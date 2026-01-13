Getty Images Sport
Gara-Gara Dokumen, Barcelona Umum Ulang Peminjaman Joao Cancelo
Konfirmasi kesepakatan Cancelo setelah penundaan
Barcelona yang mencari penguatan lini pertahanan selama jendela transfer Januari memutuskan untuk bersatu kembali dengan mantan bek sayap mereka, Joao Cancelo, yang akan menghabiskan sisa musim 2025/26 dengan status pinjaman dari klub Liga Pro Arab Saudi, Al-Hilal. Barcelona mengkonfirmasi ulang perekrutan Cancelo ini, Selasa (13/1) malam, setelah sempat diumumkan pada pagi harinya.
“Sekarang sudah resmi: Joao Cancelo sekali lagi menjadi pemain Barca. Barcelona dan Al Hilal telah mencapai kesepakatan untuk peminjaman bek sayap Portugal tersebut hingga akhir musim. Dia akan mengenakan nomor punggung 2,” bunyi pernyataan klub.
“Upacara penandatanganan berlangsung Selasa ini di kantor klub dan dihadiri presiden Joan Laporta, wakil presiden pertama Rafael Yuste, anggota dewan Joan Soler, dan Direktur Area Sepak Bola Anderson Luis de Souza (Deco), bersama dengan keluarga pemain.”
- Getty Images Sport
Alasan Barcelona menghapus unggahan kesepakatan Cancelo
Barcelona awalnya mengumumkan kembalinya Cancelo pada Selasa pagi, tetapi unggahan yang mengkonfirmasi kesepakatan tersebut menghilang secara misterius. Laman Mundo Deportivo mengklaim itu terjadi akibat masih ada beberapa dokumen yang harus dipertukarkan secara resmi antara Barcelona dan Al-Hilal sebelum kesepakatan dapat disahkan, sehingga konfirmasi awal tersebut dihapus dengan tergesa-gesa.
Ada kekhawatiran di antara fans Barca bahwa klub telah sepenuhnya meleset dan kesepakatan tersebut diragukan, mengingat sejarah masalah dan kendala keuangan mereka baru-baru ini. Namun, Barcelona selalu tampak yakin masalah ini dianggap kecil, dan Cancelo akan kembali mengenakan seragam merah-biru.
Mengapa Barcelona merekrut kembali Cancelo?
Pelatih Barcelona Hansi Flick pekan lalu mengakui awalnya dia ingin menggunakan jendela transfer Januari untuk mendatangkan bek tengah lain. Namun, setelah Ronald Araujo kembali dari istirahat karena masalah kesehatan mental, Flick dan direktur olahraga Deco beralih fokus untuk mengisi posisi bek sayap yang akhirnya membawa mereka pada Cancelo.
“Saya berbicara dengan staf saya, dan dengan Deco, kami banyak berbicara. Dan kami berpikir ketika Ronald kembali, kami memiliki alternatif yang bagus di posisi bek tengah,” ungkap Flick. “Joao bisa bermain di kedua sisi, dia bisa memberi kami pilihan yang bagus. Tetapi pada akhirnya, sampai sekarang, belum selesai, tetapi saya akan senang jika itu terjadi. Dia adalah pilihan lain untuk lini serang. Kami berbicara tentang merekrut bek tengah, tetapi saya pikir itu (bek sayap) lebih masuk akal, saya pikir itu adalah pilihan yang bagus, dan pemain berkualitas tinggi.”
“Kami telah mengalami situasi di mana kami harus cerdas dalam memilih pemain yang kami rekrut selama dua tahun terakhir, tidak seperti klub lain yang bisa menghabiskan ratusan juta untuk pemain. Tapi menurut saya ini bagus, Anda bisa melihat pemain kami berkembang. Pemain muda kami berkembang, dan kami percaya pada mereka. Sekarang kami memiliki kesempatan untuk mendatangkan pemain veteran. Saya akan sangat menghargai jika dia datang.”
- Getty Images Sport
Kapan Cancelo melakukan debut keduanya untuk Barcelona?
Barcelona,
yang baru saja mempertahankan gelar Supercopa de Espana, akan kembali beraksi, Jumat (16/1) dini hari WIB, dengan pertandingan tandang melawan Racing Santander di Copa del Rey. Itu mungkin terlalu cepat bagi Cancelo, dan dia lebih mengincar pertandingan tandang pada akhir pekan melawan Real Sociedad di La Liga sebagai kesempatan untuk melakukan debut keduanya.
Cancelo adalah salah satu dari segelintir pemain dalam sejarah modern Barca yang belum pernah membela tim di Camp Nou. Pada musim 2023/24, Blaugrana memainkan pertandingan kandang di Montjuic karena renovasi di markas mereka. Pemain internasional Portugal ini bisa melakukan penampilan kandang pertamanya di Camp Nou pada 25 Januari ketika menjamu Real Oviedo.
Iklan