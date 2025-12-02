Getty Images Sport
Baru Lima Bulan Di Manchester City, James Trafford Sudah Tidak Betah & Ingin Pindah Dari Etihad Stadium
Trafford membantu Burnley meraih 30 clean sheet di musim 2024/25
Trafford muncul sebagai salah satu prospek paling cemerlang di Inggris setelah membantu Burnley mengamankan promosi dari Championship pada musim 2024/25. Tampil di semua pertandingan liga kecuali satu, kiper asal Cumbria tersebut membantu The Clarets mencatatkan 30 clean sheet di musim lalu - rekor liga Inggris sepanjang masa bersama Port Vale pada musim 1953/54.
Tim asuhan Scott Parker hanya kebobolan 16 gol liga dalam 46 pertandingan di bawah mistar gawang Trafford, mengumpulkan 100 poin dan membawa tim asal Lancashire itu finis kedua di belakang Leeds United, yang finis di puncak berkat keunggulan selisih gol. Pasukan Daniel Farke mencetak 95 gol liga musim lalu, sementara Burnley mencetak 69 gol.
Nyaris bergabung dengan Newcastle
Setelah aksi heroiknya untuk Burnley, Trafford hampir bergabung dengan Newcastle United di musim panas karena tim asuhan Eddie Howe ingin memperkuat area penjaga gawang mereka menyusul kesuksesan tim di Piala Liga musim lalu.
Namun, City menggunakan klausul hak tanding yang memungkinkan mereka mengalahkan The Magpies dalam perekrutan Trafford, setelah mengembangkan mantan kiper timnas Inggris U-21 tersebut sebelum menjualnya ke Burnley pada tahun 2023.
Trafford kalah bersaing dengan Donnarumma
Namun setelah menjadi starter di tiga pertandingan pertama City di Liga Primer melawan Wolves, Tottenham Hotspur dan Brighton, Trafford kehilangan tempatnya di starting XI karena Gianluigi Donnarumma. Donnarumma bergabung dengan The Cityzens dari Paris Saint-Germain setelah mereka merekrut Lucas Chevalier dari klub Ligue 1 Lille.
Pemain internasional Italia tersebut telah tampil 14 kali di semua kompetisi untuk City, juara liga sepuluh kali, dengan Trafford terpaksa hanya menjadi pemain pengganti. Mantan bintang Bolton Wanderers tersebut juga telah bermain di kompetisi piala, menjadi starter dalam kemenangan Piala Liga atas Huddersfield Town dan Swansea City.
Penampilan terakhir Trafford terjadi saat City kalah 2-0 dari klub Bundesliga Bayer Leverkusen di Liga Champions, dalam pertandingan yang membuat Guardiola melakukan sepuluh perubahan pada susunan pemainnya.
Trafford ingin pergi dari Man City demi dapat tempat di skuad Inggrig
Dan kini, menurut Daily Mail, Trafford dikabarkan sedang merencanakan kepergiannya saat bursa transfer Januari dibuka bulan depan. Laporan tersebut mengklaim Newcastle diperkirakan akan menunjukkan minat mereka untuk mencapai kesepakatan dengan City, yang kemungkinan juga akan kehilangan kiper lainnya Stefan Ortega.
Dulunya kiper berusia 32 tahun itu tergeser dari pilihan utama City menyusul kedatangan Trafford, Donnarumma dan Marcus Bettinelli di musim panas, yang bergabung dari Chelsea.
Laporan tersebut diakhiri dengan klaim bahwa Trafford khawatir kehilangan tempatnya di skuad Inggris menjelang Piala Dunia 2026, dengan Thomas Tuchel menekankan pentingnya bermain secara reguler agar bisa terbang ke Amerika Utara musim panas mendatang.
Donnarumma dituduh berpura-pura cedera menjelang pertandingan melawan Fulham
Donnarumma diperkirakan akan kembali menjadi starter saat City bertandang ke Fulham pada lanjutan Liga Primer. Pemain berusia 26 tahun itu menjadi berita utama sebelum pertandingan setelah dituduh berpura-pura cedera untuk "melanggar aturan" oleh pelatih Leeds Farke menyusul pertemuan kedua tim akhir pekan lalu.
Setelah Leeds bangkit dari ketertinggalan dua gol untuk menyamakan kedudukan dengan City berkat upaya Dominic Calvert-Lewin dan Lukas Nmecha, Donnarumma terjatuh untuk mendapatkan perawatan dalam waktu dua menit yang memungkinkan Guardiola memanggil para pemainnya ke pinggir lapangan dan memberikan instruksi baru. City akhirnya memenangkan pertandingan dengan skor 3-2 ketika Phil Foden mencetak gol keduanya di masa injury time.
“Semua orang tahu mengapa dia [Donnarumma] terjatuh,” kata Farke. "Ini bukan masalah besar. Alasan dia terjatuh sudah jelas. Itu masih dalam aturan. Itu cerdas. Apakah saya menyukainya? Apakah masih dalam konteks fair play? Jika memang harus seperti ini, saya akan merahasiakannya. Terserah pihak berwenang untuk mencari solusi. Saya bertanya kepada ofisial keempat saat ini, apakah Anda ingin melakukan sesuatu. Kami tidak berdaya."
"Jika kita tidak mendidik pesepakbola kita tentang fair play, sportivitas, dan sebagainya, dan jika kita hanya mencoba melanggar aturan dan bahkan berpura-pura cedera hanya untuk melakukan diskusi tim tambahan, itu bukan hal yang saya sukai secara pribadi. Tetapi jika masih dalam aturan, saya tidak bisa mengeluh."
