CD Guadalajara v FC Barcelona - Copa del ReyGetty Images Sport
Yosua Arya

Diterjemahkan oleh

Barcelona memulai pembicaraan perpanjangan kontrak dengan bek senior, dengan tawaran kontrak berdurasi dua tahun

Barcelona telah resmi memulai negosiasi untuk memperpanjang masa tinggal Andreas Christensen di Camp Nou. Pemain internasional Denmark ini akan habis kontraknya pada musim panas ini, dan klub berupaya keras untuk memastikan masa depannya meskipun ada kekhawatiran terkait cedera yang dialaminya.

  • Blaugrana bergerak untuk merekrut bek asal Denmark.

    Barcelona telah secara resmi membuka pembicaraan dengan Christensen mengenai kontrak baru. Pemain berusia 29 tahun ini bergabung dengan klub secara gratis dari Chelsea pada 2022 dan telah menjadi sosok yang dapat diandalkan di ruang ganti, meskipun saat ini sedang absen karena cedera.

    Direktur olahraga Deco baru-baru ini bertemu dengan perwakilan pemain, Simon Oliveira, untuk mengajukan proposal resmi. Dengan kontrak Christensen yang akan berakhir pada 30 Juni, klub bergerak cepat untuk menghindari kehilangan dia secara gratis bersama rekan setim seperti Robert Lewandowski.

  • FC Barcelona Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1Getty Images Sport

    Syarat-syarat perjanjian baru

    Raksasa Catalan telah mengajukan perpanjangan kontrak dua tahun, meskipun kesepakatan ini mencerminkan realitas keuangan klub yang ketat. Gaji yang diusulkan jauh lebih rendah dari penghasilan saat ini, karena Barcelona terus memangkas pengeluaran gaji, menurut Mundo Deportivo.

    Christensen dan keluarganya telah menetap di Catalonia dan prioritasnya adalah tetap bersama Blaugrana. Namun, sang bek kini harus memutuskan apakah akan menerima pemotongan gaji atau menjajaki peluang yang lebih menguntungkan di Eropa atau Liga Pro Saudi.

  • Aset serbaguna untuk Flick

    Hierarki klub tetap yakin akan nilai Christensen berkat fleksibilitas taktisnya. Di bawah asuhan Hansi Flick, pemain Denmark ini dianggap sebagai anggota skuad yang vital, mampu memberikan perlindungan elit baik sebagai bek tengah maupun dalam peran gelandang bertahan.

    Meskipun beberapa klub top Eropa memantau situasinya, Christensen bertekad untuk membuktikan kebugarannya sebelum musim berakhir. Ia ingin menunjukkan kepada Flick bahwa ia tetap menjadi pemain level tinggi yang mampu memimpin barisan pertahanan muda.

  • FC Barcelona v Atletico de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Perlombaan melawan waktu untuk kebugaran

    Mantan pemain Chelsea saat ini fokus pada pemulihan dari cedera ligamen yang dialaminya pada akhir tahun lalu agar dapat berperan di akhir musim. Dia diperkirakan akan kembali beraksi pada akhir April atau awal Mei. Musim ini, dia hanya tampil dalam 17 pertandingan di semua kompetisi, mencetak satu gol.

    Barcelona saat ini memimpin klasemen La Liga, unggul empat poin dari rival abadinya, Real Madrid. Blaugrana akan bertandang ke markas Athletic Club sebelum menghadapi leg pertama babak 16 besar Liga Champions melawan Newcastle United pekan depan.

