Aneh Banget! Barcelona Sampai Memohon-Mohon Agar Robert Lewandowski "Setop Mencetak Gol"
Instruksi yang tak pernah dibayangkan seorang striker
Dalam buku biografi Lewandowski. Prawdziwy (Lewandowski. Yang Asli), penulis Sebastian Staszewski mengungkap bahwa Barcelona sempat memohon kepada Robert Lewandowski untuk "berhenti mencetak gol" di akhir musim 2022/23. Saat itu, Barca sudah dinobatkan juara La Liga di bawah arahan Xavi Hernandez, dan Lewy memimpin jauh di perburuan Trofeo Pichichi dengan 23 gol.
Menurut Staszewski, sang striker dipanggil oleh beberapa petinggi klub tak lama setelah gelar dikunci. Pertemuan itu berujung pada permintaan yang membuatnya tertegun.
“Robert, kami butuh kamu berhenti mencetak gol di dua laga terakhir,” ujar salah satu anggota dewan klub.
Striker Polandia itu tak pernah seumur hidup mendapat permintaan seaneh itu. Dalam kariernya yang sudah berlangsung puluhan tahun, tak satu pun klub yang pernah memintanya untuk menahan diri. Namun penjelasannya ternyata sangat… finansial.
Bonus €2,5 juta yang ingin dihindari Barcelona
Barcelona, yang masih bergulat dengan masalah keuangan, memiliki klausul penting dalam transfer Lewandowski. Jika sang striker mencapai 25 gol liga, mereka harus membayar Bayern Munich tambahan €2,5 juta sebagai bentuk add-on terkait kinerjanya.
Dengan anggaran yang terbatas dan gelar liga sudah di tangan, Blaugrana diduga memilih pendekatan yang pragmatis meski rasanya tidak etis guna melindungi neraca keuangan.
Lewandowski tetap dimainkan penuh di dua laga tersisa itu, tetapi tak mencetak gol dalam keduanya. Ia tetap meraih Trofeo Pichichi sebagai top skor La Liga, mengungguli Karim Benzema.
Milan jadi masa depan Lewandowski?
Calciomercato melaporkan bahwa AC Milan sedang menyiapkan manuver serius untuk memboyong striker 37 tahun itu pada musim panas mendatang. Rossoneri menempatkan Lewandowski sebagai target prioritas karena percaya bahwa kehadirannya dapat mempercepat proyek ambisius mereka di bawah Massimiliano Allegri.
Pertemuan sudah digelar antara direktur olahraga Milan, Igli Tare, dan agen Lewandowski, Pini Zahavi. Pertemuan berikutnya diperkirakan akan membahas masalah yang cukup sensitif, yakni gaji. Saat ini Lewandowski menerima sekitar €20 juta bersih per musim di Barcelona, hampir tiga kali lipat pemain dengan bayar tertinggi di Milan, Rafael Leao. Angka itu mustahil dipenuhi Rossoneri, tetapi mereka berharap prioritas sang striker kini lebih ke stabilitas proyek dan kompetisi.
Di sisi lain, Barcelona mulai memetakan era baru di lini depan. Nama-nama seperti Dusan Vlahovic, Julian Alvarez, hingga bakat muda Levante, Karl Etta Eyong, masuk radar rekrutmen.
Lewandowski masih tajam
Usia dan spekulasi soal masa depannya tak mengubah fakta bahwa Lewandowski masih menjadi tumpuan Barcelona. Meski menit bermainnya tak lagi seaman dulu, ia tetap top skor Barca di La Liga dengan tujuh gol, mengungguli Fermin Lopez, Lamine Yamal, dan Ferran Torres. Hat-trick ke gawang Celta Vigo pekan lalu membuat total golnya menjadi 106 dari 159 laga, melewati rekor Neymar dalam daftar top skor sepanjang masa Barcelona. Musim kemarin saja ia sukses membukukan 42 gol dari 52 laga dan membawa Blaugrana treble domestik. Musim ini, tujuh gol dari sembilan pertandingan La Liga membuktikan instingnya masih terasah.
Preferensi pribadi Lewandowski sudah jelas
Terlepas dari rumor transfer yang beredar, orang-orang terdekat Lewandowski menegaskan bahwa ia dan keluarganya sudah sangat betah di Barcelona. Dalam wawancara dengan ESPN, ia berkata:
“Tidak peduli berapa banyak gelar yang sudah Anda menangi. Yang terpenting adalah berapa banyak yang masih ingin Anda menangi. Dalam pikiran saya, saya tahu masih banyak hal yang bisa saya tingkatkan. Saya mencintai sepakbola, saya mencintai tim ini, saya mencintai klub ini. Saya merasa masih sangat baik secara fisik. Saya tak masalah dengan [usia] karena saya tak merasakannya. Saya bangga akan berusia 37 tahun, tapi saya tetap tahu saya bisa mencapai target saya. Saya bisa membantu rekan-rekan saya karena saya masih lapar."
Kontraknya di Catalonia berlaku hingga Juni 2026, tetapi Barcelona belum memperjelas peran jangka panjangnya atau kemungkinan perpanjangan. Untuk pemain sekelas Lewandowski, ketidakpastian ini terasa janggal. Keputusan besar mungkin segera datang.
