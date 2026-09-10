Bayern Munchen incar Kaio Jorge: persentase untuk Juventus dan penyesalan ala Huijsen

Nama Kaio Jorge kembali ramai diperbincangkan di bursa transfer Eropa. Menurut laporan jurnalis Ekrem Konur di Fussball.news, Bayern Munchen disebut telah mengirim pemandu bakatnya ke Brasil untuk memantau secara langsung penyerang Cruzeiro, eks Juventus tersebut. Pemain 24 tahun itu dinilai, di antara beberapa profil lain, sebagai kemungkinan alternatif masa depan bagi Harry Kane, tumpuan lini serang Bayern yang tak terbantahkan. Yang paling meyakinkan terutama adalah angka-angkanya musim ini: 16 gol dan 2 assist dalam 38 penampilan musim ini.
Bukan hanya Bayern yang memburu eks Juventus itu. Bayer Leverkusen juga disebut telah mengirim pemandu bakat ke Brasil, sementara Benfica, Aston Villa, Nottingham Forest, AC Milan, dan Fiorentina terus memantau situasinya. Secara khusus, Benfica disebut sangat tertarik dan bisa mencoba membuka negosiasi sudah pada bursa transfer Januari.