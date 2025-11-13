Bayern Munich Siapkan Kontrak Baru Untuk Manuel Neuer, Bela Die Roten Hingga Usia 41 Tahun!

Bayern bertekad untuk memastikan Neuer tetap di klub setelah musim panas mendatang, dengan pembicaraan kontrak yang akan dimulai pada bulan Desember. Klub sangat senang, tidak hanya dengan penampilannya, tetapi juga dengan perubahan signifikan yang telah ia terapkan dalam rutinitas hariannya untuk mencegah cedera lebih lanjut. BILD menyebutkan bahwa Neuer berkonsultasi dengan fisioterapis setiap hari dan menjalani latihan beban sebelum setiap sesi latihan tim. Terlebih lagi, sesi latihan utamanya diikuti dengan sesi angkat beban tambahan selama 30 menit dua kali seminggu.

Dengan Neuer yang terus meningkatkan kebugarannya, tampaknya ia ingin memperpanjang kariernya. Namun, kiper kelahiran Gelsenkirchen tersebut tidak menghabiskan waktu untuk memikirkan masa depannya, dan lebih memilih untuk menjalaninya selangkah demi selangkah.

"Saya benar-benar santai tentang hal itu. Yang terpenting adalah apa yang kami lakukan dengan tim kami," kata Neuer kepada wartawan menjelang pertandingan Liga Champions melawan Paris Saint-Germain awal bulan ini. "Saya sudah mengisyaratkan hal ini di mixed zone, bahwa kesejahteraan saya juga penting. Saya meluangkan waktu dan benar-benar santai, setidaknya selama musim dingin. Banyak faktor yang berperan. Ini masalah kesehatan, kebugaran, dan motivasi. Tetapi juga, apa yang terjadi dengan klub musim depan. Saya tidak bisa menjawabnya sendiri karena masih terlalu dini. Setelah itu, tentu saja, kita selalu bisa bicara. Semuanya berperan."