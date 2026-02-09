Goal.com
Bawa Kobbie Mainoo ke pesawat! Thomas Tuchel akan membuat kesalahan bodoh yang sama seperti Ruben Amorim dengan tidak memasukkan gelandang Manchester United ke dalam skuad Inggris untuk Piala Dunia.

Jika Ruben Amorim tetap memimpin Manchester United, Kobbie Mainoo saat ini sedang bernegosiasi dengan klub-klub potensial tentang kemungkinan hengkangnya - jika dia belum pergi. Sebaliknya, gelandang lokal ini berkembang pesat di bawah asuhan Michael Carrick dan tampak sebagai bagian penting dari masa kini maupun masa depan United. Dengan setiap pertandingan yang dia mainkan, Mainoo membuat keputusan Amorim untuk mengabaikan bakatnya semakin terlihat konyol.

Thomas Tuchel kini harus memastikan dirinya tidak mengulangi kesalahan yang sama seperti Amorim. Mainoo muncul secara tiba-tiba dan berhasil masuk ke skuad senior Inggris pada Maret 2024, melewati tim U-21 berkat penampilannya yang matang di bawah asuhan Erik ten Hag.

Dia bersinar saat diberi kesempatan di bawah asuhan Sir Gareth Southgate dan segera menempatkan dirinya sebagai pemain reguler, memulai semua pertandingan knockout Inggris di Euro 2024 saat mereka mencapai final. Namun, dia hanya bermain sekali untuk The Three Lions sejak itu, sebagai pengganti dalam pertandingan Nations League tandang ke Irlandia.

Cedera mencegah Lee Carsley memilih Mainoo lagi untuk pertandingan-pertandingan sisa sebagai pelatih Inggris, dan gelandang tersebut sedang pulih dari cedera otot paha saat Tuchel memilih skuad pertamanya sebagai pelatih tim nasional pada Maret 2025. Saat Mainoo pulih kembali, dia sudah berada di pinggiran skuad Amorim, dan sangat wajar jika Tuchel memilih untuk mencari alternatif lain dalam empat jendela internasional berikutnya.

Namun, kini Mainoo memainkan peran kunci dalam kebangkitan United di bawah asuhan Carrick, Tuchel tidak bisa lagi mengabaikannya.

  • Manchester United v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    Pemain yang terlahir kembali

    Kembalinya Mainoo hampir sama menakjubkannya untuk disaksikan seperti saat ia pertama kali menembus tim utama sebagai remaja di bawah asuhan Ten Hag pada November 2023, ketika ia tampil seperti pemain terbaik di lapangan dalam debutnya di Everton dan tidak pernah menoleh ke belakang.

    Meskipun semua orang tahu apa yang pernah mampu dilakukan Mainoo, tidaklah tidak masuk akal untuk menganggap bahwa kemampuannya telah memudar selama masa pengasingannya yang panjang dari tim. Dalam 11 penampilannya musim ini sebagai pemain pengganti di bawah asuhan Amorim, yang terlama berlangsung 45 menit, ia largely tidak efektif. Satu-satunya penampilannya sebagai starter musim ini, di Grimsby Town, berakhir dengan kekalahan paling memalukan United dalam sejarah Piala. Mainoo juga tidak tampil gemilang saat Darren Fletcher memberinya kesempatan starter di Piala FA melawan Brighton, dan kepercayaan dirinya tampak habis, senyumnya pun hilang.

    Namun, ia tampak bangkit di bawah asuhan Carrick. Mainoo telah menempuh jarak lebih jauh daripada pemain United lainnya dalam tiga dari empat pertandingan terakhir, membantah keyakinan Amorim bahwa ia tidak memiliki atribut fisik yang cukup untuk berkembang dalam sistemnya, atau bahkan di level ini.

  • Arsenal v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Seolah-olah dia tidak pernah berhenti.

    Melawan Tottenham, Mainoo menjadi pemain United yang paling banyak memenangkan duel dan melakukan dribel. Umpan cerdiknya kepada Bryan Mbeumo untuk gol pembuka pada Sabtu lalu merupakan assist keduanya dalam empat pertandingan, dengan assist lainnya musim ini terjadi pada malam naas di Grimsby.

    Mainoo juga telah mengadopsi sisi agresifnya dalam empat pertandingan terakhir sambil meningkatkan permainan passingnya ke level baru. Jika dia bisa bermain sebaik ini setelah hampir setahun tidak menjadi starter, bayangkan seberapa hebat dia jika bermain setiap pekan di bawah asuhan Amorim.

    Gary Lineker bercanda pada Senin bahwa Mainoo sebaiknya mempertimbangkan untuk menggugat pelatih Portugal itu atas "dampak merugikan" yang dia berikan pada kariernya, meskipun tidak ada yang menonton gelandang itu bermain dengan begitu percaya diri dan lancar melawan Manchester City, Arsenal, Fulham, dan Tottenham yang bisa menebak bahwa dia telah absen delapan bulan tanpa menjadi starter di Premier League.

  • England v Switzerland: Quarter-Final - UEFA EURO 2024Getty Images Sport

    Piala Dunia kembali di depan mata

    Carrick memperingatkan agar tidak "menumpukan semua beban ini di pundaknya dan menuntut terlalu banyak darinya" mengingat Mainoo telah lama berada di pinggiran tim, namun ia juga memuji Mainoo karena mampu langsung kembali ke tim.

    "Patut diacungi jempol, dia langsung masuk dan menemukan ritme permainannya, yang tidak mudah setelah periode istirahat," kata Carrick pada Sabtu. "Tentu saja masih banyak yang bisa dia berikan, dan itu hanya karena usianya, tahap karirnya saat ini. Dia baru saja memulai, pada dasarnya. Dan dia sudah memiliki begitu banyak pengalaman dalam situasi besar, pertandingan besar, dan situasi yang penuh tekanan."

    Dan prospek pertandingan-pertandingan terbesar dan situasi-situasi yang paling penuh tekanan, di Piala Dunia, kembali muncul di cakrawala.

  • FBL-ENG-FACUP-MAN UTD-BRIGHTONAFP

    Bakat unik

    Lini tengah Inggris saat ini lebih ramai dibandingkan tahun 2024, dan Tuchel tampaknya sangat menyukai formasi double-pivot Elliot Anderson dan Declan Rice yang ia temukan pada September lalu. Ia juga tampaknya sangat percaya pada Jordan Henderson, yang ia panggil ke semua lima pemusatan latihan karena pengalamannya dan peran pastoral yang dapat ia mainkan.

    Ada juga Nico O’Reilly, yang bermain sebagai bek kiri untuk Inggris tetapi terlihat lebih berguna untuk City sejak ditempatkan di lini tengah. Namun, Mainoo memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh gelandang Inggris lainnya, yaitu kemampuan untuk menerima bola dalam hampir semua situasi dan merasa nyaman dengannya.

    Inggris telah kesulitan mengendalikan pertandingan dengan penguasaan bola selama lebih dari 30 tahun, tetapi Mainoo, yang dijuluki Lineker sebagai pemain terbaik Three Lions di Euro 2024, dapat memberikan mereka kendali yang lebih ketat atas jalannya pertandingan.

  • Kobbie Mainoo Man UtdGetty

    'Berikan kepadanya kapan saja'

    "Kobbie sangat istimewa dalam arti, berdasarkan pengalaman saya melihat sepak bola internasional, bahwa terkadang Anda bisa kalah karena kehilangan kendali atas permainan," kata mantan gelandang Inggris dan Manchester United, Owen Hargreaves, kepada GOAL.

    "Dan kami memiliki banyak pemain hebat. Kami tidak bisa memainkan semua pemain nomor 10, tapi satu hal yang Kobbie berikan, Anda bisa mengoper bola kepadanya kapan saja. Anda membutuhkan itu dalam sepak bola internasional karena Anda melihat pemuda itu, dia belum bermain selama setahun, lalu Anda bermain melawan dua tim terkuat di liga (City dan Arsenal), yang memiliki penguasaan bola terbanyak di liga, dan Anda bisa mengoper bola dan menunjukkan keberanian.

    "Saya benar-benar bangga padanya karena dia mulai bermain setelah tidak bermain selama setahun. Dan jujur saja, saya tidak pernah melihatnya bermain buruk. Bagi seorang pemuda untuk mencapai apa yang dia lakukan, mencetak gol penentu di final FA Cup, memberikan dampak di panggung internasional, tidak bermain selama setahun padahal dia mungkin salah satu pemain muda terbaik di negara ini, lalu bermain dalam pertandingan-pertandingan yang dia mainkan, itu sudah cukup untuk memberi tahu Anda segalanya. Bayangkan bagaimana dia akan menjadi saat dia semakin tua dengan pengalaman yang lebih banyak."

  • Thomas Tuchel England 2025Getty Images

    Beri Inggris sedikit guncangan

    Tuchel cenderung lebih memilih pemain senior yang berpengalaman, sehingga ia memanggil kembali Henderson dan Marcus Rashford. Kontrak jangka pendeknya dengan Inggris membuatnya kurang termotivasi untuk memberikan kesempatan kepada pemain muda yang berpotensi, dan Piala Dunia musim panas ini tampaknya akan menjadi satu-satunya kesempatan emasnya, artinya ia secara wajar tidak ingin melakukan eksperimen.

    Inggris telah tampil cukup baik tanpa Mainoo, memenangkan semua kualifikasi mereka tanpa kebobolan gol, tetapi hal lain yang disukai Tuchel adalah menciptakan persaingan internal yang sengit untuk posisi, dan memberi semua orang pengingat lembut bahwa tempat mereka di starting line-up atau bahkan skuadnya tidak dijamin.

    Dan jika Tuchel ingin memberikan kejutan lain kepada para pemainnya saat mereka bertemu bulan depan untuk pertandingan persahabatan melawan Uruguay dan Jepang, tidak ada pemain yang lebih baik untuk diandalkan selain Mainoo, yang telah kembali dari pinggiran dan bermain seolah-olah dia tidak pernah pergi.

