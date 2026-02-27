Barcelona mengambil keputusan terkait Marcus Rashford! Klub LaLiga akhirnya memutuskan untuk merekrut pemain pinjaman Manchester United

Rashford telah tampil gemilang di bawah asuhan Hansi Flick musim ini, mencetak empat gol dan memberikan enam assist untuk raksasa Spanyol Barcelona, yang tengah berupaya mempertahankan gelar La Liga mereka. Namun, Blaugrana tengah mempertimbangkan apakah akan mempertahankan jasa Rashford setelah masa pinjamannya berakhir pada 30 Juni.

Media Spanyol Mundo Deportivo melaporkan bahwa Barcelona siap menjadikan transfer Rashford permanen dan bersedia membayar €30 juta (£26 juta) untuk mempertahankan jasa sang penyerang. Biaya tersebut akan dibayarkan dalam tiga angsuran tahunan sebesar €10 juta, sementara persyaratan pribadi tidak menjadi masalah bagi pemain berusia 28 tahun itu.

Barcelona belum menerima persetujuan akhir untuk transfer ini, dan ada pertanyaan mengenai durasi kontrak yang akan ditawarkan kepada Rashford serta apakah gajinya dapat disesuaikan dengan regulasi keuangan La Liga. Namun, tampaknya ada keinginan untuk menyelesaikan kesepakatan ini, dengan Rashford merasa nyaman di Barcelona dan klub puas dengan dampak pemain tersebut di Spanyol.