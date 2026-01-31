Barcelona Siapkan Rencana Barter Pemain Demi Permanenkan Marcus Rashford Dari Manchester United

Barcelona dikabarkan tengah menyusun langkah strategis untuk mengamankan jasa Marcus Rashford secara permanen di akhir musim ini. Penyerang pinjaman asal Manchester United tersebut telah memberikan dampak signifikan bagi lini serang tim, membuktikan bahwa dirinya masih memiliki ketajaman yang dibutuhkan di level tertinggi.

Performa Rashford di atas lapangan dinilai krusial, terutama kontribusinya dalam kompetisi Liga Champions. Meski sempat mengalami beberapa momen inkonsistensi, catatan sembilan keterlibatan golnya sejauh ini telah meyakinkan jajaran manajemen Blaugrana bahwa pemain internasional Inggris tersebut adalah aset jangka panjang yang layak dipertahankan.

Namun, kendala finansial masih membayangi langkah Tim Catalan. Meskipun ada keinginan kuat untuk memermanenkan statusnya, Barcelona merasa klausul pembelian yang ada saat ini tidak sesuai dengan proyeksi anggaran mereka. Hal ini memaksa klub untuk mencari celah negosiasi agar tetap bisa memiliki Rashford tanpa harus menguras kas klub secara berlebihan.