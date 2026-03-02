AFP
Bayern Munich mengincar remaja Benfica sebagai alternatif setelah upaya untuk merekrut bek sayap Feyenoord menjadi terlalu mahal
Bayern Munich target Benfica wonderkid
Menurut Sky Sport, raksasa Bavaria telah menambahkan remaja Benfica, Daniel Banjaqui, ke dalam daftar pendek mereka. Pemain berusia 17 tahun, yang saat ini terikat kontrak dengan klub Portugal hingga 2027, telah muncul sebagai kandidat serius bagi juara bertahan. Banjaqui telah menarik perhatian dengan penampilannya untuk tim kedua Benfica, dan dikenal sebagai salah satu bek sayap muda paling menjanjikan di Eropa. Profilnya sangat sesuai dengan persyaratan modern untuk seorang bek sayap kelas atas.
Hambatan keuangan dari target utama
Minat terhadap Banjaqui muncul pada saat Bayern menghadapi hambatan signifikan dalam upaya merekrut Givairo Read dari Feyenoord. Meskipun klub telah mengadakan pembicaraan konkret dengan perwakilan Read, kesepakatan tersebut semakin rumit. Sky melaporkan bahwa meskipun pembicaraan dengan pihak Read semakin konkret, pemain asal Belanda tersebut tampaknya rentan cedera dan kesepakatan menjadi sangat mahal karena minat yang beragam terhadapnya.
Biaya yang terus meningkat dan catatan kebugaran Read yang kurang baik telah memaksa tim perekrutan Bayern untuk memperluas cakupan pencarian mereka. Meskipun bintang Feyenoord tetap menjadi prioritas, klub enggan membayar terlalu tinggi atau mengambil risiko berlebihan pada pemain yang ketersediaannya tidak konsisten. Pergeseran strategis ini membuka peluang bagi Banjaqui, yang mewakili jenis investasi yang berbeda - fokus pada pengembangan jangka panjang dan potensi fisik yang tinggi.
Apa yang Daniel Banjaqui bawa ke Bavaria
Banjaqui dianggap sebagai salah satu bek kanan paling menjanjikan di Portugal, dengan kombinasi atribut yang membuatnya menjadi prospek yang menonjol. Permainannya ditandai dengan kecepatan luar biasa dan ketahanan fisik yang memungkinkan dia untuk menguasai seluruh sayap kanan dengan efektif. Para analis juga menyoroti "dorongan menyerang yang kuat" miliknya, sebuah sifat yang sangat dihargai oleh staf pelatih Bayern, yang sering mengandalkan bek sayap mereka untuk memberikan lebar dan dorongan ofensif.
Jika Bayern memutuskan untuk merekrut remaja ini, mereka akan mendapatkan pemain yang mampu berkembang dalam peran tersebut selama lebih dari satu dekade. Sejarah klub dalam mengintegrasikan talenta muda menunjukkan bahwa Banjaqui akan diberikan jalur yang jelas menuju tim utama. Namun, keputusan untuk sepenuhnya beralih dari Read belum final, karena klub masih mempertimbangkan dampak langsung dari pemain Belanda tersebut dibandingkan dengan potensi bintang muda Benfica.
Faktor Konrad Laimer
Pencarian keamanan pertahanan juga secara intrinsik terkait dengan masa depan Konrad Laimer. Pemain internasional Austria berusia 28 tahun ini saat ini terikat kontrak hingga 2027, namun negosiasi mengenai perpanjangan kontrak telah mencapai deadlock. Diketahui bahwa klub ingin memperpanjang kontrak pemain Austria tersebut, namun negosiasi saat ini terhenti karena tuntutan gaji.
Jika Laimer memutuskan masa depannya berada di tempat lain, profil pemain yang akan didatangkan Bayern pada musim panas ini akan berubah secara fundamental. Saat ini, tim perekrutan tetap waspada, memantau Banjaqui dengan cermat sambil mempersiapkan diri untuk berbagai kemungkinan dalam jendela transfer musim panas mendatang.
