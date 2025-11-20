Aneh Banget! Barcelona Sampai Memohon-Mohon Agar Robert Lewandowski "Setop Mencetak Gol"

Dalam buku biografi Lewandowski. Prawdziwy (Lewandowski. Yang Asli), penulis Sebastian Staszewski mengungkap bahwa Barcelona sempat memohon kepada Robert Lewandowski untuk "berhenti mencetak gol" di akhir musim 2022/23. Saat itu, Barca sudah dinobatkan juara La Liga di bawah arahan Xavi Hernandez, dan Lewy memimpin jauh di perburuan Trofeo Pichichi dengan 23 gol.

Menurut Staszewski, sang striker dipanggil oleh beberapa petinggi klub tak lama setelah gelar dikunci. Pertemuan itu berujung pada permintaan yang membuatnya tertegun.

“Robert, kami butuh kamu berhenti mencetak gol di dua laga terakhir,” ujar salah satu anggota dewan klub.

Striker Polandia itu tak pernah seumur hidup mendapat permintaan seaneh itu. Dalam kariernya yang sudah berlangsung puluhan tahun, tak satu pun klub yang pernah memintanya untuk menahan diri. Namun penjelasannya ternyata sangat… finansial.