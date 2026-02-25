Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Barcelona mengidentifikasi bintang Manchester City, Omar Marmoush, sebagai target transfer alternatif yang mengejutkan untuk menggantikan Julian Alvarez
Marmoush muncul sebagai alternatif berkualitas tinggi untuk Alvarez.
Julian Alvarez dianggap sebagai kandidat impian bagi para penggemar di Camp Nou, namun kenyataan negosiasi dengan Atletico Madrid ternyata menjadi mimpi buruk logistik. Barcelona menyadari bahwa operasi ini akan sangat rumit, memaksa mereka untuk mencari alternatif lain dalam daftar pendek mereka. Salah satu nama yang muncul sebagai alternatif berkualitas tinggi, menurut Sport, adalah penyerang Manchester City, Marmoush. Pemain internasional Mesir ini sangat dihargai oleh departemen teknis klub Catalan, yang percaya bahwa kemampuan teknisnya akan cocok sempurna dengan sistem taktik berintensitas tinggi yang diterapkan oleh Flick.
- AFP
Komplikasi Julian Alvarez
Meskipun Barcelona yakin mereka memiliki kekuatan finansial untuk melakukan transfer besar-besaran musim panas ini, mereka tetap teguh dalam penolakan mereka untuk membayar harga yang terlalu tinggi. Disiplin fiskal ini bisa menjadi faktor penentu dalam upaya mereka untuk merekrut Alvarez. Atletico Madrid telah secara aktif dan pasif menyatakan bahwa Alvarez tidak dijual, namun di balik layar, mereka telah memberi isyarat bahwa tawaran yang luar biasa besar mungkin dapat mengubah pikiran mereka. Laporan menunjukkan bahwa harga yang diminta bisa mencapai 150 juta euro, angka yang tidak akan pernah didekati oleh Barcelona dalam negosiasi.
Satu-satunya harapan untuk terobosan adalah intervensi pemain itu sendiri. Hanya keterlibatan pemain Argentina yang meminta untuk pindah ke tim Blaugrana yang dapat memperlancar proses, tetapi hingga saat ini hal itu belum terjadi dan skenario ini masih tidak pasti. Akibatnya, klub harus siap menghadapi segala kemungkinan, mendorong mereka untuk memperkuat pemantauan terhadap Marmoush. Barca sebelumnya memantau penyerang tersebut selama masa kejayaannya di Eintracht Frankfurt, di mana ia membuktikan diri sebagai salah satu penuntas peluang paling klinis di Bundesliga.
Wajah yang sudah tidak asing lagi bagi Hansi Flick
Pemain Mesir tersebut menjadi target Barcelona pada Januari 2025 sebagai calon pengganti Robert Lewandowski, namun ia akhirnya bergabung dengan City asuhan Pep Guardiola. Namun, masa baktinya di Etihad Stadium mengikuti pola yang frustrasi dan familiar bagi penyerang cadangan di Manchester, dengan kehadiran Erling Haaland membuatnya hampir mustahil untuk mendapatkan posisi starter. Cedera dan persaingan untuk tempat di tim telah membatasi penampilannya di Premier League musim ini menjadi hanya 15 kali, di mana hanya lima di antaranya sebagai starter.
Marmoush tampil baik setiap kali masuk sebagai pengganti, namun ia mulai merasa tidak nyaman dengan situasinya, setelah hanya mencetak satu gol di liga. Pada Januari, sudah ada spekulasi mengenai kemungkinan kepergiannya karena ia memprioritaskan proyek yang akan memberinya lebih banyak eksposur. Musim ini ia jarang bermain, dan tidak ada yang meragukan bahwa pada musim panas ia akan masuk pasar transfer dan bisa menjadi salah satu penawaran menarik, karena City bisa menjualnya dengan harga lebih rendah dari yang mereka bayarkan setahun lalu. Flick, yang memiliki laporan positif tentang profesionalismenya dari masa mereka di Jerman, melihatnya sebagai peluang bernilai tinggi.
- AFP
Kesesuaian taktis yang sempurna
Pelatih Jerman tersebut merupakan pengagum setia akan fleksibilitas Marmoush, menghargai mobilitasnya, kemampuan teknisnya, dan kemampuannya dalam membangun serangan. Ia bukanlah penyerang statis dan dapat bermain di semua posisi serangan jika diperlukan. Fleksibilitas ini menjadikannya pilihan menarik bagi Barcelona yang mencari kelancaran dalam serangan di area final. Jika Lewandowski hengkang setelah kontraknya berakhir, pemain Mesir ini dianggap sebagai rekrutan yang dapat beradaptasi dengan gaya bermain Barcelona tanpa masalah dan sebuah transaksi yang secara finansial sepenuhnya terjangkau bagi klub.
Saat ini, Barcelona terus memantau situasi dan bersiap jika pemain tersebut secara resmi meminta untuk pindah dari Manchester. Meskipun dia bukan prioritas utama di atas Alvarez, dia bisa menjadi fokus utama jika kesepakatan dengan Atlético gagal. Memang benar bahwa statistiknya musim ini tidak bagus, tetapi dia hampir tidak mendapat kesempatan dan menghabiskan sebulan di Piala Afrika. Referensi utamanya adalah apa yang dia lakukan di Bundesliga, dan dari era itu tidak ada keraguan. Para Catalans tetap sangat memperhatikan namanya.
Iklan