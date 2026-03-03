Kounde bergabung dengan ruang perawatan yang sudah penuh di Barcelona, yang mulai terlihat seperti hambatan besar dalam perburuan trofi mereka. Raksasa Catalan tersebut sudah kehilangan Eric Garcia yang diskors untuk laga melawan Atletico, sementara pemain yang cedera jangka panjang seperti Gavi dan Andreas Christensen tetap tidak tersedia. Flick juga harus beradaptasi tanpa gelandang pengatur serangan Frenkie de Jong dan striker andalan Robert Lewandowski. Penyerang Polandia tersebut mendekati kembalinya, namun ia akan diwajibkan mengenakan masker pelindung jika tampil melawan Athletic Club akhir pekan ini setelah mengalami patah tulang wajah saat melawan Villarreal.

Akumulasi cedera di posisi kunci memberikan tekanan besar pada kedalaman skuad Barcelona. Dengan pertandingan krusial di La Liga dan Eropa yang datang bertubi-tubi, Flick akan sangat berharap mendapatkan kabar baik mengenai jadwal pemulihan Kounde. Saat ini, fokus tetap pada lapangan, di mana barisan belakang yang dadakan harus bertahan melawan salah satu serangan paling mematikan di liga. Seiring persaingan gelar semakin memanas, cedera individu ini mulai terasa seperti narasi utama dalam kampanye Barcelona, menguji ketahanan klub yang bertekad kembali ke puncak sepak bola.