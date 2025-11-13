Getty Images Sport
Bayern Munich Siapkan Kontrak Baru Untuk Manuel Neuer, Bela Die Roten Hingga Usia 41 Tahun!
Neuer tetap gemilang di Bayern pada tahun terakhir kontraknya
Pemain berusia 39 tahun itu berhasil mempertahankan tempatnya di starting XI di bawah asuhan Vincent Kompany, membuktikan di setiap pekan bahwa ia masih menjadi salah satu yang terbaik di dunia meskipun kariernya telah memasuki masa senja. Meskipun blunder fatalnya dalam hasil imbang 2-2 melawan Union Berlin akhir pekan lalu, yang mengakhiri rentetan 16 kemenangan Bayern, tidak diragukan lagi bahwa Neuer masih menjadi pilihan utama. Neuer telah bermain dalam 14 dari 17 pertandingan yang telah dimainkan Tim Bavaria musim ini.
Namun Neuer tidak akan selamanya di Bayern. Kiper legendaris tersebut akan berusia 40 tahun pada Maret tahun depan dan memasuki tujuh bulan terakhir kontraknya. Menurut laporan dari BILD, Bayern telah mencapai keputusan mengenai masa depan pemain ikonik mereka. Laporan tersebut mengklaim bahwa klub ingin memperpanjang kontrak Neuer satu tahun lagi, hingga Juni 2027.
Neuer tak ingin terburu-buru dalam mengambil keputusan
Bayern bertekad untuk memastikan Neuer tetap di klub setelah musim panas mendatang, dengan pembicaraan kontrak yang akan dimulai pada bulan Desember. Klub sangat senang, tidak hanya dengan penampilannya, tetapi juga dengan perubahan signifikan yang telah ia terapkan dalam rutinitas hariannya untuk mencegah cedera lebih lanjut. BILD menyebutkan bahwa Neuer berkonsultasi dengan fisioterapis setiap hari dan menjalani latihan beban sebelum setiap sesi latihan tim. Terlebih lagi, sesi latihan utamanya diikuti dengan sesi angkat beban tambahan selama 30 menit dua kali seminggu.
Dengan Neuer yang terus meningkatkan kebugarannya, tampaknya ia ingin memperpanjang kariernya. Namun, kiper kelahiran Gelsenkirchen tersebut tidak menghabiskan waktu untuk memikirkan masa depannya, dan lebih memilih untuk menjalaninya selangkah demi selangkah.
"Saya benar-benar santai tentang hal itu. Yang terpenting adalah apa yang kami lakukan dengan tim kami," kata Neuer kepada wartawan menjelang pertandingan Liga Champions melawan Paris Saint-Germain awal bulan ini. "Saya sudah mengisyaratkan hal ini di mixed zone, bahwa kesejahteraan saya juga penting. Saya meluangkan waktu dan benar-benar santai, setidaknya selama musim dingin. Banyak faktor yang berperan. Ini masalah kesehatan, kebugaran, dan motivasi. Tetapi juga, apa yang terjadi dengan klub musim depan. Saya tidak bisa menjawabnya sendiri karena masih terlalu dini. Setelah itu, tentu saja, kita selalu bisa bicara. Semuanya berperan."
Urbig memotivasi Neuer untuk terus berjuang
Bayern yakin bahwa mereka akan mencapai kesepakatan dengan Neuer untuk memperpanjang kontraknya. Di saat yang sama, mereka juga santai mengenai masa depan kiper kedua Jonas Urbig, yang baru tampil 15 kali sejak bergabung dengan Bayern dari Cologne pada Januari awal tahun ini. Menurut BILD, Neuer termotivasi oleh calon penerusnya; ia memahami bahwa rekannya adalah kiper yang sangat menjanjikan dan oleh karena itu, ia tidak menganggap remeh statusnya saat ini sebagai pilihan utama yang tak terbantahkan.
Urbig sendiri memanfaatkan pengalaman belajar dari kiper berpengalaman seperti Neuer dan Sven Ulreich. Ia tidak peduli apakah Neuer akan memperpanjang kontraknya. "Hal-hal itu tidak terlalu saya pedulikan," ujarnya kepada Rundschau baru-baru ini.
"Karena bukan hak saya untuk mengomentari keputusan yang dibuat Manu, atau klub. Saya fokus pada pekerjaan sehari-hari dengan Manu, tim penjaga gawang, dan skuad. Hubungan kami baik; kami bekerja sama dengan baik. Penting bagi saya untuk menekankan bahwa kami memiliki hubungan yang baik dengan seluruh tim penjaga gawang. Manuel dan Sven memiliki pengalaman yang luar biasa, yang darinya saya bisa belajar banyak."
Masih berusia 22 tahun, Bayern yakin Urbig dapat berkembang lebih jauh dengan mentor sekelas Neuer pada musim 2026/27.
Potensi kembali perkuat Jerman dan tampil di Piala Dunia 2026
Pensiun atau tidaknya Neuer kemungkinan besar juga bergantung pada apakah ia kembali dari masa pensiun internasionalnya. Laporan beberapa bulan terakhir menyebutkan bahwa Jerman mungkin mendesak Neuer untuk mempertimbangkan kembali bergabung dengan tim nasional mengingat ketidakpastian yang dihadapi Marc-Andre ter Stegen di Barcelona.
Spekulasi juga menunjukkan bahwa tokoh-tokoh berpengaruh di Federasi Sepakbola Jerman (DFB) sedang berusaha membujuk pelatih Julian Nagelsmann untuk mengizinkan Neuer kembali. Tetapi, keputusan akhir tetap berada di tangan mantan manajer RB Leipzig dan Bayern tersebut.
Laporan yang sama juga menyebutkan bahwa direktur olahraga DFB Rudi Voller kabarnya telah berbincang dengan Neuer untuk menanyakan apakah ia bersedia kembali ke tim nasional, mengingat Piala Dunia akan berlangsung musim panas mendatang.
