Bayar, Arsenal! Sporting siap meraih keuntungan besar lagi setelah Viktor Gyokeres kembali menemukan sentuhan golnya

Angka-angka di balik kesepakatan ini menunjukkan seberapa besar kepercayaan Arsenal terhadap kemampuan striker tersebut untuk mentransfer performa Primeira Liga-nya ke Premier League. Gyokeres saat ini telah mencatatkan 18 kontribusi gol musim ini, terdiri dari 15 gol dan tiga assist di semua kompetisi.

Dengan angka target ditetapkan pada 20, mantan pemain Coventry City ini hanya membutuhkan dua kontribusi lagi untuk memicu pembayaran. Ini bukan sekali saja; kontrak menetapkan bahwa tambahan €500.000 akan dibayarkan untuk setiap 20 kontribusi berikutnya yang dia catat selama masa baktinya. Sporting CP telah melindungi kepentingan mereka dengan bonus bertahap ini. Saat Gyokeres awalnya menandatangani kontrak dengan biaya tetap €63,5 juta (£54,6 juta), kesepakatan tersebut termasuk bonus potensial sebesar €10 juta (£8,6 juta).

Meskipun A Bola menyarankan angka awal sedikit lebih tinggi di €65,7 juta, konsensus tetap bahwa raksasa Lisbon adalah penerima manfaat utama dari kesuksesan Swedia di Inggris. Mereka telah menerima €1,25 juta (£1,1 juta) setelah striker tersebut menyelesaikan 20 pertandingan dengan bermain setidaknya 45 menit, memastikan aliran pendapatan yang stabil meskipun tidak ada klausul penjualan tradisional.