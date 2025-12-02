Baru Lima Bulan Di Manchester City, James Trafford Sudah Tidak Betah & Ingin Pindah Dari Etihad Stadium

Donnarumma diperkirakan akan kembali menjadi starter saat City bertandang ke Fulham pada lanjutan Liga Primer. Pemain berusia 26 tahun itu menjadi berita utama sebelum pertandingan setelah dituduh berpura-pura cedera untuk "melanggar aturan" oleh pelatih Leeds Farke menyusul pertemuan kedua tim akhir pekan lalu.

Setelah Leeds bangkit dari ketertinggalan dua gol untuk menyamakan kedudukan dengan City berkat upaya Dominic Calvert-Lewin dan Lukas Nmecha, Donnarumma terjatuh untuk mendapatkan perawatan dalam waktu dua menit yang memungkinkan Guardiola memanggil para pemainnya ke pinggir lapangan dan memberikan instruksi baru. City akhirnya memenangkan pertandingan dengan skor 3-2 ketika Phil Foden mencetak gol keduanya di masa injury time.

“Semua orang tahu mengapa dia [Donnarumma] terjatuh,” kata Farke. "Ini bukan masalah besar. Alasan dia terjatuh sudah jelas. Itu masih dalam aturan. Itu cerdas. Apakah saya menyukainya? Apakah masih dalam konteks fair play? Jika memang harus seperti ini, saya akan merahasiakannya. Terserah pihak berwenang untuk mencari solusi. Saya bertanya kepada ofisial keempat saat ini, apakah Anda ingin melakukan sesuatu. Kami tidak berdaya."

"Jika kita tidak mendidik pesepakbola kita tentang fair play, sportivitas, dan sebagainya, dan jika kita hanya mencoba melanggar aturan dan bahkan berpura-pura cedera hanya untuk melakukan diskusi tim tambahan, itu bukan hal yang saya sukai secara pribadi. Tetapi jika masih dalam aturan, saya tidak bisa mengeluh."