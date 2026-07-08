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Banding Prancis terkait kartu kuning yang diterima Michael Olise ditolak oleh FIFA
FIFA mempertahankan kartu kuning dari kemenangan atas Paraguay
Dalam konferensi pers pada Rabu, Deschamps mengonfirmasi bahwa Federasi Sepak Bola Prancis telah mengajukan permohonan resmi agar kartu kuning yang diberikan kepada Olise selama pertandingan babak 16 besar melawan Paraguay dicabut. Penyerang tersebut mendapat sanksi di akhir pertandingan setelah terjadi kontak fisik dengan Matias Galarza.
Tayangan ulang menunjukkan Olise menarik jersey pemain Paraguay tersebut, meskipun ia tidak memukulnya, meski Galarza terjatuh ke tanah dengan tampaknya kesakitan. Olise telah menjadi sosok kunci bagi Prancis selama turnamen ini, tampil di semua pertandingan Piala Dunia mereka sejauh ini dan menyumbang lima assist yang mengesankan. Namun, banding tersebut tidak berhasil, artinya kartu kuning tersebut tetap berlaku saat mereka bersiap untuk babak perempat final. "Kartu kuning itu, tidak ada perubahan," jelas Deschamps. "Kami menerima pemberitahuan dari FIFA pagi ini."
- Getty
Penangguhan hukuman Balogun menyoroti inkonsistensi FIFA
Banding Prancis yang ditolak ini terjadi hanya beberapa hari setelah FIFA secara kontroversial menunda sanksi kartu merah bagi penyerang Amerika Serikat, Folarin Balogun. Penyerang tersebut awalnya diusir dari lapangan saat melawan Bosnia-Herzegovina, namun sanksinya ditangguhkan sebelum laga babak 16 besar menyusul intervensi yang menjadi sorotan publik.
Meskipun mendapat penangguhan hukuman yang belum pernah terjadi sebelumnya sehingga Balogun dapat turun sebagai starter, Amerika Serikat justru menderita kekalahan telak 4-1 dari Belgia. Belgia kini telah melaju ke perempat final di mana mereka akan menghadapi Spanyol. Pemenang dari pertandingan besar antarkuadra Eropa tersebut dijadwalkan akan bertemu dengan Prancis atau Maroko di semifinal, yang semakin menambah konteks atas kekecewaan seputar keputusan tegas terhadap Olise.
Prancis bersiap menghadapi ujian berat melawan Maroko
Sebelum memikirkan laga semifinal melawan Belgia atau Spanyol, Prancis harus terlebih dahulu mengalahkan tim Maroko yang tangguh. Deschamps dengan cepat menekankan kualitas lawan mereka berikutnya, menepis segala perbandingan dengan pertandingan sebelumnya, dan memperingatkan skuadnya agar tidak terlena.
"Soal pertandingan ini, Maroko bukanlah Paraguay," kata Deschamps. "Kami pernah menghadapi Maroko empat tahun lalu, mereka mencapai final di Piala Afrika. Mereka memiliki pemain-pemain yang sangat bagus, ini adalah tim yang suka menguasai bola dan menyerang. Mereka memiliki kualitas yang sangat hebat."
Olise harus bermain dengan hati-hati dalam laga ini agar tidak terkena skorsing untuk babak berikutnya.
- AFP
Bagaimana kelanjutan nasib Prancis dan Olise?
Prancis kini akan menyelesaikan persiapan mereka menjelang pertandingan perempat final yang krusial pada Kamis nanti. Deschamps harus memutuskan apakah akan mengambil risiko dengan menurunkan Olise sebagai starter, mengingat kartu kuning berikutnya akan membuatnya absen dalam pertandingan semifinal yang mungkin terjadi melawan Spanyol atau Belgia. Staf medis dan teknis akan memantau skuad dengan cermat menjelang kick-off, dengan tujuan meraih kemenangan yang menentukan dan semakin mendekati gelar juara Piala Dunia.
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