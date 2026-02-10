Bayern Munich memberikan pembaruan kontrak Harry Kane yang mengkhawatirkan di tengah spekulasi transfer ke Arab Saudi.

Pindah ke klub lain telah dibahas, dengan mantan bintang Tottenham Hotspur, Gus Poyet, mengatakan kepada GOAL di tengah kabar bahwa raksasa La Liga Barcelona dan Real Madrid tertarik pada Kane: “Jika dia ingin sesuatu yang berbeda untuk keluarganya, saya pasti akan memilih Barcelona - jika [Robert] Lewandowski pergi. Itu akan benar-benar berbeda dari segala hal yang pernah dia alami sebelumnya.

“Selain itu, gaya bermain Barcelona saat ini, seorang pemain seperti dia di lini depan, dia akan mencetak gol - wow, dia akan mencetak gol! Ada sedikit kritik dari Michael Owen, yang mengatakan dia tidak percaya dia pergi. Saya tidak tahu apakah dia membacanya dan mungkin memikirkan Premier League dan kembali. Itu sangat pribadi baginya. Keluarga akan sangat penting dalam keputusannya tahun depan.”

Kembalinya ke sepak bola Inggris tampaknya telah dikesampingkan, dengan mengejar rekor gol sepanjang masa Alan Shearer di Premier League tidak dianggap sebagai prioritas - trofi kini lebih penting bagi Kane daripada catatan sejarah.

Tawaran menggiurkan mungkin akan diajukan kepadanya dari Saudi Pro League, dengan gaji yang menggiurkan di Timur Tengah, dengan tim-tim di wilayah tersebut dilaporkan sedang menyusun rencana perekrutan untuk jendela transfer berikutnya - sementara legenda Portugal Cristiano Ronaldo memicu rumor kepindahan dari Al-Nassr.