(C)GettyImages
Barcelona Siapkan Rencana Barter Pemain Demi Permanenkan Marcus Rashford Dari Manchester United
Barcelona ingin permanenkan Rashford
Barcelona dikabarkan tengah menyusun langkah strategis untuk mengamankan jasa Marcus Rashford secara permanen di akhir musim ini. Penyerang pinjaman asal Manchester United tersebut telah memberikan dampak signifikan bagi lini serang tim, membuktikan bahwa dirinya masih memiliki ketajaman yang dibutuhkan di level tertinggi.
Performa Rashford di atas lapangan dinilai krusial, terutama kontribusinya dalam kompetisi Liga Champions. Meski sempat mengalami beberapa momen inkonsistensi, catatan sembilan keterlibatan golnya sejauh ini telah meyakinkan jajaran manajemen Blaugrana bahwa pemain internasional Inggris tersebut adalah aset jangka panjang yang layak dipertahankan.
Namun, kendala finansial masih membayangi langkah Tim Catalan. Meskipun ada keinginan kuat untuk memermanenkan statusnya, Barcelona merasa klausul pembelian yang ada saat ini tidak sesuai dengan proyeksi anggaran mereka. Hal ini memaksa klub untuk mencari celah negosiasi agar tetap bisa memiliki Rashford tanpa harus menguras kas klub secara berlebihan.
- (C)Getty Images
Masalah finansial
Dalam kesepakatan peminjaman saat ini, terdapat klausul pembelian senilai €30 juta yang dipatok oleh Manchester United. Bagi Barcelona, angka tersebut dianggap terlalu tinggi untuk situasi keuangan mereka saat ini, terutama mengingat kebutuhan mereka untuk memperkuat posisi lain di dalam skuad utama di bawah asuhan Hansi Flick.
Laporan dari The Touchline menyebutkan bahwa manajemen Barca mulai mengeksplorasi opsi alternatif untuk menekan biaya transfer tersebut. Salah satu strategi utama yang kini tengah digodok adalah mengajukan proposal pertukaran pemain, yang diharapkan dapat mengurangi beban tunai yang harus dibayarkan kepada Setan Merah.
Langkah ini mencerminkan taktik transfer Barcelona dalam beberapa musim terakhir, di mana mereka lebih mengandalkan kecerdikan negosiasi dan aset pemain yang ada. Klub berharap Manchester United bersedia melunak dan menerima paket transfer yang melibatkan pemain sebagai pengganti sebagian nilai tunai yang diminta.
- Getty
Casado jadi 'tumbal'
Pihak klub kemudian mulai mengarahkan perhatian pada Marc Casado sebagai bagian dari solusi pertukaran ini. Pemain muda berbakat tersebut dipandang sebagai aset yang memiliki nilai pasar tinggi dan profil yang sangat cocok dengan kebutuhan lini tengah Manchester United, yang sebelumnya memang sempat menunjukkan minat kepada sang gelandang.
Keputusan untuk memasukkan nama Casado diambil setelah mempertimbangkan posisinya yang kian terpinggirkan dalam skema permainan Hansi Flick. Dengan kembalinya beberapa pemain kunci dari cedera, peluang Casado untuk mendapatkan menit bermain reguler di Camp Nou semakin menipis, menjadikannya 'kartu AS' yang ideal dalam negosiasi dengan United.
Setan Merah sendiri dilaporkan tidak menutup pintu terhadap ide pertukaran ini, mengingat mereka membutuhkan penyegaran di sektor tengah. Komunikasi antara kedua klub diperkirakan akan semakin intensif menjelang bursa transfer musim panas, di mana status Rashford dan masa depan Casado akan menjadi agenda utama di meja perundingan.
- Getty Images Sport
Apa selanjutnya?
Nasib Marcus Rashford di Barcelona kemungkinan besar akan ditentukan oleh keberhasilan negosiasi barter ini dalam beberapa bulan ke depan. Jika United menerima tawaran tersebut, Rashford akan mendapatkan kepastian karier di Spanyol, tempat di mana ia merasa kembali menemukan sentuhan terbaiknya setelah periode sulit di Inggris.
Di sisi lain, kepindahan Marc Casado ke Old Trafford bisa menjadi babak baru yang menjanjikan bagi sang pemain muda. Bermain di Liga Primer akan memberikan tantangan fisik yang berbeda, namun dengan kualitas teknik didikan La Masia, ia diprediksi tidak akan kesulitan untuk beradaptasi dengan gaya permainan cepat yang diusung United.
Pada akhirnya, kesepakatan ini akan menjadi ujian bagi kedua manajemen klub dalam mengelola aset mereka. Barcelona ingin mempertahankan bintang lini serangnya, sementara United berpeluang mendapatkan gelandang muda potensial sebagai bagian dari regenerasi skuad mereka.
Iklan