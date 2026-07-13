Barcelona mengonfirmasi kedatangan bintang remaja Josue Caicedo

Klub raksasa Catalan tersebut telah mengambil langkah untuk memperkuat lini pertahanan mereka di masa depan dengan mencapai kesepakatan bersama LDU Quito terkait peminjaman Caicedo. Bek kiri tersebut akan bergabung dengan Barça Atlètic selama musim 2026/27, dengan klub memiliki opsi resmi untuk menjadikan transfer ini permanen jika ia tampil mengesankan di Spanyol.

Dalam pernyataan resmi, klub menguraikan rincian kesepakatan tersebut: "FC Barcelona dan LDU Quito telah mencapai kesepakatan untuk peminjaman Caicedo ke Barça Atlètic selama musim 2026/27.

Pemain sepak bola asal Ekuador berusia 18 tahun ini bergabung dengan tim cadangan Barça dengan opsi pembelian di akhir musim dan akan memperkuat skuad yang dilatih oleh Juliano Belletti di Segunda Federación."

Pakar transfer Fabrizio Romano mencatat bahwa kepindahan ini merupakan beritaeksklusif yang telah dikonfirmasi, yang terjadi saat sang pemain bersiap untuk petualangan Eropa-nya.