"Ada hal-hal yang tidak bisa kami bicarakan. Kami sudah melakukan semuanya dengan benar. Kami mengajukan tawaran sebesar 100 juta euro, yang akan dibayarkan dalam tiga tahun, tetapi kami tidak menerima jawaban. Sejak saat itu, hal itu lebih banyak dibicarakan di media".





Deco kemudian mengulas kembali kontak dengan Atlético Madrid, sembari menekankan sikap benar yang ditunjukkan klub Catalunya itu: "Jan sudah menjelaskan bahwa dia beberapa kali berbicara dengan mereka, selalu dengan penuh rasa hormat. Mereka mengatakan kepada kami bahwa mereka tidak ingin menjual pemain itu".





Dan soal masa depan penyerang Argentina tersebut, petinggi Barcelona itu memilih untuk tidak berspekulasi: "Masa depan? Setiap momen harus dinilai apa adanya. Di media ada banyak ketegangan, tetapi tidak ada lagi yang perlu ditambahkan".





Terakhir, Deco dengan tegas menolak adanya tekanan apa pun yang diberikan Barcelona kepada sang pemain untuk mendorongnya meminta hengkang secara terbuka: "Kami tidak meminta pemain itu untuk mengatakan di Piala Dunia Antarklub bahwa dia ingin meninggalkan Atlético".



