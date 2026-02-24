Getty/GOAL
Diterjemahkan oleh
Barcelona siap untuk melakukan perburuan transfer untuk Erling Haaland atau Julian Alvarez pada jendela transfer musim panas
Potongan terakhir dari teka-teki Barcelona
Setelah bertahun-tahun menerapkan kebijakan pengetatan anggaran, pesan dari dalam Camp Nou menunjukkan bahwa Barcelona akhirnya berada dalam posisi untuk bersaing memperebutkan pemain-pemain terbaik di dunia sepak bola sekali lagi.
Optimisme seputar kesepakatan-kesepakatan potensial ini berasal dari tokoh-tokoh senior di klub yang percaya bahwa restrukturisasi ekonomi saat ini telah mencapai titik balik. Meskipun target-target ini bersifat prestisius, hierarki di Barcelona tampaknya yakin bahwa mereka dapat merancang kesepakatan yang memenuhi batas gaji ketat La Liga dan tuntutan klub penjual. Dengan tim Hansi Flick yang tampil apik di lapangan, penambahan striker kelas dunia "nomor sembilan" dianggap sebagai potongan terakhir puzzle untuk mengembalikan Barca ke puncak sepak bola kontinental.
- Getty Images Sport
Persetujuan keuangan untuk penandatanganan pemain bintang
Joan Soler, tokoh kunci yang telah menjabat di dewan direksi Joan Laporta sejak 2021, telah memberikan pembaruan penting mengenai kemampuan klub untuk melakukan transfer pemain berkualitas tinggi. Dalam wawancara dengan Cadena Ser, Soler menegaskan bahwa klub memiliki kapasitas untuk menanggung biaya besar yang terkait dengan penyerang elit di level tertinggi sepak bola modern. Pernyataannya menunjukkan bahwa upaya penghematan ekonomi dan pemotongan gaji selama bertahun-tahun telah membuka jalan bagi jendela transfer musim panas yang berpotensi menentukan masa jabatan Laporta saat ini, terutama karena ia mencalonkan diri kembali.
Membahas kemungkinan kedatangan fenomena Norwegia atau pemenang Piala Dunia Argentina, Soler sangat transparan tentang kesiapan klub. Ia menyatakan: "Ya, kami bisa merekrut pemain seperti Julián Álvarez atau Haaland. Rekrutan semacam ini akan membiayai dirinya sendiri dalam lima tahun, dan keuangan Barca siap untuk hal seperti ini. Pada akhirnya, Barca harus sangat berhati-hati dalam memilih rekrutan berdasarkan anggaran gaji. Kami telah menetapkan batas dan tidak akan melampauinya. Kami harus merekrut pemain dengan harga pasar, sambil mempertimbangkan skala gaji kami."
Erling Haaland: Target impian Laporta
Pengejaran Haaland bukanlah cerita baru di Catalonia, tetapi kini mendapatkan momentum baru. Penyerang Manchester City ini tampil luar biasa sejak bergabung di Premier League pada 2022, mencetak 153 gol dan 28 assist dalam 184 pertandingan. Tentu saja, angka-angka tersebut membuatnya menjadi target utama bagi setiap klub besar di Eropa, namun Laporta telah lama memendam keinginan untuk membawa pemain berusia 25 tahun itu ke Spanyol. Pernyataan presiden sebelumnya bahwa merekrut striker tersebut "bukan hal yang mustahil" kini tampaknya didukung oleh dasar keuangan yang lebih kokoh.
Situasi Haaland saat ini di Etihad Stadium tetap menjadi subjek spekulasi intens, terutama terkait klausul keluar yang mungkin ada dalam kontraknya. Barcelona dilaporkan telah mengidentifikasinya sebagai target utama untuk transfer besar jika kesempatan muncul musim panas ini. Setelah kontribusinya yang luar biasa dengan 29 gol dan tujuh assist musim ini, nilainya belum pernah setinggi ini, menjadikan setiap potensi transfer sebagai transfer "pernyataan" sejati bagi pemimpin liga Spanyol.
Target baru Barcelona
Jika transfer Haaland terbukti terlalu sulit untuk diwujudkan, Barcelona memiliki alternatif yang sangat menjanjikan dalam diri Alvarez. Penyerang Argentina, yang pernah menjadi rekan setim Haaland di City, meninggalkan tim Inggris tersebut untuk bergabung dengan Atletico Madrid pada Agustus 2024 demi mendapatkan kesempatan bermain reguler yang lebih besar. Namun, daya tarik Camp Nou tetap kuat, dan Barcelona dilaporkan terus memantau perkembangannya di ibu kota Spanyol. Alvarez menawarkan profil yang berbeda dari Haaland, dengan kelincahan dan kerja kerasnya menjadikannya pilihan ideal untuk sistem pressing tinggi Hansi Flick.
Sejak pindah ke Madrid, Alvarez terus menunjukkan mengapa dia dianggap sebagai salah satu penyerang terbaik di dunia. Kemampuannya untuk memimpin lini depan atau bermain sebagai pendukung memberikan fleksibilitas taktis bagi Barcelona yang sangat dihargai. Meskipun Atletico enggan menjual ke rival domestik langsung, kepercayaan finansial Barcelona yang baru berarti mereka siap menguji keteguhan hati pesaing mereka. Perekrutan salah satu pemain ini akan menandai akhir definitif dari era penghematan klub dan kembalinya ke kebiasaan pengeluaran tradisional mereka.
- AFP
Menyeimbangkan anggaran di Camp Nou
Yang paling penting, setiap langkah untuk merekrut bintang sebesar ini harus diimbangi dengan keberlanjutan jangka panjang klub. Soler menekankan bahwa meskipun klub "siap" untuk mengeluarkan dana, mereka tidak akan kembali ke kebiasaan keuangan yang sembrono yang hampir menghancurkan institusi ini di masa lalu. Strategi ini melibatkan pembagian biaya transfer selama beberapa tahun sambil memastikan gaji tetap dalam batas yang ditetapkan sendiri. Pendekatan disiplin ini bertujuan untuk memastikan bahwa perekrutan pemain seperti Haaland tidak mengancam pendaftaran anggota skuad kunci lainnya atau lulusan akademi di masa depan.
Waktu pengungkapan ini sangat relevan mengingat pemilihan umum yang akan datang di klub. Laporta dan dewan direksinya baru saja mundur sebagai bagian dari proses pemilihan ulang, dan menjanjikan perekrutan bintang seperti Haaland atau Alvarez adalah cara yang terbukti untuk mendapatkan dukungan dari anggota klub. Apakah ini merupakan kenyataan yang dapat dicapai atau sekadar kampanye ambisius masih harus dilihat, tetapi sikap resmi dari ruang direksi jelas: Barcelona kembali dalam perburuan pemain terbaik dunia dan memiliki dana untuk membuktikannya.
Iklan