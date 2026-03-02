Bayern Munich mengincar remaja Benfica sebagai alternatif setelah upaya untuk merekrut bek sayap Feyenoord menjadi terlalu mahal

Minat terhadap Banjaqui muncul pada saat Bayern menghadapi hambatan signifikan dalam upaya merekrut Givairo Read dari Feyenoord. Meskipun klub telah mengadakan pembicaraan konkret dengan perwakilan Read, kesepakatan tersebut semakin rumit. Sky melaporkan bahwa meskipun pembicaraan dengan pihak Read semakin konkret, pemain asal Belanda tersebut tampaknya rentan cedera dan kesepakatan menjadi sangat mahal karena minat yang beragam terhadapnya.

Biaya yang terus meningkat dan catatan kebugaran Read yang kurang baik telah memaksa tim perekrutan Bayern untuk memperluas cakupan pencarian mereka. Meskipun bintang Feyenoord tetap menjadi prioritas, klub enggan membayar terlalu tinggi atau mengambil risiko berlebihan pada pemain yang ketersediaannya tidak konsisten. Pergeseran strategis ini membuka peluang bagi Banjaqui, yang mewakili jenis investasi yang berbeda - fokus pada pengembangan jangka panjang dan potensi fisik yang tinggi.