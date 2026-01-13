Pelatih Barcelona Hansi Flick pekan lalu mengakui awalnya dia ingin menggunakan jendela transfer Januari untuk mendatangkan bek tengah lain. Namun, setelah Ronald Araujo kembali dari istirahat karena masalah kesehatan mental, Flick dan direktur olahraga Deco beralih fokus untuk mengisi posisi bek sayap yang akhirnya membawa mereka pada Cancelo.

“Saya berbicara dengan staf saya, dan dengan Deco, kami banyak berbicara. Dan kami berpikir ketika Ronald kembali, kami memiliki alternatif yang bagus di posisi bek tengah,” ungkap Flick. “Joao bisa bermain di kedua sisi, dia bisa memberi kami pilihan yang bagus. Tetapi pada akhirnya, sampai sekarang, belum selesai, tetapi saya akan senang jika itu terjadi. Dia adalah pilihan lain untuk lini serang. Kami berbicara tentang merekrut bek tengah, tetapi saya pikir itu (bek sayap) lebih masuk akal, saya pikir itu adalah pilihan yang bagus, dan pemain berkualitas tinggi.”

“Kami telah mengalami situasi di mana kami harus cerdas dalam memilih pemain yang kami rekrut selama dua tahun terakhir, tidak seperti klub lain yang bisa menghabiskan ratusan juta untuk pemain. Tapi menurut saya ini bagus, Anda bisa melihat pemain kami berkembang. Pemain muda kami berkembang, dan kami percaya pada mereka. Sekarang kami memiliki kesempatan untuk mendatangkan pemain veteran. Saya akan sangat menghargai jika dia datang.”