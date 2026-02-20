(C)Getty images
Barcelona mendapat tawaran harga yang mengejutkan untuk Julian Alvarez dari Atletico Madrid
Atleti menuntut biaya rekor.
Barcelona telah mendapat penolakan tegas berupa penilaian sebesar €200 juta (£167 juta) untuk Alvarez, menurut Cadena Ser. Setelah melakukan penyelidikan internal mengenai ketersediaan pemenang Piala Dunia tersebut, Blaugrana diberitahu bahwa setiap kesepakatan akan memerlukan biaya transfer tertinggi kedua dalam sejarah, hanya kalah dari transfer Neymar ke Paris Saint-Germain sebesar €222 juta pada 2017.
Hierarki Catalan memandang Alvarez sebagai pilihan taktis ideal untuk memimpin lini depan mereka dalam satu dekade ke depan. Energi pressing tinggi dan fleksibilitas teknisnya telah menjadikannya prioritas utama bagi direktur olahraga Deco dan timnya. Namun, Atletico tidak berniat melepas pemain andalan mereka begitu cepat.
Situasi ini semakin rumit karena lanskap politik di Camp Nou. Dengan pemilihan presiden yang akan datang, investasi olahraga besar saat ini ditunda. Meskipun beberapa laporan dari Argentina menyarankan adanya kesepakatan awal dengan pemain, Joan Laporta harus terlebih dahulu memastikan terpilihnya kembali dan mengembalikan klub ke aturan pengeluaran 1:1 La Liga sebelum tawaran apa pun dapat dipertimbangkan.
Hambatan keuangan dan kepentingan pesaing
Meskipun Barcelona menunjukkan minat yang besar, Presiden Atletico Madrid, Enrique Cerezo, secara terbuka menampik kemungkinan penjualan selama jendela transfer Januari. Rojiblancos bertekad untuk mempertahankan bintang mereka dan dilaporkan sedang menyiapkan perpanjangan kontrak yang menguntungkan untuk menangkis minat klub lain. Strategi ini bertujuan untuk menghargai dedikasi pemain berusia 26 tahun tersebut sambil semakin meningkatkan nilai pasarnya.
Meskipun klub-klub elite Premier League seperti Arsenal, Chelsea, dan Manchester United terus memantau "Spider," Alvarez diyakini lebih memilih tetap di Spanyol. Laporan menyebutkan bahwa jika ia meninggalkan Metropolitano, Barcelona akan menjadi destinasi pilihannya. Namun, Atleti memiliki posisi tawar yang kuat karena striker tersebut masih terikat kontrak hingga 2030.
Untuk menutup kesenjangan, Barcelona kemungkinan harus melepas beberapa pemain bintang untuk menyeimbangkan keuangan mereka. Tanpa perubahan signifikan dalam kondisi ekonomi mereka, mencocokkan harga permintaan €200 juta tetap menjadi tugas yang mustahil di bawah peraturan batas gaji yang ketat di La Liga. Untuk saat ini, transfer ini tetap menjadi impian bagi Blaugrana daripada kenyataan olahraga.
Simeone membela Alvarez
"Julian adalah pemain yang terikat kontrak dengan Atletico Madrid dan dia merasa bahagia," kata Enrique Cerezo kepada stasiun televisi Mesir Win Win saat ditanya tentang spekulasi terkait Catalonia. "Tidak ada pihak dari Barcelona yang secara resmi menghubungi kami mengenai penandatanganan kontrak dengannya, dan itulah intinya."
Diego Simeone juga telah secara terbuka mendukung penyerang tersebut, terutama setelah penurunan performa mencetak golnya. "Benarkah? Apakah Anda benar-benar bertanya itu kepada saya?" Simeone membalas dengan tegas kepada wartawan yang mempertanyakan produktivitas sang pemain Argentina. "Kenyataannya, Julian Alvarez berbicara untuk dirinya sendiri, karena nama besarnya, otoritas yang dimilikinya, dan karier yang telah ia bangun, bukan?"
Kagum terhadap Alvarez juga merambah ke ruang ganti Barcelona, di mana rekan setim potensialnya sudah mulai memuji kemampuannya. "Dia pemain hebat; bagi saya, dia salah satu striker terbaik di dunia," kata bek Barcelona Ronald Araujo baru-baru ini. "Kamu bisa melihat kualitas yang dia miliki."
Penghargaan tinggi dari rekan-rekannya menyoroti mengapa klub Catalan begitu putus asa untuk mendapatkan tanda tangannya. Namun, dengan Simeone tetap percaya sepenuhnya pada rekan senegaranya dan Cerezo menolak bernegosiasi, jalan menuju transfer masih dipenuhi rintangan yang bahkan pemain sekelas Alvarez pun mungkin kesulitan untuk melewatinya.
Persiapan untuk masa percobaan
Alvarez akan berusaha membungkam para kritikusnya dan membenarkan biaya transfernya yang fantastis saat Atleti kembali beraksi. Fokus tetap pada meraih trofi di bawah asuhan Simeone, dengan serangkaian pertandingan krusial di La Liga dan kompetisi Eropa yang akan datang.
Bagi Barcelona,
fokus beralih ke manajemen klub. Klub harus menghadapi pemilihan umum yang akan datang dan menuntaskan beberapa kesepakatan sponsor untuk memperkuat posisi finansial mereka menjelang jendela transfer musim panas.
Sementara Barca bersiap untuk pertandingan kandang melawan Levante pada Minggu, Los Rojiblancos dijadwalkan menghadapi Espanyol di La Liga sehari sebelumnya. Mereka kemudian akan bermain di leg kedua playoff babak 16 besar Liga Champions melawan Club Brugge pekan depan. Di leg pertama, Atleti harus puas dengan hasil imbang 3-3, dengan Alvarez mencetak gol pembuka.
