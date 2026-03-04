Barcelona mengonfirmasi pukulan ganda cedera otot paha belakang setelah Alejandro Balde mengalami kemunduran setelah menggantikan Jules Kounde dalam laga melawan Atletico Madrid

Setelah serangkaian tes klinis yang dilakukan di fasilitas medis klub pada Rabu pagi, sejauh mana kerusakan yang dialami telah terungkap. Blaugrana mengeluarkan pernyataan resmi untuk memperbarui para pendukung tentang kondisi Kounde, dengan menyebutkan bahwa pemain Prancis tersebut akan absen untuk periode yang belum ditentukan. Pernyataan klub berbunyi: "Setelah tes yang dilakukan pada Rabu terhadap pemain Jules Kounde dan Alejandro Balde, terungkap bahwa bek Prancis tersebut mengalami cedera pada bagian tengah otot biceps femoris di paha kirinya. Pemulihannya akan menentukan kapan ia dapat kembali beraksi."

Meskipun jadwal pemulihan Kounde masih belum jelas, diagnosis untuk Balde jauh lebih pasti dan menimbulkan masalah taktis yang signifikan bagi staf pelatih. Bek kiri muda ini, yang menjadi outlet penting dalam serangan Barca musim ini, akan absen selama sebulan. Klub mengonfirmasi: "Bek kiri Balde mengalami cedera pada otot biceps femoris bagian distal di paha kirinya. Waktu pemulihannya diperkirakan sekitar empat minggu." Hal ini berarti Flick harus merombak barisan belakangnya untuk beberapa pertandingan penting di kompetisi domestik dan Eropa.