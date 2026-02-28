Goal.com
Live
Bayern Dortmund GFX Getty/GOAL
Harry Sherlock

Diterjemahkan oleh

Bayern Munich menang dalam laga Der Klassiker yang menegangkan! Harry Kane mencetak dua gol dan Joshua Kimmich mencetak gol voli yang menakjubkan saat tim Vincent Kompany mengalahkan Borussia Dortmund dalam laga seru dengan lima gol

Bayern Munich mengalahkan Borussia Dortmund dengan skor 3-2 dalam pertandingan Klassiker yang mendebarkan pada Sabtu. Harry Kane mencetak dua gol, sementara Joshua Kimmich juga mencetak gol indah dengan tendangan voli, saat tim asuhan Vincent Kompany berhasil mengalahkan rival abadinya di Signal Iduna Park.

  • Borussia Dortmund v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport

    Bayern mengalahkan rivalnya dengan gol penentu di menit-menit akhir.

    Borussia Dortmund memimpin pada menit ke-26 berkat Nico Schlotterbeck. Bek tersebut melompat dengan brilian di area penalti untuk menyundul tendangan bebas yang luar biasa dari Daniel Svensson. Gol tersebut cukup kontroversial, karena beberapa menit sebelumnya, ia melakukan tekel ceroboh terhadap Josip Stanisic; intervensi VAR diperlukan, tetapi bek tersebut hanya mendapat kartu kuning, memungkinkan dia untuk membuka skor.

    Dortmund mengancam secara signifikan dalam serangan balik sepanjang babak pertama, tetapi Bayern mampu bangkit di babak kedua dan menyamakan kedudukan dalam 10 menit pertama babak kedua. Harry Kane, tentu saja, adalah pemain yang mencetak gol, menyundul bola setelah Serge Gnabry menyundul umpan chip indah dari Joshua Kimmich ke jalur kapten Inggris tersebut.

    Pada menit ke-68, Schlotterbeck kembali menjadi sorotan, melakukan pelanggaran terhadap Stanisic di area penalti. Kane maju dan mencetak gol meskipun Gregor Kobel berhasil menepis tendangan penalti tersebut. 

    Dortmund, bagaimanapun, tidak menyerah dan Svensson mencetak gol voli yang luar biasa untuk menyamakan kedudukan di Signal Iduna Park dengan tujuh menit tersisa.

    Dalam pertandingan yang kemudian berubah menjadi pertunjukan yang luar biasa, hampir seperti pertandingan basket, Bayern kembali menyerang dan Kimmich mencetak gol voli yang luar biasa, menendang bola ke sudut atas gawang setelah umpan yang melenceng.

    • Iklan

  • Pemain Terbaik

    Kane mencetak dua gol brilian, pertama dengan tendangan voli yang luar biasa dan kemudian mengeksekusi penalti dengan tenang. Dia juga tak kenal lelah dalam kemampuannya untuk mendapatkan pelanggaran bagi timnya dan meredakan tekanan yang ditimbulkan oleh tim tuan rumah. Dia benar-benar luar biasa.

  • Borussia Dortmund v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport

    Pihak yang paling dirugikan

    Schlotterbeck mungkin telah mencetak gol, tetapi dia beruntung masih bisa bertahan di lapangan. Jika dia tidak melakukan tekel ceroboh di area pertahanannya sendiri, Dortmund akan lolos dengan satu poin. Oh sayang.

  • FBL-GER-BUNDESLIGA-DORTMUND-BAYERN MUNICHAFP

    Peringkat pertandingan (dari lima): ⭐⭐⭐⭐⭐

Bundesliga
Bayern Munich crest
Bayern Munich
FCB
Borussia Moenchengladbach crest
Borussia Moenchengladbach
BMG
Bundesliga
FC Koeln crest
FC Koeln
KOE
Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB
0