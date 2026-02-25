Barcelona Siap Permanenkan Marcus Rashford: Blaugrana Sepakati Nilai Transfer €30 Juta Dengan Manchester United

Article continues below
Article continues below
Article continues below
Barcelona kini berada di ambang kesepakatan final dengan Manchester United untuk mengamankan jasa Rashford secara permanen pada bursa transfer musim panas mendatang. Penyerang internasional Inggris tersebut, yang menghabiskan musim ini sebagai pemain pinjaman di Camp Nou, telah membuktikan dirinya sebagai aset berharga bagi klub. Manajemen Blaugrana akhirnya menerima kenyataan bahwa mereka harus membayar penuh opsi pembelian sebesar €30 juta yang ditetapkan dalam kontrak awal.
Meskipun ada upaya awal untuk menegosiasikan penurunan harga, manajemen Setan Merah tetap teguh pada pendirian mereka. Hal ini memaksa Barcelona untuk mengalihkan fokus pada struktur persyaratan pribadi sang pemain guna memastikan kesepakatan ini tetap mematuhi regulasi finansial La Liga yang sangat ketat. Klub kini tengah bekerja agar beban gaji Rashford bisa didistribusikan secara merata dalam kontrak jangka panjang.
Dengan catatan sepuluh gol dan 13 assist dalam 34 penampilan sejauh musim ini, performa pemain berusia 28 tahun tersebut telah memvalidasi perjudian yang diambil Barca musim panas lalu.
Direktur Olahraga Deco baru-baru ini mengadakan pertemuan krusial dengan perwakilan Rashford di Barcelona untuk mempercepat proses transisi dari status pinjaman menjadi permanen. Diskusi tersebut difokuskan pada pencarian titik tengah terkait gaji sang pemain yang masih sangat tinggi berdasarkan kontraknya di United. Karena kontraknya di Inggris berlaku hingga 2028, Barcelona berencana menyebar nilai kontraknya melalui perjanjian minimal tiga tahun demi fleksibilitas salary cap.
Flick, yang menjadi advokat utama kedatangan Rashford, merasa sangat puas dengan bagaimana pemain didikan akademi United itu berintegrasi ke dalam sistem taktisnya. Selain kontribusi teknis, Deco memandang Rashford sebagai sosok berpengalaman yang vital untuk memimpin skuad yang dipenuhi talenta muda dari La Masia.
United sendiri menolak mentah-mentah segala bentuk diskon karena menganggap angka €30 juta sudah sangat adil di tengah inflasi pasar pemain sayap berkualitas tinggi. Barcelona akhirnya sepakat bahwa harga tersebut merupakan investasi yang masuk akal bagi pemain internasional mapan yang terbukti sukses di La Liga. Jika performanya terus menanjak, klub yakin nilai pasar Rashford akan melampaui harga belinya, yang berpotensi memberikan keuntungan finansial di masa depan.
Rashford sendiri telah mengirimkan sinyal kuat bahwa ia melihat masa depannya berada di Spanyol daripada kembali ke Manchester yang kini dipimpin oleh Michael Carrick. Pemain Inggris itu dikabarkan telah menginstruksikan agennya untuk memprioritaskan Barcelona di atas tawaran lainnya, termasuk minat dari klub-klub Liga Primer. Komitmennya terhadap proyek olahraga klub menjadi faktor penentu bagi manajemen untuk segera merampungkan proses transfer ini lebih awal.
Setelah pertemuan antara perwakilannya dan klub, Rashford mengunggah pesan samar namun positif di media sosial yang menampilkan emoji jam pasir dan foto dirinya yang tampak bahagia di pusat latihan klub. Hal ini dipahami sebagai indikasi bahwa pengumuman resmi hanya tinggal menunggu waktu. Sang pemain dilaporkan bersedia melakukan pengorbanan finansial, termasuk pemotongan gaji lebih lanjut, demi memastikan dirinya tetap berseragam Tim Catalan musim depan.
Pihak United meyakini bahwa Rashford telah menemukan lingkungan yang tepat untuk kembali ke bentuk terbaiknya. Para direktur United merasa harga €30 juta adalah jalan tengah terbaik bagi semua pihak, mengingat Barcelona sempat mencoba melakukan barter pemain di awal negosiasi. Fokus kini sepenuhnya beralih pada penyelesaian dokumen administrasi antara kedua raksasa Eropa tersebut sebelum bursa transfer musim panas dibuka secara resmi.
Di sisi lain, Flick terus mendorong dewan klub agar memastikan pemain pinjamannya itu tetap menjadi bagian dari rencananya untuk musim 2026/27. Pelatih asal Jerman tersebut sangat menyukai etos kerja Rashford dan percaya bahwa sang pemain baru saja mulai menyentuh potensi maksimalnya di kompetisi Spanyol. Hubungan harmonis antara staf pelatih, manajemen, dan pemain membuat proses negosiasi berjalan jauh lebih lancar dari yang diperkirakan sebelumnya.
Pengumuman resmi mengenai transfer permanen Rashford diperkirakan akan dilakukan menjelang akhir musim ini, selama tidak ada kendala fisik atau cedera yang serius. Barcelona memiliki waktu hingga Juni untuk secara resmi mengaktifkan opsi pembelian tersebut. Mengingat hubungan baik yang terjalin antara kedua klub saat ini, proses administrasi diprediksi akan berjalan mulus tanpa hambatan berarti di menit-menit terakhir.
Bagi Rashford, kepindahan permanen ini mewakili pelarian dari tekanan besar di klub masa kecilnya dan kesempatan untuk memimpin era baru di Barcelona. Ia kini mulai menunjukkan kembali kualitas pembeda yang sempat dikhawatirkan hilang selama tahun-tahun terakhirnya di Theatre of Dreams.