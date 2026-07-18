Stephan Lichtsteiner, yang pernah meraih tujuh gelar Scudetto sebagai pemain Juventus, hari ini akan menghadapi Bianconeri dalam laga persahabatan sebagai pelatih Basel. Dalam sesi prapertandingan, mantan bek sayap tersebut berbicara kepada Sky Sport: "Kami dalam kondisi yang cukup baik, ini adalah ujian pertama, pertandingan pertama, dan kaki kami masih sedikit kaku setelah pramusim yang berat. Hari ini saya mengharapkan Basel yang segar, yang bersemangat untuk bermain, menghadapi lawan yang sangat penting; ya, saya penasaran.”
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Basel, Lichtsteiner: "Juventus punya seragam yang membuatmu terbang". Spanduk untuknya
Tentang Juventus: "Juve seperti apa yang saya harapkan? Saya cukup mengenal mereka, kaki para pemainnya terasa berat, cuaca di Turin sangat panas, pasti akan sulit, tapi seragam ini memiliki bobotnya sendiri, seragam ini membuatmu melayang, jadi saya tetap mengharapkan Juve yang bermain cukup baik karena mereka memiliki kualitas".
Para pendukung Bianconeri mendedikasikan spanduk ini untuk Lichtsteiner: “Stephan, kebanggaan Swiss, pejuang Bianconeri”.
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