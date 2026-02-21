AFP
Barcelona mengeluarkan peringatan transfer terkait Marcus Rashford saat calon presiden klub mempertimbangkan alternatif
Rashford telah tampil baik - namun masa depannya belum terjamin.
Rashford telah membuktikan dirinya sebagai anggota yang sangat berguna dalam skuad Hansi Flick musim ini, bermain di lini depan dan mencetak gol-gol penting di La Liga dan Liga Champions. Ada opsi untuk merekrut pemain berusia 28 tahun ini secara permanen dengan biaya £26 juta sebagai bagian dari kesepakatan pinjaman musim ini, meskipun masa depannya masih belum pasti meskipun ada laporan sebelumnya tentang keinginan kuat Barcelona untuk merekrutnya secara permanen.
Pemilihan presiden Barcelona berikutnya akan berlangsung pada 15 Maret 2026, setelah masa jabatan lima tahun kedua Joan Laporta sebagai presiden. Meskipun Laporta, yang berusia 63 tahun, akan mencalonkan diri kembali, ia akan menghadapi tiga penantang – Victor Font, Xavier Vilajoana, dan Marc Ciria.
Dalam wawancara terbaru dengan ESPN saat ia melanjutkan kampanyenya, Vilajoana membahas masa depan Rashford di Nou Camp dan menyarankan Barcelona untuk mempertimbangkan opsi internal sebelum berkomitmen pada kesepakatan permanen untuk penyerang tersebut. Ia menyebut winger berusia 19 tahun, Virgili, sebagai opsi alternatif, dengan Barcelona memiliki klausul pembelian kembali atas bintang muda Mallorca tersebut setelah penjualan senilai €3,5 juta (£3 juta/$4,1 juta) pada musim panas lalu.
Vilajoana menyatakan keinginannya untuk mempertimbangkan alternatif Rashford.
Vilajoana mengatakan kepada ESPN: "Saya adalah orang yang percaya bahwa Anda harus selalu mencari di dalam tim terlebih dahulu, seperti yang selalu saya katakan, dan kemudian mencari di luar tergantung pada karakteristik pemain yang Anda miliki.
"Sebagai contoh, saya ingin memberikan contoh Jan Virgili, yang saat ini bermain untuk Mallorca. Dia adalah sayap yang hebat. Saya mungkin akan mempertimbangkan [mengaktifkan klausul untuk memperpanjang kontraknya] sebagai opsi, misalnya, daripada membayar klausul Rashford.
"Namun, bukan hanya presiden yang datang dan membuat keputusan. Presiden datang, mengajukan opsi, alternatif dipertimbangkan, dibahas, dan keputusan diambil.
"Yang jelas bagi saya adalah jika [menandatangani Rashford] dianggap sebagai keputusan terbaik dari sudut pandang olahraga, dana akan tersedia untuk mewujudkannya."
Kane ke Barcelona pada musim panas?
Masa depan Rashford bukanlah satu-satunya topik yang dibahas oleh Vilajoana, yang juga mengusulkan ide untuk merekrut Harry Kane ke Barcelona pada musim panas. Masa depan jangka panjang kapten Inggris di Bayern Munich masih diragukan, dan Vilajoana yang berusia 53 tahun – yang pernah menjadi bagian dari akademi La Masia Barcelona saat muda – menyatakan bahwa ia yakin Kane akan tertarik untuk pindah ke Nou Camp.
"Yang kita butuhkan adalah seorang striker," katanya. "Seorang penyerang tengah yang mampu menghubungkan permainan, tetapi juga seorang pembunuh di kotak penalti.
"Ada satu. Faktanya, kami sudah melakukan kontak, dan saya pikir dia adalah pemain yang akan sangat cocok, tergantung pada situasi kontraknya: dia adalah Harry Kane.
"Kane adalah penyerang tengah yang akan cocok sempurna dengan gaya permainan kami. Dia adalah penyerang yang mampu turun ke belakang untuk menghubungkan permainan dengan rekan setimnya. Dia juga mampu bermain sebagai penyerang murni No.9, pembunuh, penyelesai.
"Saya juga tahu dia menyukai Barcelona," tambahnya. "Sebenarnya, sangat sedikit pemain yang tidak menyukai Barcelona. Jadi, ini hanya soal membicarakannya, tentu saja."
Bulan-bulan penting ke depan saat Rashford berusaha memastikan masa depannya.
Rashford berharap bahwa perannya yang krusial untuk Barcelona pada bulan-bulan terakhir musim ini akan membantunya mendapatkan transfer permanen ke Catalonia pada musim panas.
Desas-desus tentang kemungkinan kembalinya Rashford ke Manchester United jika Michael Carrick tetap di klub musim depan telah muncul, namun Rashford dilaporkan telah menetap di Barcelona dan bertekad untuk tetap di klub dalam jangka panjang. Komentar Vilajoana menunjukkan bahwa masa depan sang penyerang saat ini jauh dari jaminan.
