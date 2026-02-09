"Baru saja memulai" - Ryan Reynolds menyampaikan pesan saat bintang Hollywood merayakan lima tahun di Wrexham bersama Rob Mac.

Wrexham juga merayakan ulang tahunnya di media sosial, dan mantan kiper Ben Foster mengklaim bahwa kemajuan luar biasa mereka tidak akan pernah terulang.

Dia mengatakan: "Dengan Salford City, Anda memiliki pemain sepak bola yang memimpin klub dan sudah berpengalaman. Mereka tahu bagaimana klub sepak bola beroperasi, dan terkadang hal itu membawa pola pikir tentang apa yang tidak akan berhasil. Birmingham memiliki pemilik yang sangat kaya, tetapi Wrexham berbeda. Rob dan Ryan tidak benar-benar tahu apa yang mereka lakukan saat mengambil alih klub sepak bola. Mereka menginvestasikan uang, tetapi juga menginvestasikan energi mereka sendiri. Mereka menanamkan minat dan energi pribadi mereka ke dalamnya dengan cara yang jarang dilihat. Saya benar-benar yakin jika Anda bertanya kepada mereka apa yang paling mereka banggakan, Wrexham akan berada di urutan teratas bersama apa pun yang mereka lakukan dalam akting atau bisnis. Untuk mengambil sesuatu yang tidak sepenuhnya Anda pahami dan membangunnya menjadi apa yang ada hari ini, Anda harus merasa sangat bangga. Itu luar biasa.

“Ini gila. Ini tidak akan pernah terjadi lagi. Promosi dari liga non-liga, promosi, promosi, dan sudah berada di posisi promosi di level ini adalah hal yang luar biasa. Saya katakan setahun atau dua tahun lalu bahwa saya pikir mereka akan berada di Premier League dalam tiga, empat, atau lima tahun. Keluar dari Championship adalah tugas yang berat – itu adalah liga yang sulit dan kompetitif dengan banyak uang yang terlibat. Tapi mereka melakukannya dengan cara yang benar – mereka memberi manajer kekuasaan untuk mendatangkan pemain yang dia inginkan, untuk memahami siapa mereka."