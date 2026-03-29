Barcelona: tawaran yang lebih rendah kepada Lewandowski untuk perpanjangan kontrak

Barcelona telah mengubah keputusannya: Robert Lewandowski dapat tetap bertahan di Blaugrana, namun dengan kontrak yang sepenuhnya baru.

Kontrak pemain asal Polandia yang sebelumnya bermain untuk Bayern Munich ini secara resmi akan berakhir pada 30 Juni 2026, di akhir musim ini, dan dalam kontrak tersebut terdapat klausul perpanjangan otomatis selama satu tahun yang menguntungkan klub. Namun, Barça ingin mempertahankannya, tetapi dengan kontrak yang, seperti dilaporkan oleh Sport, memiliki ketentuan yang sangat berbeda dan secara finansial lebih rendah dibandingkan kontrak saat ini.