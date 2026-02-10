Getty
Bayern Munich memberikan pembaruan kontrak Harry Kane yang mengkhawatirkan di tengah spekulasi transfer ke Arab Saudi.
Klausul keluar: Kane dapat dibeli seharga £57 juta pada tahun 2026.
Bayern tidak terburu-buru untuk memperpanjang kontrak striker berusia 32 tahun tersebut, yang saat ini berlaku hingga musim panas 2027. Namun, kontrak tersebut memang包含 klausul keluar yang dapat diaktifkan pada setiap jendela transfer.
Dilaporkan bahwa tawaran sebesar £57 juta ($78 juta) akan cukup untuk memboyong Kane dari Bavaria pada 2026. Tim-tim di seluruh dunia akan menganggap biaya tersebut sebagai nilai yang baik, mengingat standar yang telah dipertahankan oleh salah satu penyerang paling menakutkan di dunia.
Pembaruan mengenai pembicaraan terkait kontrak Kane
Kane, yang telah memutuskan hubungan dengan Tottenham pada 2023 sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa klub tersebut, telah mencetak 123 gol untuk Bayern dalam 129 penampilan - meraih dua Sepatu Emas di Jerman dan gelar Bundesliga.
Kutukan trofi yang melekat padanya telah terangkat di Munich, namun pertanyaan muncul apakah kesuksesan di masa depan akan dikejar di lingkungan baru. Bayern secara wajar enggan melepas sosok ikonik tersebut.
Pembicaraan kontrak dikonfirmasi pada Januari, tetapi Eberl mengatakan saat memberikan pembaruan tentang proses tersebut: “Saya katakan kami sedang dalam pembicaraan, tetapi negosiasi belum dimulai. Kami berada dalam kontak dekat dengan Harry, dan langkah-langkah selanjutnya akan mengikuti.”
Kane bersedia untuk membahas perpanjangan kontrak.
Kane telah memberi isyarat bahwa ia bersedia mempertimbangkan perpanjangan kontrak dengan Bayern, dengan keluarganya—termasuk istrinya, Kate—merasa nyaman di Jerman setelah pindah dari zona nyaman mereka di utara London.
Kane mengatakan saat membahas masa depannya pada akhir 2025: “Pindah ke sini adalah salah satu keputusan terbaik dalam hidup saya. Mengalami liga baru, tim seperti Bayern Munich, malam-malam Eropa, dan atmosfer di liga Jerman, telah menjadi langkah besar dalam karier saya dan membantu saya berkembang sebagai pemain.
“Saya cukup terbuka untuk tinggal lebih lama. Cara kami bermain saat ini, saya merasa kami adalah salah satu tim terbaik di Eropa, pasti. Saya tidak melihat tim lain dan berpikir, 'Saya ingin pergi ke sana.' Saya benar-benar bahagia di sini. Saya masih memiliki 18 bulan kontrak dan saya yakin akan ada pembicaraan di masa depan.”
Spanyol, Inggris, atau Arab Saudi: Di mana Kane akan berlabuh?
Pindah ke klub lain telah dibahas, dengan mantan bintang Tottenham Hotspur, Gus Poyet, mengatakan kepada GOAL di tengah kabar bahwa raksasa La Liga Barcelona dan Real Madrid tertarik pada Kane: “Jika dia ingin sesuatu yang berbeda untuk keluarganya, saya pasti akan memilih Barcelona - jika [Robert] Lewandowski pergi. Itu akan benar-benar berbeda dari segala hal yang pernah dia alami sebelumnya.
“Selain itu, gaya bermain Barcelona saat ini, seorang pemain seperti dia di lini depan, dia akan mencetak gol - wow, dia akan mencetak gol! Ada sedikit kritik dari Michael Owen, yang mengatakan dia tidak percaya dia pergi. Saya tidak tahu apakah dia membacanya dan mungkin memikirkan Premier League dan kembali. Itu sangat pribadi baginya. Keluarga akan sangat penting dalam keputusannya tahun depan.”
Kembalinya ke sepak bola Inggris tampaknya telah dikesampingkan, dengan mengejar rekor gol sepanjang masa Alan Shearer di Premier League tidak dianggap sebagai prioritas - trofi kini lebih penting bagi Kane daripada catatan sejarah.
Tawaran menggiurkan mungkin akan diajukan kepadanya dari Saudi Pro League, dengan gaji yang menggiurkan di Timur Tengah, dengan tim-tim di wilayah tersebut dilaporkan sedang menyusun rencana perekrutan untuk jendela transfer berikutnya - sementara legenda Portugal Cristiano Ronaldo memicu rumor kepindahan dari Al-Nassr.
