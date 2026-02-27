Barcelona berpotensi mengambil keputusan transfer mengejutkan terkait Marcus Rashford, sementara masa depan pemain pinjaman Manchester United tersebut mengalami perkembangan baru

Kompleksitas kesepakatan ini telah membuat pejabat United terkejut, terutama karena Barcelona dilaporkan berusaha untuk menurunkan harga pembelian lebih lanjut. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Barca mengagumi pemain tersebut, kondisi keuangan mereka tetap menjadi faktor penentu dalam pergerakan mereka di pasar transfer.

Balague menjelaskan pendekatan awal klub yang hati-hati dan situasi yang terus berkembang, mengatakan kepada Manchester Evening News: "Itu adalah pinjaman karena mereka tidak bisa membayarnya, tetapi £30 juta, mereka berpikir bahwa jika dia melakukan apa yang diharapkan, mereka akan membayarnya. Semoga, mereka berpikir bahwa keuangan mereka akan berada dalam situasi di mana mereka tidak perlu menegosiasikan itu."

Raksasa Spanyol tersebut aktif memantau pasar untuk mencari pembeli potensial jika mereka memutuskan untuk menjualnya segera. Balague juga mengungkapkan bahwa Deco berbicara dengan pihak Aston Villa dan United, dan mereka terkejut bahwa Red Devils membiarkannya pergi dan bahwa harganya hanya £30 juta pada usia 27. Jadi mereka melihatnya sebagai peluang di pasar. Perbincangan di balik layar ini menunjukkan bahwa klub Catalan tersebut telah melakukan due diligence terkait kemungkinan penjualan kembali selama beberapa waktu, sambil tetap menjaga komunikasi dengan rival domestik.