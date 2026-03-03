Angka-angka terbaru membawa angin segar bagi Barcelona, yang melihat batas pengeluaran mereka meningkat dari €351 juta pada September menjadi €432,8 juta pada Maret ini. Kenaikan sebesar €81,5 juta ini sebagian besar disebabkan oleh kembalinya klub ke Camp Nou, yang telah menghasilkan aliran pendapatan yang vital. Kemajuan ini menunjukkan bahwa Barcelona secara bertahap kembali ke kondisi keuangan normal setelah bertahun-tahun menghadapi pembatasan ketat dan ketidakpastian ekonomi.

Namun, meskipun tren optimis ini, klub masih berada dalam keadaan berlebihan, artinya gaji aktual mereka - diperkirakan melebihi €500 juta - masih melebihi batas yang ditetapkan oleh liga. Akibatnya, Blaugrana harus terus beroperasi di bawah aturan transfer yang ketat, seperti klausul reinvestasi 50% atau 60%, hingga mereka dapat sepenuhnya menutup kesenjangan antara pendapatan dan pengeluaran mereka. Pembukaan penuh stadion mereka tetap menjadi tonggak terakhir yang diperlukan untuk lepas dari belenggu keuangan yang terus-menerus ini.