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Frenkie de JongGetty Images

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Barcelona Menanti Persetujuan De Jong atas Keputusan Sulit

LaLiga
Barcelona
F. de Jong
Netherlands
Spanyol
Belanda

Klub Barcelona akan memulai musim baru tanpa bintang asal Belanda mereka, Frenkie de Jong, meski klub masih perlu memastikan tingkat keparahan cedera lututnya serta perkiraan durasi absennya. 

Klub Catalan itu menunggu kepulangan pemain Belanda tersebut dari masa liburnya untuk memperoleh diagnosis final, namun indikasi saat ini tidak tampak menggembirakan.

Surat kabar "Sport" menyebutkan bahwa jika keseriusan cedera itu terkonfirmasi, maka niat Barcelona adalah mendaftarkan pemain tersebut ke dalam daftar absen jangka panjang, guna menyediakan ruang lebih besar dalam batas gaji tim utama, sebuah langkah yang harus dilakukan dengan persetujuan pemain itu sendiri. 

Terdapat kondisi ketidakpuasan di dalam Barcelona akibat cara penanganan urusan ini oleh timnas Belanda dan sang pemain, dan klub ingin menuntaskan persoalan tersebut secara final pekan ini.

  • Frenkie de JongGetty

    Masa Absen De Jong Bisa Melebihi 4 Bulan

    De Jong kembali dari Piala Dunia dengan cedera lutut yang serius, setelah menurut sejumlah laporan ia terpaksa memaksakan diri dan tampil dalam beberapa pertandingan terakhir bersama timnas negaranya. 

    Selama masa liburnya, gelandang tersebut memutuskan untuk menuju kota olahraga milik klub, di mana ia menjalani pemeriksaan menyeluruh dan mendetail oleh tim medis untuk memastikan sifat cederanya.

    Pemeriksaan pun telah dilakukan, dan perkiraan awal mengindikasikan bahwa masa absennya bisa melampaui 4 bulan.

    Dalam skenario ini, Barcelona akan mengambil opsi absen jangka panjang, jika dipastikan bahwa sang pemain tidak akan siap, paling tidak, sebelum Desember mendatang. 

    Klub Katalan itu akan mendapatkan kompensasi dari FIFA, yang bisa melampaui dua juta euro akibat cedera tersebut, serta akan bisa memanfaatkan bagian proporsional dari gaji pemain hingga ia kembali masuk skuad tim.

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  • barcelona-frenkie-de-jong(C)Getty Images

    Apakah Barcelona Berniat Merekrut Gelandang Baru?

    Gaji De Jong tergolong salah satu yang tertinggi di dalam tim, sesuatu yang akan memungkinkan klub membebaskan dana penting yang bisa dimanfaatkan untuk mendaftarkan pemain lain.

    De Jong diperkirakan akan kembali ke latihan tim pada pekan ini, tetapi ia tidak akan mengikuti latihan bersama secara normal, dan ia juga tidak akan ikut ke pemusatan latihan tim di Inggris. 

    Barcelona perlu mengumumkan durasi absennya dan cara pemulihannya, dalam situasi yang menjadi pukulan telak bagi proyek baru sang pelatih Hans Flick.

    Flick menganggap absennya pemain internasional Belanda itu sebagai kemunduran besar, mengingat ia merupakan salah satu elemen utama dalam susunan pemainnya.

    Di sisi lain, Barcelona tidak berniat merekrut gelandang baru, karena manajemen menilai posisi ini sudah tertutup dengan baik, dan lebih memilih memberi kesempatan kepada para pemain yang mampu menjalankan peran gelandang jangkar di depan lini pertahanan.

    Marc Bernal muncul sebagai alternatif paling menonjol yang tersedia, dan peluang ini bisa menjadi titik tolak sesungguhnya bagi pemain muda yang telah mendapatkan kepercayaan besar dari Flick sejak kedatangannya ke klub. 

    Adapun cedera De Jong tidak akan memengaruhi situasi Marc Casado, karena klub masih mempelajari tawaran-tawaran yang diajukan untuk pemain akademi tersebut dengan tujuan mencapai kesepakatan transfer yang sesuai bagi semua pihak.

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