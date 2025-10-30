Barcelona Semakin Krisis! Pedri Derita Cedera Serius & Absen Lebih Dari Satu Bulan

Menurut Mundo Deportivo, Pedri mengalami robekan bisep femoris distal di paha kirinya, cedera hamstring serius yang akan membuatnya absen selama sekitar satu bulan. Pemain berusia 22 tahun itu, yang terlihat kelelahan di akhir pertandingan saat kalah dari Real Madrid di El Clasico, diusir keluar lapangan di akhir pertandingan dan kemudian didiagnosis mengalami cedera tersebut setelah pemeriksaan medis.

Pernyataan resmi klub berbunyi: “Pedri, pemain tim utama, mengalami robekan otot bisep femoris distal di paha kirinya. Pemulihan sang pemain akan menentukan kembalinya ia ke lapangan.”

Pemain internasional Spanyol tersebut akan absen lebih dari sebulan, membuatnya absen dari pertandingan-pertandingan penting melawan Elche, Club Brugge, Celta Vigo, Athletic Bilbao, Chelsea dan, kemungkinan besar, Atletico Madrid.

Absennya Pedri menambah beban Flick. Sang gelandang telah menjadi mesin lini tengah Barcelona, menjadi starter di semua 13 pertandingan kompetitif musim ini dan mencatatkan menit bermain lebih banyak daripada pemain lain di skuad. Kombinasi visi, keseimbangan dan umpan presisinya telah menjadi kunci permainan Tim Catalan yang berbasis kontrol. Namun, beban kerja itu kini tampaknya telah membebaninya. Meski begitu, jeda cedera ini bisa menjadi berkah bagi Pedri karena ia dapat fokus pada pemulihannya setelah bermain 41 pertandingan berturut-turut di bawah asuhan Flick.