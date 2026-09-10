Deco, direktur olahraga Barcelona, memaparkan situasi bursa transfer musim panas yang baru saja ditutup dalam wawancara dengan El Món di RAC 1. Petinggi Barcelona itu membahas berbagai topik, termasuk menyoroti beberapa nama yang ramai dibicarakan dalam beberapa pekan terakhir dan menegaskan kembali kepercayaan penuhnya pada proyek teknis Hansi Flick, seiring awal musim tim yang sangat baik.
Di antara topik yang dibahas juga ada upaya Barca untuk mendatangkan Julián Álvarez, operasi yang menurut penjelasan Deco membuat nuraninya tenang.