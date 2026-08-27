Barcelona Balas Kejijikan Atletico: Kalian Sudah Melewati Garis Merah

Ketegangan antara Barcelona dan Atletico Madrid meledak karena Julian Alvarez, pada Kamis malam di Monaco, saat pengundian fase liga Liga Champions Eropa.

Surat kabar "Sport" menyebutkan bahwa Miguel Angel Gil Marin, CEO Atletico Madrid, adalah orang pertama yang meningkatkan intensitas pernyataan terhadap klub Katalan tersebut.

Beberapa menit kemudian, Rafa Yuste membalas dengan kekuatan yang sama untuk membela sikap Barcelona dalam persoalan yang berpusat pada masa depan Julian Alvarez ini.

Orang pertama yang melepaskan tembakan adalah CEO Atletico Madrid. Gil Marin muncul melalui kanal Movistar+ dengan pesan bernada keras terkait situasi penyerang Argentina itu.

Ia mengatakan, "Julian memang sedang menderita, karena ada orang-orang yang mencurahkan upaya mereka untuk menipu dan membingungkannya. Saya menyesal, karena saya mengenalnya dengan baik, ia adalah pemain dan pribadi yang hebat, tetapi ia berada dalam kondisi kebingungan total."

Kemudian pejabat itu mengarahkan anak panahnya langsung ke Barcelona, setelah Joan Laporta berulang kali menegaskan secara terbuka bahwa klub Katalan itu masih siap untuk mencoba merekrut penyerang Argentina tersebut.

Gil Marin mengatakan, "Ini membuat kami semakin marah, karena kami merasa jijik dengan kepalsuan Barcelona serta ketiadaan etika dan profesionalismenya."

Ia menambahkan, "Kami tidak bisa berbuat lain selain menegaskan bahwa kami tidak akan bernegosiasi dengan Barcelona dalam kondisi apa pun. Sebagai direktur umum dan penanggung jawab utama pengelolaan klub, saya mendapat dukungan dari semua pihak. Pemain itu tidak akan dijual kepada Barcelona."