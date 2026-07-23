Barcelona Menanti Persetujuan De Jong atas Keputusan Sulit

Klub Barcelona akan memulai musim baru tanpa bintang asal Belanda mereka, Frenkie de Jong, meski klub masih perlu memastikan tingkat keparahan cedera lututnya serta perkiraan durasi absennya.

Klub Catalan itu menunggu kepulangan pemain Belanda tersebut dari masa liburnya untuk memperoleh diagnosis final, namun indikasi saat ini tidak tampak menggembirakan.

Surat kabar "Sport" menyebutkan bahwa jika keseriusan cedera itu terkonfirmasi, maka niat Barcelona adalah mendaftarkan pemain tersebut ke dalam daftar absen jangka panjang, guna menyediakan ruang lebih besar dalam batas gaji tim utama, sebuah langkah yang harus dilakukan dengan persetujuan pemain itu sendiri.

Terdapat kondisi ketidakpuasan di dalam Barcelona akibat cara penanganan urusan ini oleh timnas Belanda dan sang pemain, dan klub ingin menuntaskan persoalan tersebut secara final pekan ini.