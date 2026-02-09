Getty Images Sport
"Baru saja memulai" - Ryan Reynolds menyampaikan pesan saat bintang Hollywood merayakan lima tahun di Wrexham bersama Rob Mac.
Wrexham mengincar Liga Premier
Wrexham saat ini berada di peringkat keenam di Championship, menduduki posisi terakhir untuk promosi melalui play-off. Klub Wales ini naik ke divisi Championship dengan dukungan Reynolds dan Mac, dan pada peringatan lima tahun kedatangannya di Wales, ia mengirimkan pesan di media sosial.
Berbicara di X, Reynolds mengatakan: "5 tahun, rasanya kita baru saja memulai." Ia juga mengunggah video montase momen-momen penting.
'Tidak akan pernah terulang lagi'
Wrexham juga merayakan ulang tahunnya di media sosial, dan mantan kiper Ben Foster mengklaim bahwa kemajuan luar biasa mereka tidak akan pernah terulang.
Dia mengatakan: "Dengan Salford City, Anda memiliki pemain sepak bola yang memimpin klub dan sudah berpengalaman. Mereka tahu bagaimana klub sepak bola beroperasi, dan terkadang hal itu membawa pola pikir tentang apa yang tidak akan berhasil. Birmingham memiliki pemilik yang sangat kaya, tetapi Wrexham berbeda. Rob dan Ryan tidak benar-benar tahu apa yang mereka lakukan saat mengambil alih klub sepak bola. Mereka menginvestasikan uang, tetapi juga menginvestasikan energi mereka sendiri. Mereka menanamkan minat dan energi pribadi mereka ke dalamnya dengan cara yang jarang dilihat. Saya benar-benar yakin jika Anda bertanya kepada mereka apa yang paling mereka banggakan, Wrexham akan berada di urutan teratas bersama apa pun yang mereka lakukan dalam akting atau bisnis. Untuk mengambil sesuatu yang tidak sepenuhnya Anda pahami dan membangunnya menjadi apa yang ada hari ini, Anda harus merasa sangat bangga. Itu luar biasa.
“Ini gila. Ini tidak akan pernah terjadi lagi. Promosi dari liga non-liga, promosi, promosi, dan sudah berada di posisi promosi di level ini adalah hal yang luar biasa. Saya katakan setahun atau dua tahun lalu bahwa saya pikir mereka akan berada di Premier League dalam tiga, empat, atau lima tahun. Keluar dari Championship adalah tugas yang berat – itu adalah liga yang sulit dan kompetitif dengan banyak uang yang terlibat. Tapi mereka melakukannya dengan cara yang benar – mereka memberi manajer kekuasaan untuk mendatangkan pemain yang dia inginkan, untuk memahami siapa mereka."
Parkinson memiliki 'pekerjaan seumur hidup'.
Phil Parkinson telah memainkan peran penting dalam membawa Wrexham naik ke divisi yang lebih tinggi, dan para pemilik klub telah menyatakan bahwa dia memiliki "posisi seumur hidup", jika dia menginginkannya.
Mac mengatakan: "Saya tidak tahu apakah saya memiliki kata-kata yang cukup untuk sepenuhnya menggambarkan betapa pentingnya Phil bagi kisah dan kesuksesan Wrexham.
"Ryan dan saya sering berbicara, dan saya tidak melihat skenario di mana Phil Parkinson dipecat. Itu tidak masuk akal.
"Dia adalah arsitek, pencipta dari semua ini. Dari sudut pandang kami, dia memiliki pekerjaan seumur hidup. Kecuali dia menemukan pekerjaan lain yang ingin dia lakukan, dia adalah pelatih kami. Dia adalah manajer kami. Dia adalah orang kami.
"Saya tahu itu terdengar konyol dan mungkin tidak bertanggung jawab untuk diucapkan secara terbuka, tapi kenyataannya itulah yang kami rasakan. Dan kami selalu jujur sepenuhnya."
Dia menambahkan: "Apa yang kami katakan sejak hari pertama adalah kami ingin membangun model yang berkelanjutan.
"Jika seseorang melihat ekonomi klub saat ini, hanya karena cara kita sampai di sini, itu tidak berkelanjutan.
"Tapi itu hanya karena infrastrukturnya belum ada selama bergenerasi. Jadi, yang kami coba lakukan adalah menanam benih agar, ya, kami bisa sukses sekarang, tapi 50 atau 100 tahun dari sekarang, benih-benih itu menjadi pohon dan model yang sepenuhnya berkelanjutan.
"Apakah saya ingin datang dan melihat kita memenangkan Premier League? Ya. Apakah saya ingin memenangkan Liga Champions? Ya. Tapi, jika Wrexham, sebagai kota, tidak berhasil sementara kita berkembang, kita telah gagal."
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Wrexham?
Wrexham akan menghadapi Ipswich Town di putaran keempat Piala FA sebelum kembali berlaga di Championship melawan Bristol City pekan depan.
