Balotelli: "Ibrahimovic jadi petinggi Milan? Zlatan jadi petinggi bagi Zlatan sendiri..."

Mario Balotelli berbagi kisahnya secara eksklusif kepada SportMediaset: "Al Ittifaq? Saya merasa nyaman di sini, proyeknya bagus, dan tim ini memiliki prospek untuk berkembang. Lagipula, hidup di Dubai itu nyaman. Saya tidak tahu sampai kapan saya akan terus bermain, yang pasti selama saya masih memiliki gairah untuk berlatih, berkeringat, turun ke lapangan, dan mencetak gol. Meskipun segala hal di luar lapangan mulai membuat saya bosan." Untuk pertama kalinya dalam pertandingan resmi, SuperMario akan bisa bermain bersama saudaranya, Enock: "Secara fisik, dia seperti binatang, dia pasti akan tampil bagus. Dan saya akan mengganggunya..."





TENTANG SERIE A

“Saya merindukan sepak bola Italia 15 tahun yang lalu, seperti apa adanya, cara bermainnya, dan para pemain yang ada saat itu. Saya ingin Serie A kembali ke puncak. Sulit bagi saya untuk kembali ke Italia; saya sempat berpikir bahwa di Genoa akan menjadi upaya terakhir saya, tetapi pihak klub melakukan segalanya dengan salah. Sayang sekali karena suasananya luar biasa, timnya kuat, dan suporternya fantastis.”





"Dari segi kualitas murni, sampai hari ini saya masih tidak melihat pemain yang lebih kuat dari saya di Italia; tentu saja, sepak bola modern lebih mengutamakan pemain yang lebih lincah dan berfisik kuat. Saya tidak melihat pemain seperti saya; ada banyak pemain hebat, tapi tidak ada yang memiliki gaya permainan seperti saya."





TIM NASIONAL

Gol terakhir timnas Italia di Piala Dunia adalah golnya, 12 tahun lalu melawan Inggris: “Itu bukan sesuatu yang patut dibanggakan, justru itu hal yang menyedihkan. Sudah terlalu banyak tahun berlalu.”



