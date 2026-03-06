Barcelona memulai pembicaraan perpanjangan kontrak dengan bek senior, dengan tawaran kontrak berdurasi dua tahun

Barcelona telah secara resmi membuka pembicaraan dengan Christensen mengenai kontrak baru. Pemain berusia 29 tahun ini bergabung dengan klub secara gratis dari Chelsea pada 2022 dan telah menjadi sosok yang dapat diandalkan di ruang ganti, meskipun saat ini sedang absen karena cedera.

Direktur olahraga Deco baru-baru ini bertemu dengan perwakilan pemain, Simon Oliveira, untuk mengajukan proposal resmi. Dengan kontrak Christensen yang akan berakhir pada 30 Juni, klub bergerak cepat untuk menghindari kehilangan dia secara gratis bersama rekan setim seperti Robert Lewandowski.