Barcelona Selangkah Lagi Gaet Calon Bintang Inggris Milik Norwich City

Rencana Barcelona untuk Tavares terstruktur dengan cermat. Penyerang tersebut diharapkan memulai perjalanannya di Catalan bersama tim U-19 klub sebelum naik ke Barcelona B. Dari sana, langkah peminjaman di masa depan diantisipasi, dirancang untuk mempermudah transisinya ke level senior sambil menjaga investasi jangka panjang klub. Jalur seperti itu telah menjadi hal yang umum di La Masia, di mana lulusan baru termasuk Alejandro Balde, Gavi, Fermín Lopez, dan Lamine Yamal semuanya telah muncul sebagai pemain reguler tim utama. Jika kesepakatan itu diselesaikan, ia juga akan berada di samping Shane Kluivert, putra dari mantan pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert dan saudara dari penyerang Bournemouth Justin Kluivert.

Kepergian Tavares terjadi pada saat yang sulit bagi Norwich City. The Canaries saat ini sedang berjuang menghindari degradasi di Championship, berada di peringkat ke-23 klasemen dan hanya di atas Sheffield Wednesday. Tim U-18 mereka juga mengalami musim yang menantang, terpuruk di dekat dasar klasemen U-18 Premier League South. Meskipun Tavares akan menjadi pemain termuda Norwich jika ia bermain secara kompetitif musim ini, kesulitan klub secara keseluruhan telah membatasi peluang integrasi pemain muda. Ini bukan pertama kalinya Barcelona mencari bakat muda di Inggris. Pada tahun 2019, Blaugrana merekrut Louie Barry dari West Bromwich Albion pada usia 16 tahun.