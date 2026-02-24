Barcelona siap untuk melakukan perburuan transfer untuk Erling Haaland atau Julian Alvarez pada jendela transfer musim panas

Joan Soler, tokoh kunci yang telah menjabat di dewan direksi Joan Laporta sejak 2021, telah memberikan pembaruan penting mengenai kemampuan klub untuk melakukan transfer pemain berkualitas tinggi. Dalam wawancara dengan Cadena Ser, Soler menegaskan bahwa klub memiliki kapasitas untuk menanggung biaya besar yang terkait dengan penyerang elit di level tertinggi sepak bola modern. Pernyataannya menunjukkan bahwa upaya penghematan ekonomi dan pemotongan gaji selama bertahun-tahun telah membuka jalan bagi jendela transfer musim panas yang berpotensi menentukan masa jabatan Laporta saat ini, terutama karena ia mencalonkan diri kembali.

Membahas kemungkinan kedatangan fenomena Norwegia atau pemenang Piala Dunia Argentina, Soler sangat transparan tentang kesiapan klub. Ia menyatakan: "Ya, kami bisa merekrut pemain seperti Julián Álvarez atau Haaland. Rekrutan semacam ini akan membiayai dirinya sendiri dalam lima tahun, dan keuangan Barca siap untuk hal seperti ini. Pada akhirnya, Barca harus sangat berhati-hati dalam memilih rekrutan berdasarkan anggaran gaji. Kami telah menetapkan batas dan tidak akan melampauinya. Kami harus merekrut pemain dengan harga pasar, sambil mempertimbangkan skala gaji kami."