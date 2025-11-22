Bayern Munich Sempat Mau 'Selamatkan' Eks Manchester United Antony Sebelum Pindah Ke Real Betis, Tapi...

Antony memang menjadi sorotan selama bursa transfer musim panas lalu, dan ia menjelaskan bahwa nasibnya di Manchester United benar-benar di ujung tanduk. Ia mengatakan Bayern memasuki persaingan dalam 24 jam terakhir, Kompany secara pribadi menelepon dan pembicaraan sudah cukup matang untuk membuatnya mempertimbangkan kembali apa yang telah ia sepakati dengan Real Betis. Namun, terlepas dari prestise Bayern dan pendekatan Kompany yang penuh hormat, Antony bersikeras bahwa mengingkari janjinya kepada Betis "tidak pernah menjadi pilihan." Setelah berkembang pesat di klub Spanyol tersebut selama masa pinjamannya selama paruh kedua musim lalu. Keluarganya merasa nyaman di Sevilla dan ia memandang Betis sebagai tempat "kebahagiaan dan kedamaian."

"Periode ini tidak sepenuhnya tenang. Banyak hal terjadi. Kami mengamati beberapa pemain, Antony termasuk di antaranya. Ada juga diskusi, tapi itu sudah berlalu. Kami sangat senang dengan susunan skuad saat ini. Pada akhirnya, kami mengakhiri bursa transfer dengan baik dan puas,” kata Freund.