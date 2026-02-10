Getty Images Sport
Bayern Munich yakin Harry Kane akan memperpanjang kontraknya meskipun ada pernyataan misterius dari petinggi klub di tengah spekulasi transfer ke Saudi Arabia dan Liga Premier.
Kane mengakhiri puasa trofi setelah Spurs tersingkir.
Kane telah dengan cepat muncul sebagai salah satu penyerang terbaik Bayern sejak bergabung dari Tottenham kurang dari tiga tahun yang lalu, tampil impresif dalam serangan mematikan yang juga menampilkan pemain seperti Michael Olise, Jamal Musiala, dan Serge Gnabry. Dia tidak berhasil meraih trofi pertamanya pada musim pertamanya bersama Bayern, tetapi akhirnya mencetak gol pertamanya saat Bayern merebut kembali gelar Bundesliga pada musim 2024-25.
Bayern memberikan pembaruan kontrak yang mengkhawatirkan.
Direktur Olahraga Bayern, Max Eberl, baru-baru ini memberikan pembaruan mengenai kemungkinan perpanjangan kontrak untuk Kane, mengatakan: "Saya telah mengatakan bahwa kami sedang dalam pembicaraan, tetapi negosiasi belum dimulai. Kami tetap menjalin komunikasi yang erat dengan Harry, dan langkah-langkah selanjutnya akan mengikuti."
Kane tampaknya bahagia di Jerman, tetapi hal itu tidak menghentikan spekulasi tentang kemungkinan pindah ke Liga Pro Saudi atau kembali ke Premier League. Pindah ke Timur Tengah tampaknya tidak mungkin dalam waktu dekat meskipun ada tawaran kontrak yang menggiurkan, karena Kane ingin menambah koleksi trofinya di Eropa dalam beberapa tahun ke depan. Namun, kembalinya ke Inggris tampaknya tetap menjadi opsi yang mungkin, mengingat dia adalah pencetak gol terbanyak kedua dalam sejarah Premier League dengan 213 gol.
Bayern tetap yakin Kane akan memperpanjang kontraknya.
Jurnalis Sky Germany, Kerry Hau, telah memberikan update terbaru mengenai situasi ini, mengungkapkan: "Pemain tersebut selalu menyebutkan betapa bahagianya dia di Munich. Dia sangat bahagia dengan keluarganya di Munich dan menikmati hidup di sini, sehingga semua orang di Bayern Munich yakin bahwa dia akan memperbarui kontraknya.
"Saya tidak mengharapkan keputusan cepat, saya memperkirakan keputusan akan diambil dalam beberapa bulan ke depan, kemungkinan setelah musim berakhir, dan Bayern Munich tetap tenang karena mereka tahu betapa pentingnya dia, tetapi pada saat yang sama betapa bahagianya dia di Bayern Munich, dan kedua belah pihak saling menghargai."
Keluarnya dia dari Bayern tampaknya sangat tidak mungkin, mengingat trofi-trofi yang dia raih sejauh ini hanyalah gelar Bundesliga dan Franz Beckenbauer Supercup, sementara kembalinya ke klub lamanya Tottenham tentu tidak mungkin mengingat performa buruk tim London Utara tersebut di kompetisi domestik dalam beberapa musim terakhir.
Kane menargetkan kesuksesan di Bundesliga dan Liga Champions sebelum Piala Dunia.
Bayern Munich berada dalam posisi yang baik musim ini saat mereka berupaya meraih lebih banyak trofi dengan Kane sebagai penyerang utama. Tim asuhan Vincent Kompany saat ini memimpin klasemen Bundesliga dengan 21 pertandingan yang telah dimainkan, unggul enam poin dari rival terdekat mereka, Borussia Dortmund. Mereka juga finis di posisi kedua pada fase grup Liga Champions, dengan hanya Arsenal yang mengumpulkan lebih banyak poin dari mereka (21 poin) dalam delapan pertandingan.
Setelah musim domestik berakhir, Kane akan segera fokus pada musim panas yang sibuk bersama Inggris. Tim Tiga Singa asuhan Thomas Tuchel akan berangkat ke Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko sebagai salah satu favorit untuk meraih trofi, namun Kane dan timnya telah mengalami kekalahan menyakitkan di dua final Kejuaraan Eropa dan tersingkir dari Piala Dunia 2022 oleh Prancis di perempat final.
Pemain berusia 32 tahun ini pasti akan memasuki turnamen musim panas dengan beban gol yang besar, setelah mencetak 41 gol dalam 38 pertandingan di semua kompetisi musim ini. Ia hanya membutuhkan tiga gol lagi untuk menyamai rekor terbaiknya dalam satu musim bersama Bayern, saat ia mencetak 44 gol pada musim 2023-24.
Kane dan Bayern akan bertanding berikutnya pada Rabu malam saat mereka menghadapi RB Leipzig di DFB Pokal.
