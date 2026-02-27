Getty Images Sport
Barcelona diberitahu bahwa mereka harus 'sempurna' untuk mengalahkan Newcastle, karena direktur Deco ingin mengulang kemenangan Liga Champions sebelumnya melawan tim Eddie Howe
Deco sangat menyadari suasana di St James' Park.
Kedua tim telah bertemu sebelumnya pada fase liga musim ini, dengan Barcelona keluar sebagai pemenang tipis, namun sang direktur meyakini bahwa taruhannya kini telah meningkat secara signifikan pada fase krusial kompetisi elite Eropa. Mantan pemain internasional Portugal itu menolak menyebut pertemuan ini sebagai keberuntungan, meskipun raksasa Catalan berhasil menghindari tim-tim besar Eropa. Sebaliknya, Deco menekankan disiplin taktis dan intensitas yang diperlukan untuk mengalahkan tim Eddie Howe dalam dua leg. Pihak Blaugrana menyadari atmosfer yang menanti mereka di St James' Park, yang telah menjadi benteng bagi The Magpies pada malam-malam Eropa.
Barcelona sedang mengejar cetak biru yang sempurna.
Kemenangan 2-1 di Tyneside pada awal musim ini menjadi tolok ukur emas bagi tim Barcelona saat mereka berusaha untuk kembali menjadi kekuatan dominan di Eropa. Meninjau kembali perjalanan musim ini, ia menyoroti bahwa meskipun tim telah menunjukkan kilasan kehebatan melawan tim-tim elit Eropa, mereka harus menghindari kelengahan di babak kedua yang merugikan mereka dalam pertandingan-pertandingan besar melawan tim seperti PSG.
"Pertandingan melawan Newcastle merupakan salah satu penampilan terbaik kami sepanjang musim, baik dari segi pertahanan, serangan, maupun penguasaan permainan. Melawan PSG kami juga bermain baik, meskipun di babak kedua level permainan kami menurun. Pertandingan di Newcastle sempurna, dan itu berarti jika kami ingin lolos, kami harus melakukannya dengan sempurna. Ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit melawan salah satu basis penggemar terbaik di dunia, yang memberikan tekanan besar dan energi kepada para pemain," kata Deco dalam analisanya tentang hasil undian.
Menghadapi intensitas Liga Premier
Meskipun Newcastle saat ini berada di posisi tengah klasemen Premier League, Deco dengan cepat menampik spekulasi bahwa Barcelona mendapat undian yang menguntungkan. Direktur olahraga tersebut mempertahankan nada hormat sepanjang evaluasinya terhadap lawan Inggris, menyoroti kesulitan atmosfer saat bermain di Tyneside. Meskipun beberapa orang mungkin bercanda bahwa kehadiran Ivan Rakitic dalam undian membawa keberuntungan bagi klub lamanya, Deco tetap fokus pada hambatan fisik dan taktis yang menanti tim Flick dalam beberapa pekan ke depan.
"Secara historis, Premier League sangat kompetitif, di mana pertandingan dimainkan dengan intensitas tinggi. Kami harus berjuang untuk menguasai bola dan tampil agresif baik dalam serangan maupun pertahanan. Jika kami melakukannya, kami memiliki peluang untuk mengalahkan siapa pun. Jadi kami harus menghadapi ini dengan cara itu, meskipun hal terpenting saat ini adalah pertandingan melawan Villarreal," tambah direktur tersebut.
Mengelola ekspektasi di Nou Camp
Meskipun Barcelona memiliki keunggulan yang dianggap lebih besar karena akan bermain di leg kedua di Camp Nou, Deco berhati-hati untuk tidak terlalu menekankan pentingnya menjadi tuan rumah dalam pertandingan penentu. Ia percaya bahwa pertandingan ini bisa dimenangkan atau kalah di leg pertama jika para pemain tidak siap secara psikologis menghadapi intensitas yang dibawa Newcastle di kandang mereka. Deco dengan cepat mengingatkan skuad dan para pendukung bahwa perburuan trofi membutuhkan mentalitas yang fokus pada setiap pertandingan. Ketegasan direktur untuk menjadi 'sempurna' berfungsi sebagai alat motivasi sekaligus pengingat yang menyejukkan tentang kualitas yang saat ini ada di Premier League.
"Bermain di leg kedua di Barcelona adalah keuntungan, tetapi lapangan Newcastle sangat sulit," ia tekankan.
