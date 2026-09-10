Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Julian AlvarezGetty Images
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Barcelona, Deco: "Kami selalu menghormati Julian Alvarez, tawarkan 100 juta"

Barcelona
Transfers
J. Alvarez

Direktur olahraga Barcelona kembali membahas negosiasi yang gagal untuk pemain Argentina milik Atletico Madrid itu

Deco, direktur olahraga Barcelona, memaparkan situasi bursa transfer musim panas yang baru saja ditutup dalam wawancara dengan El Món di RAC 1. Petinggi Barcelona itu membahas berbagai topik, termasuk menyoroti beberapa nama yang ramai dibicarakan dalam beberapa pekan terakhir dan menegaskan kembali kepercayaan penuhnya pada proyek teknis Hansi Flick, seiring awal musim tim yang sangat baik.


Di antara topik yang dibahas juga ada upaya Barca untuk mendatangkan Julián Álvarez, operasi yang menurut penjelasan Deco membuat nuraninya tenang.


  • "Ada hal-hal yang tidak bisa kami bicarakan. Kami sudah melakukan semuanya dengan benar. Kami mengajukan tawaran sebesar 100 juta euro, yang akan dibayarkan dalam tiga tahun, tetapi kami tidak menerima jawaban. Sejak saat itu, hal itu lebih banyak dibicarakan di media".


    Deco kemudian mengulas kembali kontak dengan Atlético Madrid, sembari menekankan sikap benar yang ditunjukkan klub Catalunya itu: "Jan sudah menjelaskan bahwa dia beberapa kali berbicara dengan mereka, selalu dengan penuh rasa hormat. Mereka mengatakan kepada kami bahwa mereka tidak ingin menjual pemain itu".


    Dan soal masa depan penyerang Argentina tersebut, petinggi Barcelona itu memilih untuk tidak berspekulasi: "Masa depan? Setiap momen harus dinilai apa adanya. Di media ada banyak ketegangan, tetapi tidak ada lagi yang perlu ditambahkan".


    Terakhir, Deco dengan tegas menolak adanya tekanan apa pun yang diberikan Barcelona kepada sang pemain untuk mendorongnya meminta hengkang secara terbuka: "Kami tidak meminta pemain itu untuk mengatakan di Piala Dunia Antarklub bahwa dia ingin meninggalkan Atlético".


    • Iklan

    SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
LaLiga
Levante crest
Levante
LEV
Barcelona crest
Barcelona
BAR