(C)Getty Images
Diterjemahkan oleh
Bayar, Arsenal! Sporting siap meraih keuntungan besar lagi setelah Viktor Gyokeres kembali menemukan sentuhan golnya
Kekalahan ganda di Derby merugikan Arsenal
Menurut laporan dari media Portugal O Jogo, striker tersebut berada di ambang mengaktifkan klausul kinerja tertentu yang akan membuat Arsenal mentransfer €500.000 (£430.000) ke kas Sporting CP. Perjanjian yang disusun saat kepindahannya yang sensasional ke London sangat bergantung pada hasil konkret, dan gol gandanya melawan Spurs telah membawa tonggak penting yang hampir tercapai. Untuk setiap blok 20 keterlibatan gol yang dicapai Gyokeres, Sporting CP berhak atas bonus, dan pemain berusia 26 tahun ini kini mendekati ambang batas tersebut.
- (C)Getty Images
Biaya dominasi derby London Utara
Angka-angka di balik kesepakatan ini menunjukkan seberapa besar kepercayaan Arsenal terhadap kemampuan striker tersebut untuk mentransfer performa Primeira Liga-nya ke Premier League. Gyokeres saat ini telah mencatatkan 18 kontribusi gol musim ini, terdiri dari 15 gol dan tiga assist di semua kompetisi.
Dengan angka target ditetapkan pada 20, mantan pemain Coventry City ini hanya membutuhkan dua kontribusi lagi untuk memicu pembayaran. Ini bukan sekali saja; kontrak menetapkan bahwa tambahan €500.000 akan dibayarkan untuk setiap 20 kontribusi berikutnya yang dia catat selama masa baktinya. Sporting CP telah melindungi kepentingan mereka dengan bonus bertahap ini. Saat Gyokeres awalnya menandatangani kontrak dengan biaya tetap €63,5 juta (£54,6 juta), kesepakatan tersebut termasuk bonus potensial sebesar €10 juta (£8,6 juta).
Meskipun A Bola menyarankan angka awal sedikit lebih tinggi di €65,7 juta, konsensus tetap bahwa raksasa Lisbon adalah penerima manfaat utama dari kesuksesan Swedia di Inggris. Mereka telah menerima €1,25 juta (£1,1 juta) setelah striker tersebut menyelesaikan 20 pertandingan dengan bermain setidaknya 45 menit, memastikan aliran pendapatan yang stabil meskipun tidak ada klausul penjualan tradisional.
Titik balik
Tidak selalu mulus bagi pria yang ditugaskan memimpin lini depan The Gunners. Di awal musim, media Inggris dan Eropa segera melontarkan kritik tajam, mempertanyakan apakah Gyokeres mampu membenarkan harga transfernya yang fantastis. Masa adaptasinya awal mendapat sorotan intens, dengan para pakar menyarankan bahwa ia terlihat kewalahan saat kesulitan mencetak gol selama beberapa pekan pertamanya di ibu kota. Banyak yang bertanya-tanya apakah perpindahan dari Lisbon ke London terlalu berat bagi penyerang bertenaga ini.
Namun, narasi telah berubah drastis. Di bawah bimbingan Arteta, Gyokeres telah bertransformasi menjadi starter tak terbantahkan dan titik fokus serangan Arsenal. Dalam 36 penampilan musim ini, ia telah bermain selama 2.344 menit, membuktikan ketahanan dan keandalannya dalam jadwal Premier League yang melelahkan.
- AFP
Sangat sepadan dengan harganya.
Model bonus terstruktur yang diterapkan Arsenal mulai terlihat seperti langkah jitu dalam perekrutan, dengan mengaitkan struktur keuangan secara langsung dengan performa di lapangan. Berbeda dengan banyak transfer eksperimental yang gagal membuahkan hasil, setiap sen yang dikembalikan ke Portugal mewakili pengembalian investasi yang sukses bagi klub London tersebut. Dengan 10 gol di Premier League yang sudah dicetaknya, Gyokeres memberikan sentuhan klinis yang seringkali hilang dari Arsenal dalam persaingan gelar yang ketat, membenarkan keputusan untuk berinvestasi besar-besaran dalam jasanya.
Seiring mendekati akhir musim, fokus tetap pada apakah Gyokeres dapat membawa Arsenal meraih trofi. Dengan Liga Champions dan tugas domestik masih di agenda, dua kontribusi gol yang dibutuhkan untuk memicu pembayaran berikutnya terasa seperti masalah 'kapan', bukan 'apakah'. Bagi Sporting CP, hadiah yang terus memberikan manfaat tetap berlaku, sementara bagi penggemar Arsenal, pemandangan bintang utama mereka menemukan ritme terbaiknya dalam derby sepadan dengan setiap sen dari pembayaran setengah juta euro yang akan datang.
Iklan