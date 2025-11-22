Getty
Bayern Munich Sempat Mau 'Selamatkan' Eks Manchester United Antony Sebelum Pindah Ke Real Betis, Tapi...
Antony nyaris pindah ke Bayern
Antony baru-baru ini membuka diri tentang jam-jam terakhir bursa transfer musim panas 2025, mengungkapkan bahwa Die Roten melakukan upaya keras untuk merekrutnya dan bahwa Kompany secara pribadi menghubunginya untuk meyakinkannya. Ia menggambarkan panggilan telepon tersebut emosional, tetapi mengatakan bahwa ia akhirnya memilih untuk menepati janjinya kepada Real Betis karena alasan keluarga dan pribadi saat ia akhirnya meninggalkan Manchester United.
Freund kini telah mengonfirmasi pernyataan Antony tentang kejadian tersebut. Berbicara kepada Sky Sport, direktur olahraga Bayern itu mengakui bahwa periode tersebut "tidak sepenuhnya tenang," mengklaim bahwa Bayern telah menjajaki beberapa pemain, termasuk Antony, dan sepakat bahwa diskusi memang telah berlangsung.
- Getty Images Sport
Penjelasan Freund soal situasi Antony
Antony memang menjadi sorotan selama bursa transfer musim panas lalu, dan ia menjelaskan bahwa nasibnya di Manchester United benar-benar di ujung tanduk. Ia mengatakan Bayern memasuki persaingan dalam 24 jam terakhir, Kompany secara pribadi menelepon dan pembicaraan sudah cukup matang untuk membuatnya mempertimbangkan kembali apa yang telah ia sepakati dengan Real Betis. Namun, terlepas dari prestise Bayern dan pendekatan Kompany yang penuh hormat, Antony bersikeras bahwa mengingkari janjinya kepada Betis "tidak pernah menjadi pilihan." Setelah berkembang pesat di klub Spanyol tersebut selama masa pinjamannya selama paruh kedua musim lalu. Keluarganya merasa nyaman di Sevilla dan ia memandang Betis sebagai tempat "kebahagiaan dan kedamaian."
"Periode ini tidak sepenuhnya tenang. Banyak hal terjadi. Kami mengamati beberapa pemain, Antony termasuk di antaranya. Ada juga diskusi, tapi itu sudah berlalu. Kami sangat senang dengan susunan skuad saat ini. Pada akhirnya, kami mengakhiri bursa transfer dengan baik dan puas,” kata Freund.
Kebangkitan Antony di Betis
Pinjaman Antony ke Betis dari United pada awal 2025 menandai titik balik kariernya, meletakkan fondasi bagi kebangkitan yang dibangun di atas konsistensi, pengaruh dan kepercayaan. Ia langsung memberikan dampak - menciptakan gol, mengatur serangan, dan meraih beberapa penghargaan Man of the Match. Di akhir periode tersebut, ia telah menyumbang 14 gol di seluruh kompetisi, faktor penentu Betis mengamankan tiket ke Liga Europa musim ini.
Keputusan Betis untuk mempermanenkan Antony pada bulan September ternyata mempercepat momentumnya. Sepanjang musim penuh pertamanya, Antony mencatatkan sembilan gol dan tiga assist dalam 24 pertandingan liga, menggarisbawahi evolusinya dari pemain yang bermasalah menjadi pencetak gol yang andal. Musim ini, ia mempertahankan tren positif tersebut dengan empat gol dan satu assist dalam delapan pertandingan.
- Getty Images Sport
Antony senang dengan kehidupannya di Betis
Kebangkitan Antony di Betis berakar pada semua yang ia alami sebelum tiba di Sevilla. Berbicara tentang masa-masa sulitnya di Old Trafford, ia mengakui betapa sulitnya bulan-bulan itu.
“Saya merasa tidak dihargai… lebih dari 40 hari di hotel, berlatih terpisah,” ujarnya. “Saya belajar dari semua yang saya alami dan belajar bahwa segalanya mungkin terjadi jika kita gigih.”
Membahas soal keputusannya pindah ke Betis, ia mengatakan: “Uang memang penting, tetapi kebahagiaan jauh lebih penting… anak-anak dan istri saya bahagia di sini.”
Terdekat, Antony akan berusaha untuk memberikan dampak ketika Los Verdiblancos menjamu Girona pada lanjutan La Liga, Minggu (23/11) malam WIB.
Iklan