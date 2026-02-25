Goal.com
Barcelona memberikan tanggapan lucu terhadap pengakuan Komite Wasit Spanyol mengenai kesalahan VAR dalam gol kemenangan Girona melawan pemimpin klasemen La Liga

Perburuan gelar juara Liga Spanyol kembali mengalami perkembangan dramatis di luar lapangan setelah Komite Wasit Spanyol (CTA) secara resmi mengakui bahwa gol krusial yang dicetak melawan Barcelona seharusnya tidak sah. Selama kekalahan mengejutkan Barcelona 2-1 dari Girona di Montilivi pada 16 Februari, Fran Beltran mencetak gol penentu pada menit ke-86 yang membuat raksasa Catalan itu marah. Pihak klub dan para pendukungnya sama-sama yakin bahwa Jules Kounde telah dilanggar dalam proses gol tersebut, dan dugaan tersebut kini telah dikonfirmasi oleh otoritas sepak bola dengan cara yang spektakuler.

  • Kegagalan VAR telah dikonfirmasi.

    Dalam langkah langka untuk transparansi publik, CTA dan Federasi Sepak Bola Spanyol (RFEF) mengeluarkan pernyataan bersama yang mengonfirmasi bahwa Claudio Echeverri, pemain pinjaman Manchester City, memang melakukan pelanggaran sebelum gol kemenangan. Pernyataan tersebut menjelaskan: "Dalam duel individu di luar area penalti, seorang penyerang Girona menginjak kaki seorang bek Barcelona dengan stud sepatunya sebelum mengoper bola kepada rekan setimnya. VAR meninjau seluruh fase serangan dan, mengingat insiden tersebut terbuka untuk interpretasi wasit, mempertahankan keputusan di lapangan dan mengesahkan gol tersebut."

  • FBL-ESP-LIGA-GIRONA-BARCELONAAFP

    Serangan cerdik Barcelona di media sosial

    Barcelona tidak akan membiarkan pengakuan tersebut berlalu begitu saja, terutama mengingat taruhannya yang tinggi dalam persaingan gelar. Melalui saluran media sosial resmi mereka, klub tersebut menyampaikan kritik tajam yang tepat waktu terhadap standar wasit di Spanyol. Setelah RFEF mengklarifikasi bahwa gol tersebut merupakan kesalahan, akun resmi klub memposting: "Mengakui kesalahan adalah langkah besar. Menghindarinya adalah langkah berikutnya." 

    Analisis CTA terhadap insiden tersebut sangat mendetail, mengutip ketentuan hukum permainan untuk menjelaskan di mana wasit pada malam itu melakukan kesalahan. Komite tersebut mencatat: "'Pasal 12: Pelanggaran dan Perilaku Tidak Pantas' menjelaskan bahwa tendangan sembrono merupakan pelanggaran dan layak mendapat peringatan. Merebut bola tidak membebaskan pemain dari melakukan pelanggaran. Jika seorang pemain menginjak lawan dengan kekuatan berlebihan, hal itu harus dikenakan sanksi. Menurut CTA RFEF, penyerang Girona menghalangi pertahanan lawan, dan pelanggaran tersebut harus dikenakan hukuman pelanggaran dan kartu kuning. VAR harus intervensi, karena ini melibatkan kesalahan yang jelas dan nyata, dan menyarankan wasit untuk mengubah keputusan."

  • Ketegangan yang semakin meningkat dengan RFEF

    Hanya beberapa hari sebelum kekalahan telak di Girona, Barcelona secara resmi mengajukan keluhan kepada RFEF terkait beberapa ketidakkonsistenan, terutama gol Pau Cubarsi yang dianulir selama semifinal Copa del Rey melawan Atletico Madrid. Keputusan tersebut diambil setelah tinjauan VAR yang memakan waktu tujuh menit, yang akhirnya menyatakan gol tersebut offside, semakin memperkuat rasa ketidakadilan klub.

    Meskipun para penggemar dan dewan klub bersuara keras, manajer Hansi Flick berusaha tetap tenang setelah kekalahan tersebut. Meskipun ada bukti jelas pelanggaran terhadap Kounde, pelatih asal Jerman itu mengatakan dia tidak ingin menggunakannya sebagai alasan, jujur mengakui bahwa para pemainnya kesulitan menemukan ritme permainan di Montilivi. Namun, winger Raphinha lebih blak-blakan, menyarankan bahwa Barcelona bermain dengan aturan yang berbeda dibandingkan rival mereka setelah kekalahan tersebut sementara waktu memungkinkan Real Madrid untuk menyalip mereka di klasemen.

  • FC Barcelona v Levante UD - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Perburuan gelar La Liga semakin memanas

    Beruntung bagi Blaugrana, kesalahan wasit tidak membuat mereka tergeser dari posisi teratas untuk waktu yang lama. Tim asuhan Flick berhasil melewati laga berikutnya dengan gemilang, merebut kembali puncak klasemen setelah mengalahkan Levante 3-0 di Camp Nou. Kemenangan tersebut, ditambah dengan terputusnya rekor delapan kemenangan beruntun Real Madrid oleh Osasuna, telah mengembalikan kepercayaan diri Barca menjelang jadwal akhir musim yang padat.

    Dengan 13 pertandingan tersisa di kompetisi domestik, margin kesalahan sangat tipis. Barcelona saat ini mengumpulkan 61 poin, unggul tipis satu poin dari Los Blancos. Kesalahan VAR yang diakui menjadi latar belakang tegang bagi apa yang tampaknya akan menjadi penutup musim yang bersejarah, dengan kedua raksasa sepak bola dijadwalkan bertanding dalam laga Clasico besar yang berpotensi menentukan gelar di Camp Nou pada awal Mei.

