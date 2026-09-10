Bayern Munchen incar Kaio Jorge: persentase untuk Juventus dan penyesalan ala Huijsen

Cruzeiro, bagaimanapun, memulai dari valuasi yang tinggi, menurut laporan Tuttosport. Penyerang itu, yang terikat kontrak dengan klub hingga 2030, bisa dijual dengan angka antara 40 dan 45 juta euro. Pada musim panas, Zenit sempat mengajukan sekitar 30 juta, tetapi Kaio Jorge menolak destinasi tersebut, dengan lebih memilih kemungkinan kembali ke Eropa.





Yang membuat kisah ini menarik bagi Juventus adalah kesepakatan yang dibuat saat penjualan: Juventus memang mempertahankan 30% dari penjualan kembali di masa depan. Kaio Jorge dijual ke Cruzeiro hanya dengan 7,2 juta euro, setelah masa peminjamannya di Frosinone, tempat ia mencetak tiga gol di Serie A pada 2023-24, setelah dua musim (2021-2023) di Juventus, dengan 11 penampilan, nol gol, dan satu cedera serius (robek tendon patela).





Dari sudut pandang lain, terlepas dari persentase yang mungkin akan diterima Juve, kembalinya Kaio Jorge ke Eropa dengan nilai jutaan euro juga bisa membuat Si Nyonya Tua menganggapnya sebagai penyesalan. Dengan mempertimbangkan perbedaan proporsi antara dua situasi tersebut, situasi ini bisa mengingatkan pada kasus Dean Huijsen, yang dijual ke Bournemouth sekitar 15 juta dan kemudian pindah ke Real Madrid seharga 60 juta euro.











