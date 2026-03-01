Barcelona dilanda pukulan cedera yang parah menjelang leg kedua semifinal Copa del Rey yang krusial melawan Atletico Madrid

Klub tersebut mengeluarkan pernyataan medis resmi pada Minggu sore yang mengungkap detail mengkhawatirkan mengenai cedera tersebut. Menurut laporan, mantan pemain Bayern Munich tersebut mengalami benturan serius selama pertandingan melawan Villarreal, yang mengakibatkan patah tulang. Diagnosis tersebut secara efektif mengeliminasinya dari pertandingan tengah pekan mendatang dan berpotensi dari pertandingan-pertandingan selanjutnya, tergantung pada kecepatan pemulihannya dan kebutuhan akan tindakan pencegahan.

Klub mengatakan: "Pemain tim utama Robert Lewandowski mengalami cedera dalam pertandingan kemarin melawan Villarreal. Tes yang dilakukan hari ini mendiagnosis patah tulang pada bagian dalam orbit mata kiri. Pemain tersebut akan absen dalam pertandingan Selasa melawan Atletico Madrid."