Bayern Munich yakin Harry Kane akan memperpanjang kontraknya meskipun ada pernyataan misterius dari petinggi klub di tengah spekulasi transfer ke Saudi Arabia dan Liga Premier.

Bayern Munich berada dalam posisi yang baik musim ini saat mereka berupaya meraih lebih banyak trofi dengan Kane sebagai penyerang utama. Tim asuhan Vincent Kompany saat ini memimpin klasemen Bundesliga dengan 21 pertandingan yang telah dimainkan, unggul enam poin dari rival terdekat mereka, Borussia Dortmund. Mereka juga finis di posisi kedua pada fase grup Liga Champions, dengan hanya Arsenal yang mengumpulkan lebih banyak poin dari mereka (21 poin) dalam delapan pertandingan.

Setelah musim domestik berakhir, Kane akan segera fokus pada musim panas yang sibuk bersama Inggris. Tim Tiga Singa asuhan Thomas Tuchel akan berangkat ke Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko sebagai salah satu favorit untuk meraih trofi, namun Kane dan timnya telah mengalami kekalahan menyakitkan di dua final Kejuaraan Eropa dan tersingkir dari Piala Dunia 2022 oleh Prancis di perempat final.

Pemain berusia 32 tahun ini pasti akan memasuki turnamen musim panas dengan beban gol yang besar, setelah mencetak 41 gol dalam 38 pertandingan di semua kompetisi musim ini. Ia hanya membutuhkan tiga gol lagi untuk menyamai rekor terbaiknya dalam satu musim bersama Bayern, saat ia mencetak 44 gol pada musim 2023-24.

Kane dan Bayern akan bertanding berikutnya pada Rabu malam saat mereka menghadapi RB Leipzig di DFB Pokal.