program Football Focus setelah 52 tahun, seiring dengan keputusan yang diambil terkait masa depan Alex Scott
Perubahan kebiasaan mengakhiri tradisi yang telah berlangsung selama setengah abad
BBC telah mengumumkan bahwa Football Focus akan berakhir setelah 52 tahun, menandai berakhirnya sebuah acara yang diluncurkan pada tahun 1974 sebagai bagian dari era Grandstand. Lembaga penyiaran tersebut menyoroti bahwa perubahan kebiasaan penonton telah menyebabkan pergeseran signifikan ke arah platform digital dan on-demand, yang mengakibatkan penurunan bertahap dalam angka penonton televisi linear sejak 2018. Keputusan ini mencerminkan strategi yang lebih luas untuk mengembangkan penyampaian konten bagi penonton modern.
Alex Kay-Jelski, direktur BBC Sport, menjelaskan alasan di balik langkah ini, dengan menyatakan: "Football Focus telah menjadi program yang sangat penting dalam sejarah BBC Sport dan telah memainkan peran kunci dalam menceritakan kisah-kisah sepak bola bagi generasi penonton. Keputusan ini dibuat sebelum pengumuman penghematan BBC yang lebih luas pekan lalu, mencerminkan pergeseran berkelanjutan dalam cara penonton berinteraksi dengan sepak bola dan komitmen kami untuk mengembangkan cara kami menyajikan konten guna menjangkau penggemar di mana pun mereka berada."
Jadwal Sabtu yang baru telah dikonfirmasi
Seiring dengan berakhirnya Football Focus, BBC bergerak cepat untuk mengumumkan jadwal baru hari Sabtu untuk musim 2026-27. Mulai musim depan, acara The Football Interview yang dipandu Kelly Somers akan tayang pada hari Sabtu pukul 12.45 BST di BBC One. Acara ini telah menampilkan sejumlah nama terkenal musim ini, termasuk Bukayo Saka, Emma Hayes, Bernardo Silva, Hugo Ekitike, dan Michael Carrick.
Selain itu, Final Score bersama Jason Mohammad akan tayang di BBC One lebih awal daripada tahun-tahun sebelumnya, mengisi slot pukul 15:45 BST. BBC berencana memperluas jangkauan digitalnya di berbagai platform, termasuk acara khusus di YouTube, dengan tujuan menyajikan liputan sepak bola berkualitas tinggi yang menjangkau demografi yang lebih muda dan lebih paham teknologi.
Masa depan Scott sudah jelas
Pengumuman tersebut juga memberikan kejelasan mengenai masa depan Alex Scott, pembawa acara Football Focus saat ini. Mantan bek Arsenal dan timnas Inggris yang telah membawakan acara tersebut selama lima tahun terakhir ini akan tetap menjadi wajah utama stasiun televisi tersebut meskipun acara andalannya telah dibatalkan. BBC bertekad untuk mempertahankan kehadiran Scott dalam berbagai acara olahraga besar mereka serta liputan pertandingan domestik.
Kay-Jelski memuji peran Scott dengan antusias, mengatakan, "Alex Scott adalah salah satu pembawa acara terbaik kami, sangat populer di kalangan pertandingan pria dan wanita, dan merupakan bagian penting dari masa kini dan masa depan kami. Dia akan tetap menjadi pusat dari siaran olahraga kami baik di Piala Dunia Pria tahun ini maupun Piala Dunia Wanita pada 2027, serta melanjutkan perannya sebagai pembawa acara utama di Liga Super Wanita dan sebagai BBC Sports Personality of the Year. Kami juga sedang menggarap proyek baru yang sangat menarik bersamanya - informasi lebih lanjut akan segera diumumkan."
Warisan seorang tokoh besar di dunia penyiaran
Football Focus berkembang dari sebuah segmen berjudul Football Preview yang dipandu oleh Sam Leitch hingga menjadi program unggulan tersendiri dalam jajaran program BBC Sport. Bob Wilson menjadi sosok paling ikonik dalam program ini, memandu acara tersebut selama dua dekade sejak tahun 1974. Sejak itu, "kursi panas" tersebut telah diduduki oleh sederet penyiar legendaris, termasuk Steve Rider, Gary Lineker, Ray Stubbs, Manish Bhasin, dan Dan Walker, yang memimpin acara tersebut selama 12 tahun.
Pembatalan acara ini menandai berakhirnya sebuah era bagi persiapan prapertandingan tradisional di televisi terestrial. Meskipun program ini akan tetap tayang hingga akhir musim ini, fokusnya beralih ke bagaimana BBC mengisi kekosongan budaya tersebut. Transisi ke konten digital-first menandakan pemutusan definitif dari tradisi penyiaran linier yang mendefinisikan olahraga ini sepanjang abad ke-20.