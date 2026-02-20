Barcelona mendapat tawaran harga yang mengejutkan untuk Julian Alvarez dari Atletico Madrid

Barcelona telah mendapat penolakan tegas berupa penilaian sebesar €200 juta (£167 juta) untuk Alvarez, menurut Cadena Ser. Setelah melakukan penyelidikan internal mengenai ketersediaan pemenang Piala Dunia tersebut, Blaugrana diberitahu bahwa setiap kesepakatan akan memerlukan biaya transfer tertinggi kedua dalam sejarah, hanya kalah dari transfer Neymar ke Paris Saint-Germain sebesar €222 juta pada 2017.

Hierarki Catalan memandang Alvarez sebagai pilihan taktis ideal untuk memimpin lini depan mereka dalam satu dekade ke depan. Energi pressing tinggi dan fleksibilitas teknisnya telah menjadikannya prioritas utama bagi direktur olahraga Deco dan timnya. Namun, Atletico tidak berniat melepas pemain andalan mereka begitu cepat.

Situasi ini semakin rumit karena lanskap politik di Camp Nou. Dengan pemilihan presiden yang akan datang, investasi olahraga besar saat ini ditunda. Meskipun beberapa laporan dari Argentina menyarankan adanya kesepakatan awal dengan pemain, Joan Laporta harus terlebih dahulu memastikan terpilihnya kembali dan mengembalikan klub ke aturan pengeluaran 1:1 La Liga sebelum tawaran apa pun dapat dipertimbangkan.