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Mohamed Saeed

Diterjemahkan oleh

Barcelona mengonfirmasi kedatangan bintang remaja Josue Caicedo

J. Caicedo
Transfers
Barcelona
LaLiga

Barcelona secara resmi mengumumkan perekrutan bintang muda asal Ekuador, Josue Caicedo, dengan mengamankan pemain remaja yang sangat menjanjikan tersebut melalui kesepakatan peminjaman awal. Pemain berusia 18 tahun ini datang dari LDU Quito dan akan bergabung dengan skuad pengembangan klub, seiring upaya klub yang terus mencari bakat muda elit di pasar Amerika Selatan.

  • Pinjaman strategis dengan opsi pembelian

    Klub raksasa Catalan tersebut telah mengambil langkah untuk memperkuat lini pertahanan mereka di masa depan dengan mencapai kesepakatan bersama LDU Quito terkait peminjaman Caicedo. Bek kiri tersebut akan bergabung dengan Barça Atlètic selama musim 2026/27, dengan klub memiliki opsi resmi untuk menjadikan transfer ini permanen jika ia tampil mengesankan di Spanyol.

    Dalam pernyataan resmi, klub menguraikan rincian kesepakatan tersebut: "FC Barcelona dan LDU Quito telah mencapai kesepakatan untuk peminjaman Caicedo ke Barça Atlètic selama musim 2026/27.

    Pemain sepak bola asal Ekuador berusia 18 tahun ini bergabung dengan tim cadangan Barça dengan opsi pembelian di akhir musim dan akan memperkuat skuad yang dilatih oleh Juliano Belletti di Segunda Federación."

    Pakar transfer Fabrizio Romano mencatat bahwa kepindahan ini merupakan beritaeksklusif yang telah dikonfirmasi, yang terjadi saat sang pemain bersiap untuk petualangan Eropa-nya.

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    Belletti mendapatkan senjata baru di lini serang dan pertahanan

    Perekrutan ini menjadi dorongan signifikan bagi Juliano Belletti, yang ditugaskan untuk membimbing generasi penerus talenta Barcelona melalui tim cadangan. Caicedo digambarkan sebagai bek sayap modern dengan profil yang "sangat ofensif", yang ditandai oleh kekuatan fisik dan perubahan kecepatan yang eksplosif. Atribut-atribut ini memungkinkannya menciptakan keunggulan jumlah pemain di sepertiga akhir lapangan, menjadikannya ancaman ganda di sayap kiri.

    Meskipun pada dasarnya seorang bek, keserbagunaannya merupakan aset utama yang dilaporkan menarik perhatian para pencari bakat Barcelona di Copa Libertadores U-20. Klub ini meyakini bahwa atribut fisik dan potensi teknisnya akan memungkinkannya untuk pada akhirnya bersaing memperebutkan tempat di skuad senior, mengikuti jejak para pemain impor Amerika Selatan sebelumnya yang berkembang pesat di La Masia.

  • Bintang baru sepak bola Ekuador

    Meskipun usianya masih muda, Caicedo tiba di Barcelona dengan bekal pengalaman berharga di level senior. Baru-baru ini ia dipromosikan ke tim utama LDU Quito, dengan mencatatkan delapan penampilan resmi, termasuk tujuh di liga domestik. Yang lebih mengesankan, remaja ini telah merasakan kompetisi tingkat benua setelah melakukan debutnya di Copa Libertadores melawan Always Ready.

    Paparan terhadap sepak bola tingkat tinggi di Amerika Selatan ini diharapkan dapat membantunya beradaptasi dengan sepak bola Spanyol. Jaringan pemandu bakat Barcelona semakin aktif di Ekuador, menyadari bahwa negara tersebut merupakan sarang pemain-pemain berbakat secara fisik dan teknis yang mampu beradaptasi dengan tuntutan taktis yang ketat dalam sepak bola Eropa.

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    Perencanaan masa depan di Barca

    Kedatangan Caicedo merupakan bagian dari strategi yang lebih luas untuk memastikan tim cadangan tetap kompetitif sekaligus membuka jalan menuju tim utama. Dengan memasukkan pemain dengan profil seperti dirinya ke dalam Segunda Federación, Barcelona memberikan kesempatan kepada pemain berusia 18 tahun ini untuk beradaptasi dengan “gaya Barça” tanpa tekanan langsung dari sorotan Camp Nou.

    Dalam konteks yang sama, penyerang muda asal Mesir, Hamza Abdel Karim, melakukan penampilan resmi pertamanya bersama tim utama FC Barcelona, ​​setelah namanya masuk dalam daftar pemain yang menjalani pemeriksaan medis, sebagai persiapan menjelang dimulainya periode latihan pramusim untuk musim baru 2026-2027.

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