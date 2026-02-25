Barcelona Siap Permanenkan Marcus Rashford: Blaugrana Sepakati Nilai Transfer €30 Juta Dengan Manchester United

Rashford sendiri telah mengirimkan sinyal kuat bahwa ia melihat masa depannya berada di Spanyol daripada kembali ke Manchester yang kini dipimpin oleh Michael Carrick. Pemain Inggris itu dikabarkan telah menginstruksikan agennya untuk memprioritaskan Barcelona di atas tawaran lainnya, termasuk minat dari klub-klub Liga Primer. Komitmennya terhadap proyek olahraga klub menjadi faktor penentu bagi manajemen untuk segera merampungkan proses transfer ini lebih awal.

Setelah pertemuan antara perwakilannya dan klub, Rashford mengunggah pesan samar namun positif di media sosial yang menampilkan emoji jam pasir dan foto dirinya yang tampak bahagia di pusat latihan klub. Hal ini dipahami sebagai indikasi bahwa pengumuman resmi hanya tinggal menunggu waktu. Sang pemain dilaporkan bersedia melakukan pengorbanan finansial, termasuk pemotongan gaji lebih lanjut, demi memastikan dirinya tetap berseragam Tim Catalan musim depan.

Pihak United meyakini bahwa Rashford telah menemukan lingkungan yang tepat untuk kembali ke bentuk terbaiknya. Para direktur United merasa harga €30 juta adalah jalan tengah terbaik bagi semua pihak, mengingat Barcelona sempat mencoba melakukan barter pemain di awal negosiasi. Fokus kini sepenuhnya beralih pada penyelesaian dokumen administrasi antara kedua raksasa Eropa tersebut sebelum bursa transfer musim panas dibuka secara resmi.

Di sisi lain, Flick terus mendorong dewan klub agar memastikan pemain pinjamannya itu tetap menjadi bagian dari rencananya untuk musim 2026/27. Pelatih asal Jerman tersebut sangat menyukai etos kerja Rashford dan percaya bahwa sang pemain baru saja mulai menyentuh potensi maksimalnya di kompetisi Spanyol. Hubungan harmonis antara staf pelatih, manajemen, dan pemain membuat proses negosiasi berjalan jauh lebih lancar dari yang diperkirakan sebelumnya.