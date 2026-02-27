Barcelona diberitahu bahwa mereka harus 'sempurna' untuk mengalahkan Newcastle, karena direktur Deco ingin mengulang kemenangan Liga Champions sebelumnya melawan tim Eddie Howe

Kemenangan 2-1 di Tyneside pada awal musim ini menjadi tolok ukur emas bagi tim Barcelona saat mereka berusaha untuk kembali menjadi kekuatan dominan di Eropa. Meninjau kembali perjalanan musim ini, ia menyoroti bahwa meskipun tim telah menunjukkan kilasan kehebatan melawan tim-tim elit Eropa, mereka harus menghindari kelengahan di babak kedua yang merugikan mereka dalam pertandingan-pertandingan besar melawan tim seperti PSG.

"Pertandingan melawan Newcastle merupakan salah satu penampilan terbaik kami sepanjang musim, baik dari segi pertahanan, serangan, maupun penguasaan permainan. Melawan PSG kami juga bermain baik, meskipun di babak kedua level permainan kami menurun. Pertandingan di Newcastle sempurna, dan itu berarti jika kami ingin lolos, kami harus melakukannya dengan sempurna. Ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit melawan salah satu basis penggemar terbaik di dunia, yang memberikan tekanan besar dan energi kepada para pemain," kata Deco dalam analisanya tentang hasil undian.