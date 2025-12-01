Harry Kane memperlihatkan sinarnya bersama Bayern Munich dan Inggris sepaanjang 2025. Pemain berusia 32 tahun ini telah mencetak 24 gol hanya dalam 20 pertandingan di semua kompetisi untuk Bayern, yang saat ini unggul delapan poin dari RB Leipzig di klasemen. Mantan penyerang Tottenham ini juga memainkan peran kunci dalam membantu Inggris lolos ke Piala Dunia 2026 dengan mencetak delapan gol dalam delapan pertandingan kualifikasi untuk membantu The Three Lions memuncaki Grup K dengan rekor 100 persen. Dalam pertandingan kompetitif terakhir mereka sebelum final musim panas mendatang di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, Kane mencetak brace saat tim asuhan Thomas Tuchel mengalahkan Albania 2-0 pada 16 November.

Presiden kehormatan Bayern Munich, Uli Hoeness berasumsi Kane akan menghabiskan sisa kontraknya dengan klub yang berakhir pada 2027, meski memiliki opsi untuk keluar lebih awal pada Januari. Kapten Inggris tersebut terus dikaitkan dengan raksasa La Liga, Barcelona, setelah mengungkapkan dia belum membuka pembicaraan mengenai perpanjangan kontraknya saat ini.