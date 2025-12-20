Getty Images Sport
Barcelona Selangkah Lagi Gaet Calon Bintang Inggris Milik Norwich City
Dari Carrow Road ke La Masia
Menurut The Sun, Tavares telah menjadi incaran klub-klub besar Bundesliga, RB Leipzig dan Borussia Dortmund, yang keduanya sangat ingin mengamankan salah satu prospek muda paling menjanjikan di sepakbola Inggris. Tetapi, Barcelona telah bergerak, menawarkan jalur yang jelas dan diyakini telah menjadi penentu dalam pemikiran sang pemain.
Tavares sudah merasakan panggung senior. Ia melakukan debut tim utama untuk Norwich dalam pertandingan persahabatan pramusim melawan klub Belanda Volendam pada bulan Juli. Meskipun ia belum pernah tampil dalam pertandingan kompetitif di tim senior, perkembangannya sangat pesat. Berhak pindah ke luar negeri karena paspor Portugal-nya, Tavares juga telah mewakili Inggris di level U-17, mendapatkan empat caps dan semakin meningkatkan reputasinya. Momen paling mencolok musim ini terjadi ketika ia mencetak hat-trick luar biasa dalam 16 menit untuk tim muda Norwich dalam kemenangan 6-0 atas akademi Malaga.
- Getty Images Sport
Barca menawarkan rencana pengembangan yang jelas
Rencana Barcelona untuk Tavares terstruktur dengan cermat. Penyerang tersebut diharapkan memulai perjalanannya di Catalan bersama tim U-19 klub sebelum naik ke Barcelona B. Dari sana, langkah peminjaman di masa depan diantisipasi, dirancang untuk mempermudah transisinya ke level senior sambil menjaga investasi jangka panjang klub. Jalur seperti itu telah menjadi hal yang umum di La Masia, di mana lulusan baru termasuk Alejandro Balde, Gavi, Fermín Lopez, dan Lamine Yamal semuanya telah muncul sebagai pemain reguler tim utama. Jika kesepakatan itu diselesaikan, ia juga akan berada di samping Shane Kluivert, putra dari mantan pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert dan saudara dari penyerang Bournemouth Justin Kluivert.
Kepergian Tavares terjadi pada saat yang sulit bagi Norwich City. The Canaries saat ini sedang berjuang menghindari degradasi di Championship, berada di peringkat ke-23 klasemen dan hanya di atas Sheffield Wednesday. Tim U-18 mereka juga mengalami musim yang menantang, terpuruk di dekat dasar klasemen U-18 Premier League South. Meskipun Tavares akan menjadi pemain termuda Norwich jika ia bermain secara kompetitif musim ini, kesulitan klub secara keseluruhan telah membatasi peluang integrasi pemain muda. Ini bukan pertama kalinya Barcelona mencari bakat muda di Inggris. Pada tahun 2019, Blaugrana merekrut Louie Barry dari West Bromwich Albion pada usia 16 tahun.
Proyek Flick semakin berkembang
Flick telah mengawasi perubahan dramatis dalam suasana tim sejak penunjukannya, dengan Barca menggabungkan tekanan intensitas tinggi dan dominasi taktis untuk melesat ke puncak La Liga. Laporan terbaru dari Jerman menunjukkan bahwa Barcelona sudah bersiap untuk membuka pembicaraan kontrak baru dengan Flick, meskipun perpanjangan kontrak terakhirnya baru beberapa bulan yang lalu. Presiden Joan Laporta dan direktur olahraga Deco dikabarkan ingin mengamankan masa depan jangka panjang Flick, memandangnya sebagai landasan kebangkitan klub.
Menurut Bild, jajaran petinggi Barcelona sedang merencanakan tawaran perpanjangan kontrak yang ambisius dan lebih awal yang dirancang untuk menangkis minat dari klub-klub saingan dan tim nasional menjelang Piala Dunia 2026. Waktunya tidak biasa, tetapi mencerminkan tekad Tim Catalan untuk menghilangkan ketidakpastian apa pun saat musim memasuki fase yang menentukan.
- Getty Images
Apa selanjutnya?
Sejak meraih treble domestik musim lalu, tim asuhan Flick tidak menunjukkan tanda-tanda melambat. Barcelona berada di puncak La Liga dan berada di posisi yang baik untuk mencapai babak gugur Liga Champions, dengan kemungkinan finis di delapan besar masih dalam jangkauan. Meskipun Flick secara tradisional lebih menyukai kontrak jangka pendek, adaptasinya yang mulus terhadap kehidupan di Catalan dan ungkapan kasih sayangnya yang berulang kali terhadap kota tersebut menunjukkan bahwa komitmen jangka panjang semakin masuk akal.
Iklan