BBC membatalkan program Football Focus setelah 52 tahun, seiring dengan keputusan yang diambil terkait masa depan Alex Scott

BBC telah mengumumkan bahwa Football Focus akan berakhir setelah 52 tahun, menandai berakhirnya sebuah acara yang diluncurkan pada tahun 1974 sebagai bagian dari era Grandstand. Lembaga penyiaran tersebut menyoroti bahwa perubahan kebiasaan penonton telah menyebabkan pergeseran signifikan ke arah platform digital dan on-demand, yang mengakibatkan penurunan bertahap dalam angka penonton televisi linear sejak 2018. Keputusan ini mencerminkan strategi yang lebih luas untuk mengembangkan penyampaian konten bagi penonton modern.

Alex Kay-Jelski, direktur BBC Sport, menjelaskan alasan di balik langkah ini, dengan menyatakan: "Football Focus telah menjadi program yang sangat penting dalam sejarah BBC Sport dan telah memainkan peran kunci dalam menceritakan kisah-kisah sepak bola bagi generasi penonton. Keputusan ini dibuat sebelum pengumuman penghematan BBC yang lebih luas pekan lalu, mencerminkan pergeseran berkelanjutan dalam cara penonton berinteraksi dengan sepak bola dan komitmen kami untuk mengembangkan cara kami menyajikan konten guna menjangkau penggemar di mana pun mereka berada."