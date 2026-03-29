ROBERT LEWANDOWSKI BARCELONA
Daniel Buse dan Emanuele Tramacere

Diterjemahkan oleh

Barcelona: tawaran yang lebih rendah kepada Lewandowski untuk perpanjangan kontrak

Masa depan penyerang asal Polandia itu akan ditentukan pada akhir musim ini. Klub asal Barcelona itu berniat memperpanjang kontraknya, tetapi tidak dengan angka yang sama seperti saat ini

Barcelona telah mengubah keputusannya: Robert Lewandowski dapat tetap bertahan di Blaugrana, namun dengan kontrak yang sepenuhnya baru.

Kontrak pemain asal Polandia yang sebelumnya bermain untuk Bayern Munich ini secara resmi akan berakhir pada 30 Juni 2026, di akhir musim ini, dan dalam kontrak tersebut terdapat klausul perpanjangan otomatis selama satu tahun yang menguntungkan klub. Namun, Barça ingin mempertahankannya, tetapi dengan kontrak yang, seperti dilaporkan oleh Sport, memiliki ketentuan yang sangat berbeda dan secara finansial lebih rendah dibandingkan kontrak saat ini.

  • Gaji Berkurang Setengahnya

    Menurut laporan surat kabar Catalan tersebut, kontrak yang ditawarkan kepada pihak pemain mencakup pemotongan sekitar setengah dari gaji pokok sang penyerang, yang akan genap berusia 38 tahun pada musim panas mendatang. Sebagai gantinya, akan ada serangkaian bonus yang terkait dengan performa tim dan individu yang berpotensi meningkatkan total gajinya. Saat ini, Lewandowski memperoleh gaji kotor sebesar 30 juta euro per musim, 

  • SERANGAN

    Selain itu, Barcelona sedang mengupayakan perpanjangan kontrak Lewandowski karena pada musim panas nanti mereka berencana untuk mencoba merekrut seorang penyerang dengan karakteristik yang berbeda dari pemain asal Polandia tersebut, namun yang dapat menggantikannya dalam jangka panjang. 

    Julian Alvarez dari Atlético Madrid dianggap sebagai pemain favorit klub, namun merekrut pemain asal Argentina itu dari Atlético Madrid mungkin terlalu mahal bagi keuangan klub yang telah lama mengalami kesulitan terkait aturan fair play finansial La Liga. Alternatif yang lebih terjangkau bisa jadi adalah Fisnik Asllani dari Hoffenheim, yang biayanya tidak akan melebihi 30 juta euro.

    JUVE MENUNGGU. AKANKAH FERRAN TORRES PERGI?

    Jika Lewandowski menerima tawaran tersebut dan ada penyerang lain yang juga bergabung, Barcelona hampir pasti terpaksa melepas salah satu talenta penyerang mereka saat ini, dan kandidat utama yang akan hengkang adalah Ferran Torres. 

    Selain itu, beberapa klub papan atas yang mencium peluang transfer gratis ini juga sedang bergerak untuk merekrut mantan pemain Bayern tersebut, termasuk Juventus di Italia. Terlepas dari tawaran finansial, sang pemain asal Polandia ini menginginkan jaminan bahwa ia dapat terus memainkan peran penting dalam tim asuhan Hansi Flick pada musim depan. 

    Proyek dulu, baru uang? Atau sebaliknya? Di sinilah masa depan lini serang Barcelona akan ditentukan.

  • MUSIM LEWANDOWSKI

    Permainan37
    Menit bermain1950
    Gol16
    Assist3
