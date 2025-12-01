Getty Images Sport
Bayern Munich Yakin Harry Kane Tuntaskan Kontrak Hingga 2027
Kane tampil gemilang untuk Bayern dan Inggris sepanjang 2025
Harry Kane memperlihatkan sinarnya bersama Bayern Munich dan Inggris sepaanjang 2025. Pemain berusia 32 tahun ini telah mencetak 24 gol hanya dalam 20 pertandingan di semua kompetisi untuk Bayern, yang saat ini unggul delapan poin dari RB Leipzig di klasemen. Mantan penyerang Tottenham ini juga memainkan peran kunci dalam membantu Inggris lolos ke Piala Dunia 2026 dengan mencetak delapan gol dalam delapan pertandingan kualifikasi untuk membantu The Three Lions memuncaki Grup K dengan rekor 100 persen. Dalam pertandingan kompetitif terakhir mereka sebelum final musim panas mendatang di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, Kane mencetak brace saat tim asuhan Thomas Tuchel mengalahkan Albania 2-0 pada 16 November.
Presiden kehormatan Bayern Munich, Uli Hoeness berasumsi Kane akan menghabiskan sisa kontraknya dengan klub yang berakhir pada 2027, meski memiliki opsi untuk keluar lebih awal pada Januari. Kapten Inggris tersebut terus dikaitkan dengan raksasa La Liga, Barcelona,
setelah mengungkapkan dia belum membuka pembicaraan mengenai perpanjangan kontraknya saat ini.
Kapten Inggris ini merasa nyaman bersama Bayern
Meski terus bersinar di lapangan, spekulasi mengenai masa depan Kane dalam jangka panjang terus beredar. Dalam sebuah wawancara dengan surat kabar Jerman BILD awal bulan ini, sang penyerang mengonfirmasi dia belum memulai negosiasi dengan Bayern mengenai perpanjangan kontrak dengan klub tersebut.
“Saya belum menghubungi siapa pun, tidak ada yang menghubungi saya,” kata Kane. “Saya merasa sangat nyaman dengan situasi saat ini, walau kami belum membahas situasi saya dengan Bayern.”
“Tidak perlu terburu-buru. Saya sangat bahagia di Munich. Anda bisa melihatnya dari cara saya bermain. Kalau ada kontak, kita lihat saja nanti. Tapi saya belum memikirkan musim baru. Hal pertama adalah Piala Dunia di musim panas, dan sepertinya tidak akan ada perubahan setelah musim ini.”
Max Eberl merilis informasi samar tentang masa depan sang striker
Menyusul komentar Kane, direktur olahraga Bayern, Max Eberl, merilis informasi samar tentang masa depan sang penyerang menyusul kemenangan 3-1 di menit-menit akhir atas St. Pauli pada akhir pekan kemarin.
Berbicara kepada Sky Sports Germany setelah peluit akhir berbunyi, Eberl mengatakan: “Harry tahu persis apa yang dia inginkan, dan kami punya rencana untuknya. Kami ingin melanjutkannya. Kami bisa membayangkannya dengan sangat baik, tetapi pada dasarnya kami akan membahas semuanya dengan Harry.”
Uli Hoeness yakin Kane ingin tetap di Jerman
Legenda klub Hoeness memberikan pernyataan yang lebih optimis tentang situasi tersebut. Mengonfirmasi Kane memiliki opsi untuk mengaktifkan klausul pelepasan sebelum akhir Januari yang akan memungkinkannya pergi musim panas mendatang hanya dengan £56,7 juta, Hoeness mengatakan kepada BILD: “Kami berasumsi dia pasti akan memenuhi kontraknya hingga 2027.”
“Jika itu terserah kami, dan saya dengar dia juga menginginkannya, maka dia akan memperpanjangnya. Keluarganya merasa sangat nyaman. Di Munich, Anda masih bisa menjalankan bisnis dengan tenang. Harry Kane pernah mempekerjakan pengawal di rumahnya (di London, saat bermain untuk Tottenham). Anda tidak selalu membutuhkan kehidupan seperti itu.”
Calon presiden Barcelona tidak menutup kemungkinan merekrut Kane
Pembaruan dari Eberl dan Hoeness muncul setelah Xavier Vilajoana, yang akan bersaing dengan Joan Laporta dalam pemilihan presiden Barcelona tahun depan, menolak mengesampingkan kemungkinan Kane akan pindah, jika dia menang.
“Kami memiliki pemain-pemain yang sangat berbakat di La Masia, tetapi tentu saja, jika kami tidak memiliki pemain, kami akan mencari pemain lain,” ujar Vilajoana kepada Sky Sports awal bulan ini. “Saya akan selalu mencari pemain yang memahami DNA Barca, bukan hanya nama. Berbahaya mencari pemain yang hanya nama, tetapi seseorang yang sesuai dengan gaya dan budaya kami.”
Ketika ditanya apakah Kane akan cocok dengan profil tersebut, dia mengatakan: "Jika kami tidak memiliki Harry Kane di dalam [klub], kami akan mendapatkannya. Mengapa tidak?”
Kane diperkirakan akan menjadi starter saat Bayern bertandang ke Union Berlin di babak 16 besar DFB-Pokal, Kamis (4/12) dini hari WIB,.Tim asuhan Steffen Baumgart akan menjadi ujian berat bagi pasukan Vincent Kompany, setelah menahan imbang mereka 2-2 di liga pada 8 November. Bayern kemudian akan bertandang ke Stuttgart dalam pertandingan liga berikutnya pada 6 Desember.
