Barcelona mengeluarkan peringatan transfer terkait Marcus Rashford saat calon presiden klub mempertimbangkan alternatif

Rashford telah membuktikan dirinya sebagai anggota yang sangat berguna dalam skuad Hansi Flick musim ini, bermain di lini depan dan mencetak gol-gol penting di La Liga dan Liga Champions. Ada opsi untuk merekrut pemain berusia 28 tahun ini secara permanen dengan biaya £26 juta sebagai bagian dari kesepakatan pinjaman musim ini, meskipun masa depannya masih belum pasti meskipun ada laporan sebelumnya tentang keinginan kuat Barcelona untuk merekrutnya secara permanen.

Pemilihan presiden Barcelona berikutnya akan berlangsung pada 15 Maret 2026, setelah masa jabatan lima tahun kedua Joan Laporta sebagai presiden. Meskipun Laporta, yang berusia 63 tahun, akan mencalonkan diri kembali, ia akan menghadapi tiga penantang – Victor Font, Xavier Vilajoana, dan Marc Ciria.

Dalam wawancara terbaru dengan ESPN saat ia melanjutkan kampanyenya, Vilajoana membahas masa depan Rashford di Nou Camp dan menyarankan Barcelona untuk mempertimbangkan opsi internal sebelum berkomitmen pada kesepakatan permanen untuk penyerang tersebut. Ia menyebut winger berusia 19 tahun, Virgili, sebagai opsi alternatif, dengan Barcelona memiliki klausul pembelian kembali atas bintang muda Mallorca tersebut setelah penjualan senilai €3,5 juta (£3 juta/$4,1 juta) pada musim panas lalu.