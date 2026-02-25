Barcelona mengidentifikasi bintang Manchester City, Omar Marmoush, sebagai target transfer alternatif yang mengejutkan untuk menggantikan Julian Alvarez

Meskipun Barcelona yakin mereka memiliki kekuatan finansial untuk melakukan transfer besar-besaran musim panas ini, mereka tetap teguh dalam penolakan mereka untuk membayar harga yang terlalu tinggi. Disiplin fiskal ini bisa menjadi faktor penentu dalam upaya mereka untuk merekrut Alvarez. Atletico Madrid telah secara aktif dan pasif menyatakan bahwa Alvarez tidak dijual, namun di balik layar, mereka telah memberi isyarat bahwa tawaran yang luar biasa besar mungkin dapat mengubah pikiran mereka. Laporan menunjukkan bahwa harga yang diminta bisa mencapai 150 juta euro, angka yang tidak akan pernah didekati oleh Barcelona dalam negosiasi.

Satu-satunya harapan untuk terobosan adalah intervensi pemain itu sendiri. Hanya keterlibatan pemain Argentina yang meminta untuk pindah ke tim Blaugrana yang dapat memperlancar proses, tetapi hingga saat ini hal itu belum terjadi dan skenario ini masih tidak pasti. Akibatnya, klub harus siap menghadapi segala kemungkinan, mendorong mereka untuk memperkuat pemantauan terhadap Marmoush. Barca sebelumnya memantau penyerang tersebut selama masa kejayaannya di Eintracht Frankfurt, di mana ia membuktikan diri sebagai salah satu penuntas peluang paling klinis di Bundesliga.