Getty Images
Diterjemahkan oleh
Barcelona dilanda pukulan cedera yang parah menjelang leg kedua semifinal Copa del Rey yang krusial melawan Atletico Madrid
Lewandowski mengalami cedera dalam pertandingan melawan Villarreal.
Penyerang senior tersebut mengalami cedera selama pertandingan liga Barcelona melawan Villarreal pada Sabtu. Setelah menjalani pemeriksaan medis pada Minggu pagi, tim medis klub mengungkap tingkat keparahan cedera tersebut, yang akan membuat pemain internasional Polandia itu absen selama pekan krusial bagi musim klub. Kehilangan penyerang utama mereka meninggalkan kekosongan besar di lini depan Barcelona menjelang kedatangan tim asuhan Diego Simeone.
- Getty Images
Barcelona mengonfirmasi cedera Lewandowski.
Klub tersebut mengeluarkan pernyataan medis resmi pada Minggu sore yang mengungkap detail mengkhawatirkan mengenai cedera tersebut. Menurut laporan, mantan pemain Bayern Munich tersebut mengalami benturan serius selama pertandingan melawan Villarreal, yang mengakibatkan patah tulang. Diagnosis tersebut secara efektif mengeliminasinya dari pertandingan tengah pekan mendatang dan berpotensi dari pertandingan-pertandingan selanjutnya, tergantung pada kecepatan pemulihannya dan kebutuhan akan tindakan pencegahan.
Klub mengatakan: "Pemain tim utama Robert Lewandowski mengalami cedera dalam pertandingan kemarin melawan Villarreal. Tes yang dilakukan hari ini mendiagnosis patah tulang pada bagian dalam orbit mata kiri. Pemain tersebut akan absen dalam pertandingan Selasa melawan Atletico Madrid."
Masalah personel yang semakin memburuk bagi Flick
Kehilangan Lewandowski menjadi mimpi buruk taktis bagi staf pelatih Barcelona. Ketinggalan 4-0 dari leg pertama di Madrid, tim Catalan membutuhkan penampilan serangan yang sempurna untuk tetap bertahan dalam kompetisi. Fisik dan ketajaman Lewandowski dalam mencetak gol diharapkan menjadi kunci dalam upaya comeback. Kini, Flick harus beralih ke opsi serangan muda atau mengubah formasi taktisnya secara keseluruhan untuk mencetak empat gol yang dibutuhkan hanya untuk menyamakan skor agregat.
Meskipun mengalami pukulan berat, masih ada rasa pantang menyerah di dalam klub. Presiden Joan Laporta secara terbuka mendukung skuad untuk menciptakan keajaiban di Spotify Camp Nou, mengutip frustrasi baru-baru ini sebagai bahan bakar untuk semangat. "Saya yakin sepenuhnya pada comeback: gol yang dibatalkan dan sah melawan Cubarsi akan memotivasi para pemain," kata Laporta.
- AFP
Mencari pahlawan di tim
Kehilangan Lewandowski menambah daftar kekhawatiran yang semakin panjang bagi Barcelona, yang telah kesulitan menjaga konsistensi dalam beberapa pekan terakhir. Dengan pemain utama absen, tekanan kini beralih ke pemain seperti Pedri dan talenta muda klub untuk mengisi kekosongan tersebut. Pedri baru-baru ini menjadi sumber optimisme bagi para pendukung Barcelona, dengan penampilannya menunjukkan bahwa ia siap mengambil peran kepemimpinan yang lebih besar dalam situasi krusial. Gelandang andalan ini harus tampil kreatif di level terbaiknya untuk menembus pertahanan Atletico yang pasti akan bertahan dalam dan melindungi keunggulan empat gol mereka.
Iklan