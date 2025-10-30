(C)GettyImages
Barcelona Semakin Krisis! Pedri Derita Cedera Serius & Absen Lebih Dari Satu Bulan
Krisis cedera Barcelona bertambah
Menurut Mundo Deportivo, Pedri mengalami robekan bisep femoris distal di paha kirinya, cedera hamstring serius yang akan membuatnya absen selama sekitar satu bulan. Pemain berusia 22 tahun itu, yang terlihat kelelahan di akhir pertandingan saat kalah dari Real Madrid di El Clasico, diusir keluar lapangan di akhir pertandingan dan kemudian didiagnosis mengalami cedera tersebut setelah pemeriksaan medis.
Pernyataan resmi klub berbunyi: “Pedri, pemain tim utama, mengalami robekan otot bisep femoris distal di paha kirinya. Pemulihan sang pemain akan menentukan kembalinya ia ke lapangan.”
Pemain internasional Spanyol tersebut akan absen lebih dari sebulan, membuatnya absen dari pertandingan-pertandingan penting melawan Elche, Club Brugge, Celta Vigo, Athletic Bilbao, Chelsea dan, kemungkinan besar, Atletico Madrid.
Absennya Pedri menambah beban Flick. Sang gelandang telah menjadi mesin lini tengah Barcelona,
menjadi starter di semua 13 pertandingan kompetitif musim ini dan mencatatkan menit bermain lebih banyak daripada pemain lain di skuad. Kombinasi visi, keseimbangan dan umpan presisinya telah menjadi kunci permainan Tim Catalan yang berbasis kontrol. Namun, beban kerja itu kini tampaknya telah membebaninya. Meski begitu, jeda cedera ini bisa menjadi berkah bagi Pedri karena ia dapat fokus pada pemulihannya setelah bermain 41 pertandingan berturut-turut di bawah asuhan Flick.
Daftar cedera Barcelona semakin bertambah
Ini bukan pertama kalinya tubuh Pedri menunjukkan kelebihan beban. Setelah tampil gemilang bersama tim nasional Spanyol selama kualifikasi Piala Dunia baru-baru ini, kelelahan dan akumulasi tekanan tampaknya telah menyebabkan kemunduran lainnya.
Cedera Pedri menambah daftar pemain Barcelona yang cedera menjadi delapan, termasuk Robert Lewandowski, Raphinha, Dani Olmo, Joan Garcia, Christensen, Gavi dan Marc-Andre ter Stegen. Meskipun striker Polandia tersebut hampir pulih dan mungkin akan tampil melawan Elche, pemain lainnya masih belum pasti. Olmo dan Garcia telah kembali berlatih ringan di lapangan, tetapi masih membutuhkan beberapa pekan lagi untuk pulih sepenuhnya.
Absennya para pemain telah mengguncang struktur tim, membuat Flick memiliki kedalaman lini tengah yang terbatas dan memaksa improvisasi taktis. Marc Casado, Marc Bernal dan Fermin Lopez kini diharapkan untuk memikul tanggung jawab kunci. Ada rencana Casado dapat ditempatkan sebagai gelandang tengah bersama Frenkie de Jong, sementara Eric Garcia adalah opsi lainnya sebagai gelandang bertahan.
Ini adalah gambaran suram bagi Flick, yang telah melihat timnya tertinggal lima poin di belakang Madrid di La Liga. Kehilangan Pedri kini mematikan semangat kreatif tim, tepat ketika Tim Catalan memasuki fase terberat mereka musim ini.
Ujian taktik Flick dan ketergantungan pada pemain muda
Bagi Flick, cedera Pedri datang di saat yang sangat tidak tepat. Pelatih asal Jerman tersebut
kini harus menghadapi jadwal pertandingan yang padat dengan skuad yang menyusut.
Tiga pertandingan Barca berikutnya melawan Elche, Brugge dan Vigo akan menguji kedalaman skuad dan fleksibilitas Flick. Sang manajer diperkirakan akan mempertahankan formasi 4-2-3-1, memasangkan De Jong dengan Casado di lini tengah sambil bergantian antara Marc Bernal dan Lopez di lini serang. Ada juga kemungkinan Flick akan memberikan menit bermain kepada pemain muda akademi Dro Fernandez dan Xavi Espart, yang keduanya tampil mengesankan bersama Barca Atletic. Sementara para penggemar menunggu kembalinya Lewandowski ke kondisi prima, ketergantungan pada pemain muda mencerminkan rencana jangka panjang klub, tetapi menghadirkan risiko langsung.
Sementara itu, Marcus Rashford telah bangkit untuk Barcelona di tengah krisis cedera mereka baru-baru ini, memberikan kedalaman dan energi serangan yang krusial setelah absennya pemain kunci seperti Raphinha. Sejak pertandingan Barca melawan PSG, Rashford telah mencetak dua gol dan tiga assist di Liga Champions, sehingga total gol dan dua assist-nyadi kompetisi Eropa menjadi empat, dan dengan cepat menjadi ancaman yang konsisten di sepertiga akhir lapangan.
Periode penentuan untuk Flick dan pasukannya
Beberapa pekan mendatang mungkin akan menentukan perjalanan Barcelona. Setelah pertandingan melawan Chelsea pada 26 November, Blaugrana akan menghadapi Bilbao dan Atletico Madrid. Pertandingan-pertandingan ini bisa menjadi pertandingan penentu musim mereka, yang dapat menentukan apakah mereka tetap bersaing di semua kompetisi. Tantangan Flick adalah menjaga tim tetap stabil dan meraih hasil yang konsisten, sekaligus mengelola menit bermain bagi skuad yang berada di ambang kelelahan.
Staf medis klub telah memilih rencana rehabilitasi yang hati-hati untuk Pedri, memprioritaskan pemulihan penuh daripada urgensi, terutama mengingat masalah ototnya yang berulang. Jika semuanya berjalan lancar, ia bisa kembali pada pertengahan Desember, mungkin untuk pertandingan terakhir Barca di fase liga Liga Champions.
