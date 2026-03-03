AFP
Diterjemahkan oleh
Barcelona mendapat kenaikan batas gaji yang signifikan, namun masih jauh di bawah anggaran Real Madrid setelah batas gaji baru La Liga diumumkan
Real Madrid tetap memegang dominasi finansial di La Liga.
Menurut data terbaru yang diterbitkan oleh La Liga, Madrid tetap menjadi pemimpin tak terbantahkan dalam hal kemampuan belanja. Klub ini tetap mempertahankan batas gaji sebesar €761 juta, angka yang tetap stabil sejak awal musim. Kekuatan finansial yang luar biasa ini memungkinkan klub ibu kota untuk beroperasi di pasar transfer dengan kebebasan yang tak tertandingi, memastikan mereka dapat mempertahankan salah satu skuad termahal dan paling kompetitif di dunia sepak bola.
- Getty Images Sport
Barcelona menunjukkan tanda-tanda pemulihan keuangan yang stabil.
Angka-angka terbaru membawa angin segar bagi Barcelona, yang melihat batas pengeluaran mereka meningkat dari €351 juta pada September menjadi €432,8 juta pada Maret ini. Kenaikan sebesar €81,5 juta ini sebagian besar disebabkan oleh kembalinya klub ke Camp Nou, yang telah menghasilkan aliran pendapatan yang vital. Kemajuan ini menunjukkan bahwa Barcelona secara bertahap kembali ke kondisi keuangan normal setelah bertahun-tahun menghadapi pembatasan ketat dan ketidakpastian ekonomi.
Namun, meskipun tren optimis ini, klub masih berada dalam keadaan berlebihan, artinya gaji aktual mereka - diperkirakan melebihi €500 juta - masih melebihi batas yang ditetapkan oleh liga. Akibatnya, Blaugrana harus terus beroperasi di bawah aturan transfer yang ketat, seperti klausul reinvestasi 50% atau 60%, hingga mereka dapat sepenuhnya menutup kesenjangan antara pendapatan dan pengeluaran mereka. Pembukaan penuh stadion mereka tetap menjadi tonggak terakhir yang diperlukan untuk lepas dari belenggu keuangan yang terus-menerus ini.
Klub-klub papan atas mengalami peningkatan pengeluaran secara kolektif.
Sebelas klub, termasuk Athletic Club, Valencia, dan Girona, berhasil menaikkan batas gaji mereka, mencerminkan tren kenaikan umum dalam ekonomi liga. Pertumbuhan kolektif ini menunjukkan bahwa klub-klub Spanyol menemukan cara untuk mengoptimalkan hak komersial dan pendapatan hari pertandingan mereka meskipun dalam kondisi ekonomi global yang menantang.
Sementara itu, Atletico Madrid tetap kokoh di posisi ketiga dengan batas €336 juta, meningkat hampir €10 juta. Kenaikan ini bagi Rojiblancos mengikuti jendela transfer musim dingin yang proaktif, yang ditandai dengan kedatangan Ademola Lookman yang bergengsi. Di sisi lain, klub-klub historis seperti Sevilla terus mengalami kesulitan, dengan batas mereka terpuruk di angka €22 juta, menggambarkan liga dengan dua kecepatan di mana kesenjangan finansial antara klub elit dan sisanya terus melebar.
- Getty Images Sport
Memahami mekanisme batas gaji
Batasan Biaya Skuad mewakili jumlah maksimum yang dapat dihabiskan oleh sebuah klub untuk skuad "terdaftar" mereka, termasuk pemain, pelatih kepala, dan staf kebugaran. Angka ini dihitung dengan mengurangkan biaya struktural dan pembayaran utang dari pendapatan total klub, yang berasal dari hak siar TV, pemasaran, dan penjualan tiket. Batasan ini tetap berada di bawah pengawasan ketat dan persetujuan akhir dari Badan Validasi Internal La Liga.
Jika sebuah klub menutup musim dengan defisit pengeluaran, mereka akan menghadapi pembatasan segera dalam mendaftarkan pemain baru atau memperbarui kontrak yang ada. Kontrol ekonomi liga dirancang untuk memastikan keberlanjutan jangka panjang sepak bola Spanyol dengan mencegah klub menghabiskan uang yang tidak mereka miliki. Meskipun sistem ini dikritik karena terlalu kaku, sistem ini secara efektif telah mencegah jenis kebangkrutan finansial yang sebelumnya mengancam banyak institusi bersejarah di divisi pertama dan kedua Spanyol.
Iklan