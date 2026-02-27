AFP
Barcelona mengambil keputusan terkait Marcus Rashford! Klub LaLiga akhirnya memutuskan untuk merekrut pemain pinjaman Manchester United
Rincian kesepakatan Rashford terungkap
Rashford telah tampil gemilang di bawah asuhan Hansi Flick musim ini, mencetak empat gol dan memberikan enam assist untuk raksasa Spanyol Barcelona, yang tengah berupaya mempertahankan gelar La Liga mereka. Namun, Blaugrana tengah mempertimbangkan apakah akan mempertahankan jasa Rashford setelah masa pinjamannya berakhir pada 30 Juni.
Media Spanyol Mundo Deportivo melaporkan bahwa Barcelona siap menjadikan transfer Rashford permanen dan bersedia membayar €30 juta (£26 juta) untuk mempertahankan jasa sang penyerang. Biaya tersebut akan dibayarkan dalam tiga angsuran tahunan sebesar €10 juta, sementara persyaratan pribadi tidak menjadi masalah bagi pemain berusia 28 tahun itu.
Barcelona belum menerima persetujuan akhir untuk transfer ini, dan ada pertanyaan mengenai durasi kontrak yang akan ditawarkan kepada Rashford serta apakah gajinya dapat disesuaikan dengan regulasi keuangan La Liga. Namun, tampaknya ada keinginan untuk menyelesaikan kesepakatan ini, dengan Rashford merasa nyaman di Barcelona dan klub puas dengan dampak pemain tersebut di Spanyol.
Barca bisa mendapatkan keuntungan cepat dari Rashford.
Sebaliknya, Barcelona mungkin memilih untuk merekrut Rashford secara permanen dan segera memasarkannya kembali ke bursa transfer untuk memanfaatkan nilai pasar tinggi pemain Inggris di Premier League guna meraih keuntungan besar.
"Ini adalah pinjaman karena mereka tidak bisa membayarnya, tetapi £30 juta, mereka berpikir bahwa jika dia melakukan apa yang diharapkan, mereka akan membayarnya," ungkap pakar sepak bola Spanyol Guillem Balague. "Mereka berharap keuangan mereka akan berada dalam situasi di mana mereka tidak perlu menegosiasikan hal itu.
"Tapi [direktur olahraga Barcelona] Deco berbicara dengan orang-orang di Aston Villa dan Manchester United, dan mereka terkejut bahwa Manchester United membiarkannya pergi dan bahwa harganya hanya £30 juta pada usia 27. Jadi mereka menemukan itu sebagai peluang di pasar.
"Ada dua kemungkinan: Jika mereka menyukainya dan dia tampil baik, mereka akan membelinya. Tapi mereka bisa membelinya tetap dan menjualnya di Premier League karena dia jelas memiliki pasar yang besar di sana. Tapi idenya selalu untuk tetap tinggal. Klub belum memutuskan hingga baru-baru ini apa yang akan dilakukan."
Calon presiden ingin memanfaatkan akademi.
Calon presiden Barcelona, Xavier Vilajoana, meragukan masa depan Rashford di klub tersebut dan menyarankan agar klub lebih fokus pada akademi daripada menghabiskan banyak uang untuk striker tersebut.
"Saya adalah orang yang percaya bahwa Anda harus selalu melihat ke dalam terlebih dahulu, seperti yang selalu saya katakan, dan kemudian melihat ke luar tergantung pada karakteristik pemain yang Anda miliki," kata Vilajoana.
"Misalnya, saya ingin memberikan contoh Jan Virgili, yang saat ini bermain untuk Mallorca. Dia adalah sayap yang hebat. Saya mungkin akan mempertimbangkan [mengaktifkan klausul untuk memperpanjang kontraknya] sebagai opsi, misalnya, daripada membayar klausul Rashford.
"Namun, bukan hanya presiden yang datang dan membuat keputusan. Presiden datang, menempatkan hal-hal di atas meja, alternatif dipertimbangkan, dibahas, dan keputusan dibuat. Yang jelas bagi saya adalah jika [menandatangani Rashford] dianggap sebagai keputusan terbaik dari sudut pandang olahraga, dana akan tersedia untuk mewujudkannya."
"Kami senang dengannya," kata Deco.
Direktur Olahraga Barcelona, Deco, baru-baru ini memuji Rashford, menyoroti dampak dan dedikasinya terhadap klub. "Kami sangat senang dengannya. Selain itu, saya pikir tidak mudah untuk datang ke sini," kata Deco.
"Dia adalah pemain sepak bola yang telah bermain di level sangat tinggi, dengan tuntutan besar di klub seperti Manchester United. Setelah itu, dia bermain selama enam bulan di Aston Villa, di mana dia melakukan pekerjaan yang sangat baik. Faktanya, Aston Villa, jika bisa, akan mempertahankannya; saya tahu ini karena saya telah berbicara dengan orang-orang di sana.
"Tapi dia hanya ingin datang ke Barca, dan itu adalah hal yang sangat positif. Kami berhasil mendapatkan pinjaman. Fakta bahwa dia datang ke sini dengan menurunkan gajinya untuk bisa melakukannya adalah bukti jelas bahwa dia benar-benar ingin datang, dan kami sangat senang dengan itu. Dia adalah pemain yang membawa banyak hal bagi kami."
Rashford juga telah berbicara tentang keinginannya untuk tetap di Spotify Camp Nou, mengatakan kepada publikasi Spanyol SPORT pada Desember lalu: "Yang saya inginkan adalah tetap di Barca. Itu adalah tujuan akhir, tetapi bukan alasan saya berlatih keras dan memberikan segalanya. Tujuannya adalah untuk menang. Barca adalah klub besar dan fantastis, dibangun untuk memenangkan gelar."
