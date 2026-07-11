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Grafica Balotelli 2025Calciomercato
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Balotelli: "Ibrahimovic jadi petinggi Milan? Zlatan jadi petinggi bagi Zlatan sendiri..."

M. Balotelli
AC Milan

Mantan penyerang tim nasional itu berkata: "Sampai hari ini pun, saya tidak melihat ada pemain sepak bola di Italia yang lebih hebat dari saya"

Mario Balotelli berbagi kisahnya secara eksklusif kepada SportMediaset: "Al Ittifaq? Saya merasa nyaman di sini, proyeknya bagus, dan tim ini memiliki prospek untuk berkembang. Lagipula, hidup di Dubai itu nyaman. Saya tidak tahu sampai kapan saya akan terus bermain, yang pasti selama saya masih memiliki gairah untuk berlatih, berkeringat, turun ke lapangan, dan mencetak gol. Meskipun segala hal di luar lapangan mulai membuat saya bosan." Untuk pertama kalinya dalam pertandingan resmi, SuperMario akan bisa bermain bersama saudaranya, Enock: "Secara fisik, dia seperti binatang, dia pasti akan tampil bagus. Dan saya akan mengganggunya..."


TENTANG SERIE A

“Saya merindukan sepak bola Italia 15 tahun yang lalu, seperti apa adanya, cara bermainnya, dan para pemain yang ada saat itu. Saya ingin Serie A kembali ke puncak. Sulit bagi saya untuk kembali ke Italia; saya sempat berpikir bahwa di Genoa akan menjadi upaya terakhir saya, tetapi pihak klub melakukan segalanya dengan salah. Sayang sekali karena suasananya luar biasa, timnya kuat, dan suporternya fantastis.”


"Dari segi kualitas murni, sampai hari ini saya masih tidak melihat pemain yang lebih kuat dari saya di Italia; tentu saja, sepak bola modern lebih mengutamakan pemain yang lebih lincah dan berfisik kuat. Saya tidak melihat pemain seperti saya; ada banyak pemain hebat, tapi tidak ada yang memiliki gaya permainan seperti saya."


TIM NASIONAL

Gol terakhir timnas Italia di Piala Dunia adalah golnya, 12 tahun lalu melawan Inggris: “Itu bukan sesuatu yang patut dibanggakan, justru itu hal yang menyedihkan. Sudah terlalu banyak tahun berlalu.”


  • IBRA

    Tentang Ibrahimovic sebagai pejabat di Milan: "Haruskah saya menjawab? (tertawa, red). Zlatan menjadi pejabat di Zlatan... saya tahu dia memberikan 100% dalam segala hal yang dilakukannya".


    GONCALO RAMOS

    "Serie A merupakan tantangan bagi seorang penyerang asing; saya pernah melihat pemain-pemain hebat mengalami kesulitan, lalu bangkit kembali dan tampil bagus lagi di luar negeri".



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  • JUVENTUS

    "Apakah saya pernah hampir bergabung dengan Juve di masa lalu? Ya, setelah meninggalkan Manchester City. Kemudian saya bergabung dengan Milan, jadi tidak ada penyesalan, itu adalah pilihan saya. Tentu saja, Juve saat itu sangat kuat."


    ALLEGRI

    "Baru-baru ini saya membaca banyak kritik terhadapnya, tapi saat dia melatih di Milan, saya sangat menyukainya. Jika dia masih seperti dulu, dia akan berhasil." Dan memang, dia menempatkan tim biru-putih, bersama Inter, di antara favorit untuk gelar Scudetto berikutnya. Dengan tambahan yang mengejutkan: Roma."





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