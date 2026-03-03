Getty Images Sport
Barcelona kembali mengalami cedera yang mengganggu saat Jules Kounde harus ditarik keluar lebih awal dalam pertandingan melawan Atletico Madrid, sementara persaingan gelar La Liga semakin memanas
Cedera: Kounde terpaksa ditarik keluar lebih awal dalam pertandingan melawan Atletico.
Barcelona memasuki laga krusial di Camp Nou dengan target comeback historis melawan Atletico Madrid, setelah menderita kekalahan telak 4-0 di leg pertama semifinal Copa del Rey. Namun, misi mereka semakin berat setelah insiden terjadi tak lama setelah upaya pertahanan di sayap kanan. Kounde langsung terjatuh ke lapangan, memegang betis kanannya dengan raut wajah frustrasi yang jelas. Flick, menyadari seriusnya situasi, tidak membuang waktu untuk memanggil Alejandro Balde untuk pemanasan. Tim medis klub, dipimpin oleh Dr. Ricard Pruna, segera menangani mantan pemain Sevilla itu di lapangan, tetapi keputusan segera diambil: Kounde tidak dalam kondisi untuk melanjutkan pertandingan.
Perombakan taktik pertahanan untuk Hansi Flick
Kehilangan mendadak Kounde memaksa Flick untuk melakukan penyesuaian taktis secara mendadak. Setelah memulai pertandingan dengan Joao Cancelo di sisi kiri barisan belakang, pelatih asal Jerman itu memindahkan pemain internasional Portugal tersebut ke posisi bek kanan yang lebih alami baginya untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan Kounde. Balde dimasukkan untuk mengisi sisi kiri, langkah yang memberikan lebar alami yang lebih baik tetapi kurang memiliki ketahanan defensif yang ditawarkan Kounde dalam transisi. Sebelum pertandingan bahkan mulai menemukan ritmenya, komentar pra-pertandingan manajer tentang disiplin taktis diuji hingga batasnya. Departemen medis kini akan melakukan serangkaian tes untuk menentukan tingkat keparahan cedera betis Kounde, namun tanda-tanda awal menunjukkan ia mungkin akan absen untuk sementara waktu di ruang perawatan bersama beberapa bintang tim utama lainnya.
Daftar cedera Barcelona yang semakin panjang
Kounde bergabung dengan ruang perawatan yang sudah penuh di Barcelona, yang mulai terlihat seperti hambatan besar dalam perburuan trofi mereka. Raksasa Catalan tersebut sudah kehilangan Eric Garcia yang diskors untuk laga melawan Atletico, sementara pemain yang cedera jangka panjang seperti Gavi dan Andreas Christensen tetap tidak tersedia. Flick juga harus beradaptasi tanpa gelandang pengatur serangan Frenkie de Jong dan striker andalan Robert Lewandowski. Penyerang Polandia tersebut mendekati kembalinya, namun ia akan diwajibkan mengenakan masker pelindung jika tampil melawan Athletic Club akhir pekan ini setelah mengalami patah tulang wajah saat melawan Villarreal.
Akumulasi cedera di posisi kunci memberikan tekanan besar pada kedalaman skuad Barcelona. Dengan pertandingan krusial di La Liga dan Eropa yang datang bertubi-tubi, Flick akan sangat berharap mendapatkan kabar baik mengenai jadwal pemulihan Kounde. Saat ini, fokus tetap pada lapangan, di mana barisan belakang yang dadakan harus bertahan melawan salah satu serangan paling mematikan di liga. Seiring persaingan gelar semakin memanas, cedera individu ini mulai terasa seperti narasi utama dalam kampanye Barcelona, menguji ketahanan klub yang bertekad kembali ke puncak sepak bola.
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Barcelona?
Setelah menyelesaikan pertandingan Copa del Rey melawan Atletico Madrid, Barcelona berencana memanfaatkan peluang emas yang diberikan oleh rival mereka, Real Madrid, setelah kekalahan Real Madrid dalam pertandingan melawan Getafe. Barcelona akan bertandang ke markas Athletic Club pada Sabtu mendatang dalam laga La Liga, dengan target memperkuat posisi mereka dalam perburuan gelar. Barcelona saat ini memimpin klasemen dengan 64 poin, unggul empat poin dari Real Madrid, dan tim asuhan Flick bertekad mempertahankan keunggulan ini saat musim memasuki fase krusial.
