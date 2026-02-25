Barcelona memberikan tanggapan lucu terhadap pengakuan Komite Wasit Spanyol mengenai kesalahan VAR dalam gol kemenangan Girona melawan pemimpin klasemen La Liga

Barcelona tidak akan membiarkan pengakuan tersebut berlalu begitu saja, terutama mengingat taruhannya yang tinggi dalam persaingan gelar. Melalui saluran media sosial resmi mereka, klub tersebut menyampaikan kritik tajam yang tepat waktu terhadap standar wasit di Spanyol. Setelah RFEF mengklarifikasi bahwa gol tersebut merupakan kesalahan, akun resmi klub memposting: "Mengakui kesalahan adalah langkah besar. Menghindarinya adalah langkah berikutnya."

Analisis CTA terhadap insiden tersebut sangat mendetail, mengutip ketentuan hukum permainan untuk menjelaskan di mana wasit pada malam itu melakukan kesalahan. Komite tersebut mencatat: "'Pasal 12: Pelanggaran dan Perilaku Tidak Pantas' menjelaskan bahwa tendangan sembrono merupakan pelanggaran dan layak mendapat peringatan. Merebut bola tidak membebaskan pemain dari melakukan pelanggaran. Jika seorang pemain menginjak lawan dengan kekuatan berlebihan, hal itu harus dikenakan sanksi. Menurut CTA RFEF, penyerang Girona menghalangi pertahanan lawan, dan pelanggaran tersebut harus dikenakan hukuman pelanggaran dan kartu kuning. VAR harus intervensi, karena ini melibatkan kesalahan yang jelas dan nyata, dan menyarankan wasit untuk mengubah keputusan."