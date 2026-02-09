Bawa Kobbie Mainoo ke pesawat! Thomas Tuchel akan membuat kesalahan bodoh yang sama seperti Ruben Amorim dengan tidak memasukkan gelandang Manchester United ke dalam skuad Inggris untuk Piala Dunia.

Thomas Tuchel kini harus memastikan dirinya tidak mengulangi kesalahan yang sama seperti Amorim. Mainoo muncul secara tiba-tiba dan berhasil masuk ke skuad senior Inggris pada Maret 2024, melewati tim U-21 berkat penampilannya yang matang di bawah asuhan Erik ten Hag.

Dia bersinar saat diberi kesempatan di bawah asuhan Sir Gareth Southgate dan segera menempatkan dirinya sebagai pemain reguler, memulai semua pertandingan knockout Inggris di Euro 2024 saat mereka mencapai final. Namun, dia hanya bermain sekali untuk The Three Lions sejak itu, sebagai pengganti dalam pertandingan Nations League tandang ke Irlandia.

Cedera mencegah Lee Carsley memilih Mainoo lagi untuk pertandingan-pertandingan sisa sebagai pelatih Inggris, dan gelandang tersebut sedang pulih dari cedera otot paha saat Tuchel memilih skuad pertamanya sebagai pelatih tim nasional pada Maret 2025. Saat Mainoo pulih kembali, dia sudah berada di pinggiran skuad Amorim, dan sangat wajar jika Tuchel memilih untuk mencari alternatif lain dalam empat jendela internasional berikutnya.

Namun, kini Mainoo memainkan peran kunci dalam kebangkitan United di bawah asuhan Carrick, Tuchel tidak bisa lagi mengabaikannya.