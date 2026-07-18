Basel, Lichtsteiner: "Juventus punya seragam yang membuatmu terbang". Spanduk untuknya

Tentang Juventus: "Juve seperti apa yang saya harapkan? Saya cukup mengenal mereka, kaki para pemainnya terasa berat, cuaca di Turin sangat panas, pasti akan sulit, tapi seragam ini memiliki bobotnya sendiri, seragam ini membuatmu melayang, jadi saya tetap mengharapkan Juve yang bermain cukup baik karena mereka memiliki kualitas".





Para pendukung Bianconeri mendedikasikan spanduk ini untuk Lichtsteiner: “Stephan, kebanggaan Swiss, pejuang Bianconeri”.