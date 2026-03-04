Getty Images
Barcelona mengonfirmasi pukulan ganda cedera otot paha belakang setelah Alejandro Balde mengalami kemunduran setelah menggantikan Jules Kounde dalam laga melawan Atletico Madrid
Cedera ganda yang parah merusak penampilan tim di ajang piala.
Malam itu dimulai dengan buruk bagi tim Hansi Flick ketika Kounde terpaksa ditarik keluar dalam 15 menit pertama. Balde dipanggil dari bangku cadangan untuk mengisi kekosongan, namun malam sang pemain internasional Spanyol pun berakhir dengan kekecewaan serupa ketika ia pun tidak dapat menyelesaikan pertandingan. Meskipun Barcelona meraih kemenangan 3-0 pada malam itu, hasil tersebut terasa pahit manis karena mereka akhirnya tersingkir dari kompetisi dengan skor agregat 4-3, meninggalkan klub untuk menghitung biaya fisik dari pertarungan intensitas tinggi melawan tim Diego Simeone.
Laporan medis terperinci telah dirilis.
Setelah serangkaian tes klinis yang dilakukan di fasilitas medis klub pada Rabu pagi, sejauh mana kerusakan yang dialami telah terungkap. Blaugrana mengeluarkan pernyataan resmi untuk memperbarui para pendukung tentang kondisi Kounde, dengan menyebutkan bahwa pemain Prancis tersebut akan absen untuk periode yang belum ditentukan. Pernyataan klub berbunyi: "Setelah tes yang dilakukan pada Rabu terhadap pemain Jules Kounde dan Alejandro Balde, terungkap bahwa bek Prancis tersebut mengalami cedera pada bagian tengah otot biceps femoris di paha kirinya. Pemulihannya akan menentukan kapan ia dapat kembali beraksi."
Meskipun jadwal pemulihan Kounde masih belum jelas, diagnosis untuk Balde jauh lebih pasti dan menimbulkan masalah taktis yang signifikan bagi staf pelatih. Bek kiri muda ini, yang menjadi outlet penting dalam serangan Barca musim ini, akan absen selama sebulan. Klub mengonfirmasi: "Bek kiri Balde mengalami cedera pada otot biceps femoris bagian distal di paha kirinya. Waktu pemulihannya diperkirakan sekitar empat minggu." Hal ini berarti Flick harus merombak barisan belakangnya untuk beberapa pertandingan penting di kompetisi domestik dan Eropa.
Malam yang kacau di Camp Nou
Rangkaian peristiwa pada Selasa menyoroti nasib sial yang saat ini melanda skuad Barcelona. Kepergian Kounde pada menit ke-13 mengacaukan rencana awal pertandingan, memaksa perubahan formasi secara mendadak. Setelah memberikan dorongan setelah masuk sebagai pengganti, malam Balde berakhir lebih awal pada menit ke-71, memaksa pergantian pemain lagi saat Ronald Araujo dimasukkan untuk menyelesaikan sisa pertandingan. Kehilangan dua aset pertahanan kunci dalam satu jendela 90 menit telah membuat Barcelona, pemimpin La Liga, terlihat rentan di lini belakang pada tahap krusial musim ini.
Cedera-cedera ini terjadi saat Barcelona tengah menghadapi jadwal padat, dan kehilangan kecepatan Balde serta fleksibilitas Kounde akan sangat dirasakan. Dengan fase krusial musim mendekat, tidak adanya dua pemain inti untuk serangkaian pertandingan mendatang adalah skenario yang pasti ingin dihindari oleh Flick.
Kembali bekerja di lapangan latihan
Meskipun ada kabar buruk dari ruang perawatan, sisa tim kembali ke lapangan latihan pada Rabu untuk sesi pemulihan yang dijadwalkan. Suasana di Ciutat Esportiva campuran antara fokus dan adaptasi, sementara para pemain yang tampil melawan Atletico menjalani latihan di gym. Sementara itu, beberapa pemain cadangan dan mereka yang sedang berusaha pulih sepenuhnya, termasuk Gavi, Eric Garcia, dan Marc Casado, menjalani latihan intensif di lapangan rumput. Menariknya, Robert Lewandowski juga terlihat ikut serta dalam sesi tersebut, meskipun partisipasinya memerlukan langkah-langkah ekstra setelah cedera wajah yang dialaminya.
Saat Barcelona bersiap untuk laga liga berikutnya melawan Athletic Club, fokus beralih pada bagaimana skuad akan menggantikan dua pemain yang absen. Dengan Newcastle United di depan mata di Liga Champions, tekanan ada pada para bek yang tersisa untuk meningkatkan performa dan memastikan perburuan gelar tetap berjalan lancar meskipun menghadapi kendala signifikan ini.
