Bayern Munich menang dalam laga Der Klassiker yang menegangkan! Harry Kane mencetak dua gol dan Joshua Kimmich mencetak gol voli yang menakjubkan saat tim Vincent Kompany mengalahkan Borussia Dortmund dalam laga seru dengan lima gol
Bayern mengalahkan rivalnya dengan gol penentu di menit-menit akhir.
Borussia Dortmund memimpin pada menit ke-26 berkat Nico Schlotterbeck. Bek tersebut melompat dengan brilian di area penalti untuk menyundul tendangan bebas yang luar biasa dari Daniel Svensson. Gol tersebut cukup kontroversial, karena beberapa menit sebelumnya, ia melakukan tekel ceroboh terhadap Josip Stanisic; intervensi VAR diperlukan, tetapi bek tersebut hanya mendapat kartu kuning, memungkinkan dia untuk membuka skor.
Dortmund mengancam secara signifikan dalam serangan balik sepanjang babak pertama, tetapi Bayern mampu bangkit di babak kedua dan menyamakan kedudukan dalam 10 menit pertama babak kedua. Harry Kane, tentu saja, adalah pemain yang mencetak gol, menyundul bola setelah Serge Gnabry menyundul umpan chip indah dari Joshua Kimmich ke jalur kapten Inggris tersebut.
Pada menit ke-68, Schlotterbeck kembali menjadi sorotan, melakukan pelanggaran terhadap Stanisic di area penalti. Kane maju dan mencetak gol meskipun Gregor Kobel berhasil menepis tendangan penalti tersebut.
Dortmund, bagaimanapun, tidak menyerah dan Svensson mencetak gol voli yang luar biasa untuk menyamakan kedudukan di Signal Iduna Park dengan tujuh menit tersisa.
Dalam pertandingan yang kemudian berubah menjadi pertunjukan yang luar biasa, hampir seperti pertandingan basket, Bayern kembali menyerang dan Kimmich mencetak gol voli yang luar biasa, menendang bola ke sudut atas gawang setelah umpan yang melenceng.
Pemain Terbaik
Kane mencetak dua gol brilian, pertama dengan tendangan voli yang luar biasa dan kemudian mengeksekusi penalti dengan tenang. Dia juga tak kenal lelah dalam kemampuannya untuk mendapatkan pelanggaran bagi timnya dan meredakan tekanan yang ditimbulkan oleh tim tuan rumah. Dia benar-benar luar biasa.
Pihak yang paling dirugikan
Schlotterbeck mungkin telah mencetak gol, tetapi dia beruntung masih bisa bertahan di lapangan. Jika dia tidak melakukan tekel ceroboh di area pertahanannya sendiri, Dortmund akan lolos dengan satu poin. Oh sayang.
Peringkat pertandingan (dari lima): ⭐⭐⭐⭐⭐
