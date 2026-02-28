Bayern Munich menang dalam laga Der Klassiker yang menegangkan! Harry Kane mencetak dua gol dan Joshua Kimmich mencetak gol voli yang menakjubkan saat tim Vincent Kompany mengalahkan Borussia Dortmund dalam laga seru dengan lima gol

Borussia Dortmund memimpin pada menit ke-26 berkat Nico Schlotterbeck. Bek tersebut melompat dengan brilian di area penalti untuk menyundul tendangan bebas yang luar biasa dari Daniel Svensson. Gol tersebut cukup kontroversial, karena beberapa menit sebelumnya, ia melakukan tekel ceroboh terhadap Josip Stanisic; intervensi VAR diperlukan, tetapi bek tersebut hanya mendapat kartu kuning, memungkinkan dia untuk membuka skor.

Dortmund mengancam secara signifikan dalam serangan balik sepanjang babak pertama, tetapi Bayern mampu bangkit di babak kedua dan menyamakan kedudukan dalam 10 menit pertama babak kedua. Harry Kane, tentu saja, adalah pemain yang mencetak gol, menyundul bola setelah Serge Gnabry menyundul umpan chip indah dari Joshua Kimmich ke jalur kapten Inggris tersebut.

Pada menit ke-68, Schlotterbeck kembali menjadi sorotan, melakukan pelanggaran terhadap Stanisic di area penalti. Kane maju dan mencetak gol meskipun Gregor Kobel berhasil menepis tendangan penalti tersebut.

Dortmund, bagaimanapun, tidak menyerah dan Svensson mencetak gol voli yang luar biasa untuk menyamakan kedudukan di Signal Iduna Park dengan tujuh menit tersisa.

Dalam pertandingan yang kemudian berubah menjadi pertunjukan yang luar biasa, hampir seperti pertandingan basket, Bayern kembali menyerang dan Kimmich mencetak gol voli yang luar biasa, menendang bola ke sudut atas gawang setelah umpan yang melenceng.