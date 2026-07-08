Banding Prancis terkait kartu kuning yang diterima Michael Olise ditolak oleh FIFA

Dalam konferensi pers pada Rabu, Deschamps mengonfirmasi bahwa Federasi Sepak Bola Prancis telah mengajukan permohonan resmi agar kartu kuning yang diberikan kepada Olise selama pertandingan babak 16 besar melawan Paraguay dicabut. Penyerang tersebut mendapat sanksi di akhir pertandingan setelah terjadi kontak fisik dengan Matias Galarza.

Tayangan ulang menunjukkan Olise menarik jersey pemain Paraguay tersebut, meskipun ia tidak memukulnya, meski Galarza terjatuh ke tanah dengan tampaknya kesakitan. Olise telah menjadi sosok kunci bagi Prancis selama turnamen ini, tampil di semua pertandingan Piala Dunia mereka sejauh ini dan menyumbang lima assist yang mengesankan. Namun, banding tersebut tidak berhasil, artinya kartu kuning tersebut tetap berlaku saat mereka bersiap untuk babak perempat final. "Kartu kuning itu, tidak ada perubahan," jelas Deschamps. "Kami menerima pemberitahuan dari FIFA pagi ini."