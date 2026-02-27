(C)Getty Images
Barcelona berpotensi mengambil keputusan transfer mengejutkan terkait Marcus Rashford, sementara masa depan pemain pinjaman Manchester United tersebut mengalami perkembangan baru
Barcelona mempersiapkan langkah-langkah strategis di bursa transfer.
Meskipun Rashford tampil impresif di Camp Nou, situasi keuangan klub yang rapuh berarti bahkan pemain terbaik mereka tidak kebal terhadap manuver strategis di bursa transfer. Menurut pakar La Liga terkemuka Guillem Balague, Barcelona awalnya melihat kesepakatan pinjaman dengan opsi pembelian sebagai peluang berisiko rendah dengan potensi keuntungan tinggi.
Meskipun Rashford telah membungkam kritikusnya dengan performa klinisnya di Spanyol, kemungkinan tetap ada bahwa Barca dapat membeli pemain berusia 28 tahun itu dengan biaya €30 juta (£26 juta) yang telah disepakati, hanya untuk segera menempatkannya kembali di pasar transfer. Strategi "flip" ini akan memungkinkan Blaugrana untuk memanfaatkan nilai pasar tinggi pemain Inggris di Premier League, berpotensi menghasilkan keuntungan besar.
Strategi berisiko tinggi terungkap
Kompleksitas kesepakatan ini telah membuat pejabat United terkejut, terutama karena Barcelona dilaporkan berusaha untuk menurunkan harga pembelian lebih lanjut. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Barca mengagumi pemain tersebut, kondisi keuangan mereka tetap menjadi faktor penentu dalam pergerakan mereka di pasar transfer.
Balague menjelaskan pendekatan awal klub yang hati-hati dan situasi yang terus berkembang, mengatakan kepada Manchester Evening News: "Itu adalah pinjaman karena mereka tidak bisa membayarnya, tetapi £30 juta, mereka berpikir bahwa jika dia melakukan apa yang diharapkan, mereka akan membayarnya. Semoga, mereka berpikir bahwa keuangan mereka akan berada dalam situasi di mana mereka tidak perlu menegosiasikan itu."
Raksasa Spanyol tersebut aktif memantau pasar untuk mencari pembeli potensial jika mereka memutuskan untuk menjualnya segera. Balague juga mengungkapkan bahwa Deco berbicara dengan pihak Aston Villa dan United, dan mereka terkejut bahwa Red Devils membiarkannya pergi dan bahwa harganya hanya £30 juta pada usia 27. Jadi mereka melihatnya sebagai peluang di pasar. Perbincangan di balik layar ini menunjukkan bahwa klub Catalan tersebut telah melakukan due diligence terkait kemungkinan penjualan kembali selama beberapa waktu, sambil tetap menjaga komunikasi dengan rival domestik.
Keputusan akhir semakin mendekat.
Meskipun tergoda oleh keuntungan cepat, penampilan sebenarnya Rashford mungkin telah membuatnya terlalu berharga untuk dilepaskan. Ia telah menjadi bagian kunci dari serangan Barcelona, dan pemain itu sendiri dilaporkan telah merasa nyaman di lingkungan barunya. Balague mencatat dua pilihan yang bertentangan bagi dewan direksi, mengatakan: "Ada dua kemungkinan: Jika mereka menyukainya dan performanya bagus, mereka membelinya. Tapi mereka bisa membelinya tetap dan menjualnya kembali di Premier League karena dia jelas memiliki pasar yang besar di sana. Tapi idenya selalu untuk tetap tinggal. Klub belum memutuskan hingga baru-baru ini apa yang akan dilakukan."
Seiring mendekatnya jendela transfer musim panas, sikap di Catalonia tampaknya bergeser ke arah mempertahankan penyerang tersebut, meskipun mereka masih berharap mendapatkan kesepakatan yang lebih baik dari United. Balague menyimpulkan dengan menggambarkan situasi saat ini: "Sekarang mereka ingin mempertahankannya. Mereka ingin menurunkan £26 juta [€30 juta], tetapi Manchester United tidak akan menyentuhnya. Dan juga, dalam beberapa tahun ke depan, mereka ingin menawarkan gaji yang lebih rendah kepada Rashford." Dengan United tetap teguh pada harga dan Barcelona berusaha mengurangi beban gaji, saga pemain Inggris ini jauh dari akhir.
Minat terhadap Premier League tetap tinggi.
Perubahan nasib Rashford tidak dimulai di Spanyol, melainkan selama masa pinjaman yang produktif di Villa Park di bawah asuhan Unai Emery. Setelah kesulitan menemukan ritme permainannya di bawah Ruben Amorim di Old Trafford, penyerang ini menemukan semangat baru di Birmingham, memainkan peran kunci dalam petualangan Eropa Villa. Meskipun Villa tidak mengaktifkan opsi pembelian senilai £40 juta pada saat itu, situasi kini telah berubah. Dengan Rashford kini membuktikan dirinya mampu tampil di panggung terbesar La Liga, kembalinya ke kasta tertinggi Liga Inggris dengan harga serupa dapat menjadi tawaran menguntungkan bagi beberapa klub papan atas.
Tekanan finansial pada Barcelona tetap menjadi faktor utama di balik pembicaraan mengejutkan ini. Biaya renovasi Camp Nou yang terus berlanjut memberatkan neraca klub, sehingga setiap euro sangat berharga. Para ahli menyarankan bahwa daya beli total mereka musim panas ini akan sangat dipengaruhi oleh kesuksesan mereka di kompetisi Eropa. Akibatnya, kesempatan untuk merekrut talenta kelas dunia dengan harga murah dan menjualnya kembali ke Inggris dengan harga premium adalah prospek yang hampir tidak bisa ditolak bagi klub yang menghadapi kondisi ekonomi yang rapuh.
